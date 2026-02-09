২০২৬ সালের মেকআপ ট্রেন্ড: অতিরিক্ত সাজ নয়, আত্মবিশ্বাসই নতুন গ্ল্যাম
মেকআপ

২০২৬ সালের মেকআপ ট্রেন্ড: অতিরিক্ত সাজ নয়, আত্মবিশ্বাসই নতুন গ্ল্যাম

২০২৬ সালের মেকআপ ট্রেন্ডে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে উজ্জ্বল রং, শার্প কনট্যুরিং এবং হাই-শাইন গ্ল্যামের আধিপত্য থাকলেও নতুন বছরে সৌন্দর্যচর্চা আরও কোমল, স্বাভাবিক এবং ব্যক্তিত্বনির্ভর হয়ে উঠছে।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

ত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য, টেক্সচার এবং ক্ল্যাসিক বিউটি ট্রেন্ড—এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই তৈরি হচ্ছে ২০২৬ সালের মেকআপ ট্রেন্ড। ফ্যাশন ও বিউটি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বছরে পাঁচটি ট্রেন্ড সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে।

সফট ব্লার ও ক্লাউড লিপস

২০২৬ সালে ঠোঁটের মেকআপে শার্প লাইনের পরিবর্তে গুরুত্ব পাচ্ছে সফট ও ব্লারড ফিনিশ। ‘ক্লাউড লিপস’ ট্রেন্ডে ঠোঁটের মাঝখানে রং প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে ব্লেন্ড করা হয়, ফলে ঠোঁটে তৈরি হয় স্বপ্নিল ও ভেলভেটি লুক। এই স্টাইলটি একই সঙ্গে স্বাভাবিক ও এলিগেন্ট। উষ্ণ টোনের ত্বক, ব্রোঞ্জড স্কিন এবং হালকা ব্লাশের সঙ্গে এই লুক দারুণ মানিয়ে যায়। দৈনন্দিন সাজ থেকে শুরু করে বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যও এটি হয়ে উঠতে পারে আদর্শ পছন্দ।

স্কিন-ফার্স্ট গ্লো ও এলিভেটেড মিনিমালিজম

মিনিমাল মেকআপ আবারও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তবে এবার নতুন মাত্রায়। ২০২৬ সালের এই ট্রেন্ডে লক্ষ্য হচ্ছে ত্বককে ঢেকে ফেলা নয়, বরং ত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরা। ফ্রিকলস, ত্বকের টেক্সচার কিংবা স্বাভাবিক স্কিন টোনকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে সিরাম-ভিত্তিক ফাউন্ডেশন, শিয়ার স্কিন টিন্ট এবং গ্লো এনহ্যান্সার। এতে ত্বকে তৈরি হয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও উজ্জ্বল আভা, যা দিনের সাজ থেকে শুরু করে সন্ধ্যার আয়োজনে সহজেই মানিয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন

ডার্ক চকলেট ও ব্রাউন টোন লিপস

২০২৬ সালের অন্যতম প্রধান রং হয়ে উঠছে ব্রাউন। আগে নিরপেক্ষ রং হিসেবে বিবেচিত হলেও এখন এটি হয়ে উঠেছে স্টেটমেন্ট কালার। এসপ্রেসো, বার্ন্ট ক্যারামেল কিংবা ডার্ক চকলেট শেড ঠোঁটে এনে দিচ্ছে গভীরতা ও পরিশীলিত লুক। এই শেডগুলো বিভিন্ন স্কিন টোনের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে যায় এবং সাধারণ আই মেকআপের সঙ্গে ভারসাম্য তৈরি করে। সাটিন কিংবা ম্যাট—দুই ধরনের টেক্সচারেই ব্রাউন টোন লিপস সমানভাবে জনপ্রিয় হতে পারে।

ফিউচারিস্টিক ও মেটালিক ফিনিশ

মেটালিক মেকআপ নতুনভাবে ফিরে আসছে ২০২৬ সালে। তবে এবার এটি ১৯৭০ দশকের ডিস্কো গ্ল্যামের মতো অতিরিক্ত ঝলমলে নয়; বরং আরও পরিশীলিত ও আধুনিক। পার্লেসেন্ট আইলাইনার, রিফ্লেকটিভ আইশ্যাডো কিংবা চোখের ভেতরের কোণে হোলোগ্রাফিক হাইলাইট—এসব উপাদান পুরো লুকে এনে দিচ্ছে ভবিষ্যৎমুখী আভা। এই ট্রেন্ডে মেকআপে উজ্জ্বলতা থাকলেও সেটি কখনোই অতিরিক্ত মনে হয় না।

বিজ্ঞাপন

কাজল-হাইলাইটেড চোখ

শতাব্দীপ্রাচীন কাজল আবারও শক্ত অবস্থান তৈরি করছে ২০২৬ সালের বিউটি ট্রেন্ডে। ওয়াটার লাইনে কাজল ব্যবহার করে স্মাজ করে দেওয়া কিংবা লেয়ার করে গাঢ় ইন্টেন্স লুক তৈরি করা এখন বেশ জনপ্রিয়। দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং আরব বিশ্বের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ এই কাজল এখন আধুনিক মেকআপের সঙ্গেও নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছে। ক্ল্যাসিক এই উপাদান চোখের সৌন্দর্যকে আরও গভীর ও রহস্যময় করে তুলছে।

পরিবর্তনের পথে ২০২৬ সালের সৌন্দর্যচর্চা

২০২৬ সালের মেকআপ ট্রেন্ডে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি। অতিরিক্ত সাজের পরিবর্তে ত্বকের স্বাভাবিক দীপ্তি, কোমল টেক্সচার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আধুনিক প্রয়োগ—সব মিলিয়ে সৌন্দর্যচর্চা হয়ে উঠছে আরও পরিশীলিত ও আত্মবিশ্বাসী। এই ট্রেন্ডগুলো প্রমাণ করছে, আধুনিক বিউটি ধারণায় এখন ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে বড় স্টেটমেন্ট।

ছবি: তারকাদের ইনস্টাগ্রাম

প্রকাশ: ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ১০
বিজ্ঞাপন