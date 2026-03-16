কাপল গ্রুমিং: নতুন পোশাকের মতই ঈদ উৎসবের অংশ হয়ে উঠছে

এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ঢাকার বিভিন্ন প্রিমিয়াম সেলুন ও স্পাগুলোতে চালু হয়েছে বিশেষ কাপল বিউটি প্যাকেজ। অর্থাৎ প্রিয় মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে একই সঙ্গে ফেসিয়াল, হেয়ার স্পা, স্কিন ট্রিটমেন্ট কিংবা গ্রুমিং সার্ভিস নেওয়ার সুযোগ। ঈদের আগে এই ধরনের প্যাকেজ এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেকের কাছেই এটি শুধু সৌন্দর্যচর্চা নয়, বরং একসঙ্গে সময় কাটানোর ছোট্ট এক ধরনের ওয়েলনেস অভিজ্ঞতা।
ঢাকার গুলশান এলাকায় অবস্থিত এই সৌন্দর্যকেন্দ্রটি ঈদ উপলক্ষে প্রতি বছরই বিশেষ কাপল গ্রুমিং প্যাকেজ চালু করে থাকে। এখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য স্কিন কেয়ার, ফেসিয়াল, হেয়ার ট্রিটমেন্ট, হেয়ার কাট এবং বিভিন্ন গ্রুমিং সেবা একসঙ্গে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
বিশেষ করে স্কিন ব্রাইটেনিং ফেসিয়াল, হেয়ার স্পা এবং মেনস গ্রুমিং সেশন এই প্যাকেজের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। অনেক দম্পতি ঈদের আগে একসঙ্গে এসে এই সেবা নেওয়াকে ছোট্ট এক ধরনের “প্রি-ঈদ ডেট” হিসেবেও দেখেন। এখানে কাপল প্যাকেজের মূল্য সাধারণত প্রায় ৭০০০ থেকে ৯০০০ টাকার মধ্যে।
বসুন্ধরা এলাকার মূল গেটের কাছাকাছি অবস্থিত এই সৌন্দর্যকেন্দ্রটিও সাম্প্রতিক সময়ে বেশ আলোচিত। ঈদের আগে এখানে স্কিন কেয়ার, ফেসিয়াল, ডিটক্স ট্রিটমেন্ট এবং হেয়ার সার্ভিস নিয়ে বিভিন্ন কম্বো প্যাকেজ চালু থাকে।
অনেক গ্রাহকই প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এখানে কাপল ফেসিয়াল বা স্পা সেশন বুক করেন, যাতে ঈদের আগে কিছুটা আরাম ও রিল্যাক্সেশনও পাওয়া যায়। এখানে কাপল প্যাকেজের মূল্য প্রায় ৫৯৯৯ থেকে ১১৯৯৯ টাকার মধ্যে।
বর্তমান সময়ে সৌন্দর্যচর্চা আর শুধু নারীদের বিষয় নয়। পুরুষরাও এখন স্কিন কেয়ার, হেয়ার কেয়ার এবং ব্যক্তিগত গ্রুমিংয়ে সমান সচেতন। ফলে অনেকেই ঈদের আগে প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে একসঙ্গে সেলুনে যাওয়াকে ছোট্ট এক ধরনের ওয়েলনেস অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখছেন।
এছাড়া প্রিমিয়াম সেলুনগুলোও এখন গ্রাহকদের এই পরিবর্তিত প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ কাপল প্যাকেজ, কম্বো ডিসকাউন্ট এবং রিল্যাক্সিং স্পা অভিজ্ঞতা চালু করছে।
ঈদের প্রস্তুতি শুধু নতুন পোশাক বা কেনাকাটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—নিজেকে একটু সময় দেওয়াও তার একটি অংশ। আর সেই সময়টা যদি প্রিয় মানুষটির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়, তাহলে ঈদের আনন্দ হয়ে ওঠে আরও একটু বেশি বিশেষ।
