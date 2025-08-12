নীল লিপস্টিক দিয়ে আলোচনায় জনপ্রিয় ব্র্যান্ড প্রোমোটার, এ নিয়ে ট্রলের শিকার হয়েছিলেন হলিউড-বলিউড তারকারাও
মেকআপ

নীল লিপস্টিক দিয়ে আলোচনায় জনপ্রিয় ব্র্যান্ড প্রোমোটার, এ নিয়ে ট্রলের শিকার হয়েছিলেন হলিউড-বলিউড তারকারাও

সম্প্রতি নীল লিপস্টিকের লুকে তুমুল আলোচনায় এসেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড প্রোমোটর বারিশা হক। এর আগেও নীল  লিপস্টিক দিয়ে ট্রলের শিকার হয়েছেন হলিউড-বলিউড তারকারা।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

সাজের এক বড় অংশ লিপকালার। তবে লিপস্টিক লাগাতে গেলে প্রথমেই নীল রঙের কথা মাথায় আসে না। আর সে কাজটি করেই এখন নেট দুনিয়ায় উথালপাথাল লাগিয়ে দিয়েছেন বারিশা হক। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড প্রোমোটর তিনি।

নীল লিপস্টিকে বারিশা হক
নীল লিপস্টিকে বারিশা হক

নেট দুনিয়ায় ট্রেন্ডিং থাকেন তিনি নানা বিতর্ক, বিতন্ডা আর আলোচিত লুক নিয়ে। সম্প্রতি এক লাইভে এসে নীল লিপস্টিক দিয়ে রীতিমতো ভাইরাল তিনি এখন।

বিজ্ঞাপন

আমাদের দেশে নতুন মনে হলেও নীল লিপস্টিক কিন্তু যুগ যুগ ধরেই আছে। আশির দশকে পাংক কালচার শুরু হওয়ার পর এর কদর বাড়ে। তখন কিশোরী-তরুণীদেরকে ঝাকড়া চুল, ফাংকি গয়না আর নীল লিপস্টিকে দেখা যেত প্রায়ই। শ্বেতাঙ্গ এই নারীরা এর সঙ্গে খুব সাদা পাউডার ফিনিশ করতেন মেকওভারে।

পাংক লুকে নীল লিপকালার
পাংক লুকে নীল লিপকালার
হিপহপ মেকওভারেও নীল লিপস্টিক জনপ্রিয় হয়
হিপহপ মেকওভারেও নীল লিপস্টিক জনপ্রিয় হয়

এর পর হিপহপ ঘরানার গানের শিল্পীরা নিজেদের ওয়ার্ম স্কিনটোনে নীল লিপকালার ব্যবহার করা শুরু করলেন। মূলত তা ছিল ম্যাট। এরপর ২০২০ সালের পর আবার নীল লিপকালার আসে ট্রেন্ডে। মেবেলিনের বিভিন্ন শেডের নীল লিপকালার খুব জনপ্রিয় হয় এসময়।

বিজ্ঞাপন

এই ক্ষেত্রে নীল লিপস্টিক ক্যারি করায় সেরা ছিলেন রিয়ানা। তবে এর জন্য তাঁকে ট্রলও কম করা হয় নি।

রিয়ানার নীল লিপস্টিকের লুক
রিয়ানার নীল লিপস্টিকের লুক

অবশ্য তিনি তাতে থোড়াই কেয়ার করতেন। বলিউড সুন্দরী উর্বশী রাউতেল্লা সাজের ব্যাপারে যে বেশ লাউড তা সবাই জানে।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে নীল ঠোঁটে উর্বশী
কান চলচ্চিত্র উৎসবে নীল ঠোঁটে উর্বশী

২০২৫ সালে নীল লিপস্টিক দিয়ে কান চলচচিত্র উৎসবে হাজির হন তিনি আকর্ষণীয় লুকে। এ নিয়ে ট্রলের সীমা নেই, এখনও চালু আছে এই নীল ঠোঁটের মিম।

নীল লিপস্টিক কি তাহলে ব্রাত্যই থাকবে ফ্যাশনিস্তাদের কাছে? মোটেও না। তবে এক্ষেত্রে কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। বিশেষ করে আমাদের মতো উপমহাদেশীয় ওয়ার্ম থেকে ডাস্কি স্কিনটোনের জন্য।

গার্ল উইথ উইয়ার্ড লিপস্টিক প্রায়ই নীল লিপকালার অনায়াসে ক্যারি করেন
গার্ল উইথ উইয়ার্ড লিপস্টিক প্রায়ই নীল লিপকালার অনায়াসে ক্যারি করেন
বোহো আমেজের লুকে এই ঠোঁট বেশ মানায়
বোহো আমেজের লুকে এই ঠোঁট বেশ মানায়

প্রথমত যেহেতু নীল লিপকালার নিজেই অত্যন্ত নজরকাড়া, তাই বাকি মেকওভারে সংযত ও মিনিমাল হতে হবে। কিছুটা বোহো ঘরানার লুকে খুব মানাবে এই রঙের লিপস্টিক। ভারতের জনপ্রিয় লিপস্টিক ইনফ্লুয়েন্সার গার্ল উইথ উইয়ার্ড লিপস্টিক প্রায়ই নীল লিপকালার অনায়াসে ক্যারি করেন।

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ৫৪
বিজ্ঞাপন