ময়েশ্চারাইজার: জেল, লোশন না ক্রিম-কোনটি আপনার ত্বকের জন্য উপযুক্ত

জেল ধরনের ময়েশ্চারাইজার সাধারণত পানি-ভিত্তিক হয়। ফলে এগুলো ত্বকে খুব দ্রুত শোষিত হয়, তৈলাক্ত ভাব ছাড়াই দেয় হালকা ও ঠান্ডা ফিনিশ।
কার জন্য উপযুক্ত: যাদের ত্বক তৈলাক্ত বা ব্রণ প্রবণ। অথবা যারা গরম-আর্দ্র আবহাওয়ায় থাকেন, তাদের জন্য জেল ময়েশ্চারাইজার দারুণ পছন্দ হতে পারে।
উপকারিতা: ত্বককে আর্দ্র রাখে কিন্তু ভারী বা চটচটে লাগে না।
উদাহরণ: কিহেল’স আল্ট্রা ফেশিয়াল অয়েল-ফ্রি জেল ক্রিম, আইটি কসমেটিকস কনফিডেন্স ইন আ জেল ক্রিম।
লোশন মূলত মাঝারি ঘনত্বের-না একেবারে হালকা, না আবার খুব ভারী। কিছু লোশন পানি-ভিত্তিক, কিছু হালকা তেলের সঙ্গে তৈরি হয়।
কার জন্য উপযুক্ত: মিশ্র ত্বকের জন্য আদর্শ। টি-জোনে তৈলাক্ত ভাব, গালে শুষ্কতা। এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য আনে লোশন।
উদাহরণ: সেরাভে এএম ফেশিয়াল ময়েশ্চারাইজিং লোশন এসপিএফ ৫০ যা শুধু আর্দ্রতা দেয় না, বরং সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকেও ত্বককে সুরক্ষা দেয়।
ক্রিম ধরনের ময়েশ্চারাইজার সাধারণত ঘন ও তেল-ভিত্তিক হয়। এতে থাকে সিরামাইড, শিয়া বাটার বা পেট্রোলাটামের মতো উপাদান, যা ত্বকের ওপর প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে আর্দ্রতা ধরে রাখে।
কার জন্য উপযুক্ত: শুষ্ক, সংবেদনশীল বা পরিণত ত্বকের জন্য সবচেয়ে কার্যকর। বিশেষ করে শীতকালে বা যখন ত্বক টান টান লাগে।
উদাহরণ: ল’রিয়াল প্যারিস ট্রিপল পাওয়ার অ্যান্টি-এজিং ময়েশ্চারাইজার, ইয়ুথ টু দ্য পিপল অ্যাডাপটোজেন ডিপ ময়েশ্চার ক্রিম।
তৈলাক্ত ত্বক: পানি-ভিত্তিক, হালকা জেল ফর্মুলা বেছে নিন। “নন-কমেডোজেনিক” লেখা থাকলে আরও ভালো, কারণ তা ছিদ্র বন্ধ করে না।
মিশ্র ত্বক: লোশন ধরনের ময়েশ্চারাইজার, যা ভারসাম্য বজায় রাখে।
শুষ্ক বা পরিণত ত্বক: ঘন ক্রিম ফর্মুলা, যা গভীরভাবে পুষ্টি জোগায়।
সংবেদনশীল ত্বক: সুগন্ধবিহীন ও মৃদু উপাদানযুক্ত পণ্য বেছে নিন, যেমন লা রশ-পোসে টলারিয়ান ডাবল রিপেয়ার ফেইস ময়েশ্চারাইজার।
স্বাভাবিক ত্বক: হালকা লোশন বা পাতলা ক্রিম। যা ত্বকে ভারী লাগে না, যেমন স্কিনসিউটিক্যালস ডেইলি ময়েশ্চার।
দিনে: হালকা জেল বা লোশন ভালো, যা মেকআপ ও সানস্ক্রিনের নিচে সহজে বসে।
রাতে: একটু ঘন ক্রিম ব্যবহার করুন, যা ঘুমের সময় ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করে।
আবহাওয়া ও মৌসুমের সঙ্গে মানিয়ে নিন
গরমে জেল, শীতে ক্রিম-এই সাধারণ সূত্রটিই বেশির ভাগ সময় কার্যকর। আবহাওয়া অনুযায়ী ময়েশ্চারাইজার পাল্টে নিলে ত্বক থাকে আরামদায়ক ও ভারসাম্যপূর্ণ।
ত্বকচর্চার জগতে ময়েশ্চারাইজার হচ্ছে সেই নিঃশব্দ নায়ক, যা প্রতিদিনের যত্নে আনে স্থিতি ও উজ্জ্বলতা। আপনার ত্বকের ধরন, আবহাওয়া ও রুটিন অনুযায়ী সঠিক ফর্মুলা বেছে নিলেই মুখের আর্দ্রতা, মসৃণতা ও দীপ্তি থাকবে সারা বছর অটুট।
ছবি: এআই
সূত্র: স্কিনকেয়ারডটকম