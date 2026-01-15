শীতে অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন করে হিতে বিপরীত হচ্ছে না তো

শীতে ত্বকের মৃত কোষ দূর করে উজ্জ্বলতা ফেরাতে অনেকেই স্ক্রাব বা কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েশনের ওপর ভরসা করেন। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হচ্ছে না তো?
শীতকাল মানেই শুষ্ক বাতাস, ঠোঁট ফাটা, গাল খসখসে আর ত্বকে অস্বস্তি। এই সময় ত্বকের মৃত কোষ দূর করে উজ্জ্বলতা ফেরাতে অনেকেই স্ক্রাব বা কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েশনের ওপর ভরসা করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন ত্বকের জন্য আশীর্বাদ নয়, বরং এক নীরব ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।
শীতে কেন ত্বক বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে?
শীতকালে বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রা কমে যায়। এর সঙ্গে গরম পানি দিয়ে গোসল, হিটার বা এসির ব্যবহার ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা আরও কমিয়ে দেয়। ফলে ত্বকের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা স্তর বা স্কিন ব্যারিয়ার দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন ত্বকের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে।
এক্সফোলিয়েশন: প্রয়োজনীয় কিন্তু পরিমিতভাবে
এক্সফোলিয়েশনের কাজ হলো ত্বকের উপরিভাগে জমে থাকা মৃত কোষ দূর করা। সঠিক মাত্রায় এটি ত্বককে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তোলে। কিন্তু শীতে যখন ত্বক নিজেই শুষ্ক ও সংবেদনশীল থাকে, তখন ঘন ঘন এক্সফোলিয়েশন ত্বকের জন্য বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।
অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন করলে কী কী ক্ষতি হয়?
স্কিন ব্যারিয়ার ভেঙে পড়ে
বারবার স্ক্রাব বা অ্যাসিড ব্যবহার করলে ত্বকের প্রাকৃতিক তেল উঠে যায়। ফলে ত্বক নিজেকে বাইরের দূষণ, ব্যাকটেরিয়া ও ঠান্ডা বাতাস থেকে রক্ষা করতে পারে না।
শুষ্কতা ও খোসা ওঠা বেড়ে যায়
অনেকে মনে করেন খসখসে ভাব মানেই আরও বেশি স্ক্রাব দরকার। বাস্তবে অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন ত্বককে আরও শুষ্ক করে তোলে, খোসা ওঠা ও ফাটল বাড়ায়।
জ্বালা, চুলকানি ও লালচে দাগ
শীতে সেনসিটিভ স্কিনে অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন করলে মুখে জ্বালাপোড়া, লালচে ভাব ও চুলকানি দেখা দেয়। অনেক সময় ত্বক স্পর্শ করলেই জ্বালা অনুভূত হয়।
ব্রণ ও হঠাৎ ব্রেকআউট
স্কিন ব্যারিয়ার নষ্ট হলে ত্বক ভারসাম্য রক্ষায় অতিরিক্ত তেল উৎপাদন শুরু করে। এতে পোরস বন্ধ হয়ে ব্রণ বা ছোট ছোট দানা দেখা দিতে পারে।
পুরোনো স্কিন সমস্যার অবনতি
একজিমা, রোসেশিয়া বা অতিসংবেদনশীল ত্বক থাকলে শীতে অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন এই সমস্যাগুলো আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
স্ক্রাব না কেমিক্যাল—কোনটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?
শীতকালে শক্ত দানাদার স্ক্রাব ত্বকের জন্য বেশি ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ এগুলো ত্বকে মাইক্রো-টিয়ার সৃষ্টি করে। আবার উচ্চ মাত্রার কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েন্ট ঘন ঘন ব্যবহার করলেও ত্বক অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। তাই এই মৌসুমে মাইল্ড ও লো কনসেন্ট্রেশন পণ্য বেছে নেওয়াই নিরাপদ।
শীতে নিরাপদ এক্সফোলিয়েশন কীভাবে করবেন
সপ্তাহে একবার বা সর্বোচ্চ দুইবার
শক্ত স্ক্রাবের বদলে হালকা এক্সফোলিয়েন্ট ব্যবহার
এক্সফোলিয়েশনের পর সঙ্গে সঙ্গে ঘন ময়েশ্চারাইজার দেওয়া
রাতে এক্সফোলিয়েশন করা ভালো
পরদিন অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে
ডার্মাটোলজিস্টদের পরামর্শ কী
ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে ত্বকের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আর্দ্রতা ধরে রাখা ও স্কিন ব্যারিয়ার শক্তিশালী করা। এক্সফোলিয়েশন কমিয়ে ক্লিনজিং, ময়েশ্চারাইজিং ও স্কিন রিপেয়ার উপাদানে (যেমন সেরামাইড, গ্লিসারিন) গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। উজ্জ্বল ত্বকের আশায় শীতকালে অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন অনেক সময় উল্টো ফল বয়ে আনে। ত্বকের ভাষা না বুঝে বেশি কিছু করতে গেলে সৌন্দর্যের বদলে ক্ষতিই স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে। তাই এই শীতে ত্বকের সঙ্গে ধৈর্যশীল সম্পর্ক গড়ে তুলুন—কম করুন এক্সফোলিয়েশন, বাড়ান আর্দ্রতা।