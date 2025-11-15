পারিণীতি চোপড়ার ভাইরাল মেকআপ হ্যাক, মাত্র ১০ মিনিটেই মনোক্রোম গ্ল্যাম

ব্যস্ততম দিনেও দ্রুত প্রস্তুত হয়ে ওঠার এই কৌশল তাঁর মতোই সহজ, সচেতন ও আভিজাত্যে মসৃণ। মাত্র কয়েকটি পণ্য দিয়ে তৈরি হয় একটি পালিশড, মনোক্রোম লুক—যা দেখতেও স্বাভাবিক, আবার একদম ক্যামেরা-রেডি।
পারিণীতির বেস রুটিন যেন একেবারেই দমহীন।
প্রচুর ময়েশ্চারাইজার দিয়ে শুরু।
কোনো প্রাইমার নয়, কনসিলার নয়—তিনি চান ত্বক যেন ত্বকের মতোই থাকে।
ফাউন্ডেশন নেন মাত্র একটি ফোঁটা। যা ব্রাশে বাফ করে নিলে তৈরি হয় স্কিন-লাইক ফিনিশ। তাঁর ভাষায়, কম ফাউন্ডেশনেই সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। তার মতে, বেস হতে হবে “লিভড-ইন”, লেয়রড নয়।
রুটিনের দ্বিতীয় ধাপই সবচেয়ে চমকপ্রদ। তিনি আগে লিপস্টিক লাগান। কারণ, লিপস্টিকের এক স্ট্রোকেই মুখে তৈরি হয় উষ্ণতা, মাত্রাটা ঠিক হয় রঙের। এই লিপস্টিকই পরে তাঁর অল-ইন-ওয়ান প্রোডাক্ট।
এটাই হয়ে যায় ব্লাশ—তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘সি ফর চোপড়া’। গালের শেষপ্রান্ত থেকে সি-শেপে ব্লাশ দিলে মুখে আসে ইনস্ট্যান্ট লিফট। একই রং গালে, নাকে, চিবুকে ছড়িয়ে নিলে তৈরি হয় এক নরম, উষ্ণ আবহ।
চোখেও তিনি ব্যবহার করেন লিপস্টিক। ছোট ব্রাশে হালকা ট্যাপ করে তৈরি করেন একটি ক্রিমি ওয়াশ অব কালার—যা দিনের বেলার লুককে দেয় কোমলতা।
পারিণীতির চোখের মেকআপও মিনিমাল।
ব্রাউন লিপলাইনার দিয়ে আঁকেন আইলাইনার—শুধু বাইরের কোনায়। লাইনটিকে সামান্য ওপরে তুলে ভ্রুর দিকে নিগে গেলে চোখে আসে সফট-ক্যাট ইফেক্ট।
মাসকারায় কৌশল—ওয়ান্ডটি রুটে রেখে হালকা দুলিয়ে টেনে দিলে ল্যাশ হয় আরও লিফটেড।
এতেই সম্পূর্ণ পুরো মেকআপ।
কেন কাজ করে এই ‘জুগাড় মেকআপ’?
কারণ এটি সময় বাঁচায়, পণ্যের ব্যবহার কমায় এবং পরিচ্ছন্ন, ক্রিমি, মনোক্রোম লুক তৈরি করে যা দেখতে অনেক বেশি পরিপাটি। কিন্তু করতে লাগে মাত্র ১০ মিনিট। নতুন মা, ব্যস্ত কর্মজীবী বা যেকেউ যিনি অল্প মেকআপে একটি সম্পূর্ণ লুক চান তাদের সবার জন্য এই রুটিন আদর্শ।
পারিণীতি চোপড়ার এই মেকআপ ট্রিকটি মূলত মিনিমালিজম। বলা যায় ফার্স্ট, স্মার্ট টেকনিক। ব্যস্ত সময়েও যে সামান্য মেকআপে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া যায়। এ রুটিন তারই প্রমাণ।
ছবি: পারিণীতি চোপড়ার ইনস্টাগ্রাম