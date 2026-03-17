ঈদের আগে রুক্ষ চুলে প্রাণ ফেরাতে এই ধাপটি মিস করবেন না

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ চুলের জন্য কম চ্যালেঞ্জিং নয়। সারাবছরই ধুলোবালি, বায়ুদূষণ, গরমে ঘাম, বর্ষার আর্দ্রতা কিংবা শক্ত পানির প্রভাব—সব মিলিয়ে চুল ধীরে ধীরে শুষ্ক, দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে যোগ হয় হেয়ার ড্রায়ার বা স্টাইলিং টুলের ব্যবহার। ফলে চুল হারায় তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা।
এখানেই কন্ডিশনারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্যাম্পু চুল পরিষ্কার করলেও তা প্রাকৃতিক তেল কিছুটা সরিয়ে দেয়। কন্ডিশনার সেই হারানো আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনে, চুলের কিউটিকল মসৃণ করে এবং চুলকে করে তোলে নরম, ঝলমলে ও সহজে সামলানো যায় এমন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের মানুষের চুল সাধারণত ঘন ও কিছুটা রুক্ষ প্রকৃতির হয়, যা সহজেই ফ্রিজি হয়ে যেতে পারে। নিয়মিত কন্ডিশনিং এই ফ্রিজ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং চুলকে রাখে মজবুত ও প্রাণবন্ত—যা ঈদের সাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
ঐতিহ্যগতভাবেও আমাদের উপমহাদেশে চুলের যত্নে প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার ছিল দীর্ঘদিনের। মেথি, জবা ফুল, দই বা সয়াবিন প্রোটিন—এই উপাদানগুলো চুলের গভীরে পুষ্টি জোগায়, চুলের গঠন মজবুত করে এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বাড়ায়। আধুনিক কন্ডিশনারেও এখন এসব উপাদানের ব্যবহার দেখা যায়, যা চুলকে আরও কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয়।
তবে শুধু কন্ডিশনার ব্যবহার করলেই হবে না, সঠিকভাবে ব্যবহার করাটাও জরুরি। চুল ধোয়ার পর কন্ডিশনার মূলত চুলের মাঝামাঝি অংশ থেকে ডগা পর্যন্ত লাগানো উচিত। স্ক্যাল্পে না লাগিয়ে এইভাবে ব্যবহার করলে চুল ভারী হয়ে যায় না, বরং ড্যামেজ হওয়া অংশগুলো ঠিকভাবে পুষ্টি পায়। কয়েক মিনিট রেখে তারপর ধুয়ে ফেললে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।
ঈদের আগে ব্যস্ততার মধ্যেও যদি একটি সহজ রুটিন মেনে চলা যায়—প্রতিবার শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ব্যবহার—তাহলেই চুলে আসবে দৃশ্যমান পরিবর্তন। জট কমবে, ফ্রিজ কমবে, আর চুল হবে আরও মসৃণ ও উজ্জ্বল।
সবশেষে মনে রাখতে হবে, সুন্দর চুল কোনো একদিনের ফল নয়; এটি আসে নিয়মিত যত্ন থেকে। তাই ঈদের সাজকে পরিপূর্ণ করতে এখন থেকেই শুরু করুন চুলের সঠিক যত্ন। কারণ ঝলমলে চুলই হতে পারে আপনার উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অলংকার।
ছবি: এআই