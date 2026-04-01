বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার নাকে–কানে লোম বেড়ে যাচ্ছে? এর অর্থ কী

মানুষের শরীরে লোম থাকা স্বাভাবিক একটি বিষয়। মাথা, হাত-পা বা বুকের মতো নাক ও কানেও ছোট ছোট লোম থাকে। তবে অনেকেই লক্ষ্য করেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ও কানের লোম যেন আগের চেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মধ্যবয়স পার হওয়ার পর পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি বেশি চোখে পড়ে। বিষয়টি অনেকের কাছে অস্বস্তিকর মনে হলেও এর পেছনে রয়েছে স্বাভাবিক জৈবিক কারণ।
শরীরের প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা
নাকের ভেতরের লোমের প্রধান কাজ হলো বাতাস থেকে ধুলো, জীবাণু ও অ্যালার্জেন ছেঁকে ফেলা। আমরা যখন শ্বাস নিই, তখন এই লোমগুলো ক্ষতিকর কণা আটকে দেয় যাতে তা সরাসরি ফুসফুসে না পৌঁছায়। কানের ভেতরের লোমও একইভাবে ছোট ছোট কণা ও ময়লা ভেতরে ঢোকা থেকে কিছুটা রক্ষা করে। অর্থাৎ নাক ও কানের লোম আসলে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারই অংশ।
হরমোনের প্রভাব
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিভিন্ন হরমোনের পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন নামের হরমোনের প্রভাবের কারণে কিছু লোম মোটা ও দীর্ঘ হতে শুরু করে। গবেষকদের মতে, বয়স বাড়লে লোমের ফলিকল বা গোড়া হরমোনের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। ফলে নাক ও কানের লোম দ্রুত বাড়তে পারে।
লোমের বৃদ্ধি চক্রের পরিবর্তন
প্রতিটি লোমের একটি নির্দিষ্ট জীবনচক্র থাকে—বৃদ্ধি, বিশ্রাম ও ঝরে পড়া। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চক্রে পরিবর্তন আসে। কিছু লোমের বৃদ্ধি পর্যায় দীর্ঘ হয়ে যায়, ফলে তা আগের তুলনায় বেশি বড় হয়ে ওঠে। নাক ও কানের লোমের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটে।
কেন পুরুষদের বেশি হয়
নারীদের ক্ষেত্রেও নাক ও কানের লোম থাকে, তবে সাধারণত তা খুব বেশি চোখে পড়ে না। কারণ নারীদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন বা পুরুষ হরমোন তুলনামূলক কম থাকে। পুরুষদের শরীরে এই হরমোন বেশি থাকায় তাদের নাক ও কানের লোম ঘন ও মোটা হয়ে ওঠার প্রবণতা বেশি।
এটি কি কোনো রোগের লক্ষণ
সাধারণত নাক ও কানের লোম বাড়া কোনো রোগের লক্ষণ নয়। এটি বয়সজনিত স্বাভাবিক পরিবর্তনের অংশ। তবে যদি হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে লোম বাড়তে শুরু করে বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যার সঙ্গে দেখা দেয়, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।
কীভাবে পরিচর্যা করবেন
নাক ও কানের অতিরিক্ত লোম অনেকের জন্য সৌন্দর্যগত অস্বস্তি তৈরি করতে পারে। বর্তমানে বাজারে বিশেষ নোজ ট্রিমার বা ছোট কাঁচি পাওয়া যায়, যেগুলো দিয়ে নিরাপদে লোম ছেঁটে ফেলা যায়। তবে পুরোপুরি উপড়ে ফেলা বা টেনে তোলা উচিত নয়, কারণ এতে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকতে পারে।
বয়স বাড়ার সঙ্গে নাক ও কানের লোম দৃশ্যমান হওয়া মানুষের শরীরের একটি স্বাভাবিক জৈবিক পরিবর্তন। এটি শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারই অংশ এবং সাধারণত কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়। সামান্য পরিচর্যা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে এই বিষয়টি সহজেই সামাল দেওয়া সম্ভব।
সূত্র: হেলথলাইন
ছবি: এআই ও ইন্সটাগ্রাম