চকচকে বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে ত্বক ও চুলের বারোটা বাজাচ্ছেন না তো?

ত্বক ও চুলের যত্ন নিয়ে বাজার ভরা মিরাকল প্রোডাক্ট আর জটিল স্কিনকেয়ার রুটিনে। কিন্তু এগুলোর পেছনে লুকিয়ে আছে ভয়ংকর কিছু সত্য। ডার্মাটোলজিস্ট ডা. গুরভিন ওয়ারাইচ জানালেন ৫টি নির্মম বাস্তবতা, যা শুনে হয়তো বদলে যাবে আপনার সৌন্দর্যচর্চার ধারণা। সম্প্রতি এই ডার্মাটোলজি একটি তার ইনস্টাগ্রামে এ বিষয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন। যার শিরোনাম ছিল ত্বক ও চুলের যত্নের বিষয়ে ৫টি কঠিন বাস্তবতা।
চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই সত্যগুলো-
সাম্প্রতিক সময়ে মাল্টি-স্টেপ স্কিনকেয়ার যেন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকালে ও রাতে আলাদাভাবে অন্তত ১০-২০ ধরনের প্রোডাক্ট ব্যবহার করে প্রায় ২০ ধাপে সম্পন্ন করতে হয় এই স্কিনকেয়ার রুটিন। কিন্তু ডা. ওয়ারাইচ স্পষ্ট করে বলছেন, “যদি আপনার স্কিনকেয়ার রুটিন এই রকম হয়, তবে তা আপনার ত্বকের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে।
কারণ, এত ধাপে নানা কেমিক্যালের মিশ্রণে সহজেই নষ্ট হতে পারে স্কিন ব্যারিয়ার, দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত শুষ্কতা, জ্বালা বা ব্রণ।
অনেকে জিজ্ঞেস করেন “ডাক্তার, আমি তো দুই মাস ধরে হেলদি খাচ্ছি, তবু ব্রণ যাচ্ছে না কেন?” এর উত্তরে তিনি বলেন, “দুই মাসের ভালো অভ্যাস দিয়ে বছরের পর বছর ধরে তৈরি ক্ষতি মুছে ফেলা যায় না। চাই দীর্ঘমেয়াদি যত্ন।”
অর্থাৎ, ত্বক ও শরীরের উন্নতি চাইলে দীর্ঘ মেয়াদে ধারাবাহিকভাবে ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য, দীর্ঘমেয়াদি যত্নেই ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।
আমাদের ধারণা, শুধু ত্বকেই বয়সের ছাপ দেখা যায়। কিন্তু চুলও যে বুড়ো হয়, সেটি অনেকেই মানতে চান না। ডা. ওয়ারাইচ বলেন, “বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুল পাতলা, শুষ্ক ও ফ্রিজি হয়ে যায়। যতই চেষ্টা করি, তারুণ্যের মতো ঘন কালো চুল পুরোপুরি ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।”
হেয়ার এক্সপার্ট জাবেদ হাবিবও বলেছিলেন, বয়স রোধে নিয়মিত হেয়ারকাট, কন্ডিশনার, আর হেয়ার স্পা খুবই কার্যকর।
স্ট্রেচ মার্কসকে অনেকে শুধুই ওজন ওঠানামা বা গর্ভাবস্থার জন্য দায়ী করেন। কিন্তু বাস্তব হলো, এতে জেনেটিক ফ্যাক্টরও বড় ভূমিকা রাখে। পরিবারে যদি স্ট্রেচ মার্কস থাকে, তাহলে আপনারও হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।
সবচেয়ে বড় সত্য অ্যান্টি-এজিং ক্রিম দিয়ে ঝুলে পড়া ত্বক টানটান করা সম্ভব নয়।
ডা. ওয়ারাইচ বলেন “ক্রিম হয়তো ত্বককে কিছুটা ফার্ম বা হাইড্রেট করবে, কিন্তু গ্র্যাভিটির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নেই।” অর্থাৎ, যেসব বিজ্ঞাপন ত্বক টেনে ধরার প্রতিশ্রুতি দেয়, তা মূলত বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা।
ত্বক ও চুলের যত্ন কোনো ওয়ান নাইট মিরাকল নয়। বিজ্ঞাপনের চকচকে প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে প্রয়োজন সহজ, সরল, নিয়মিত এবং বৈজ্ঞানিক স্কিনকেয়ার রুটিন। যেমন, কম প্রোডাক্ট, ধারাবাহিক যত্ন, স্বাস্থ্যকর খাবার ও ঘুম এবং বাস্তব প্রত্যাশা।
