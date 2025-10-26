ত্বকের বয়স কমাতে এই একটি প্রসাধনীই যথেষ্ট, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

সূর্য মানেই শুধু রোদে পোড়া নয়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি নিঃশব্দে আমাদের ত্বকের গভীরে পৌঁছে দেয় বয়সের ছাপ, দাগ আর মলিনতা। অথচ এই ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে সবচেয়ে সহজ অস্ত্রটি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। আর তা হচ্ছে সানস্ক্রিন।
নয়াদিল্লিভিত্তিক ত্বক বিশেষজ্ঞ ও ওয়েলনেস ফিজিশিয়ান ডা. কিরণ শেঠি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, সানস্ক্রিন কোনো বিলাসবহুল স্কিনকেয়ার নয়, এটি আসলে এক আজীবনের বিনিয়োগ।
ডা. শেঠির মতে, কৈশোরে যতটুকু সূর্যালোকের সংস্পর্শে আমরা আসি, তার প্রভাব থেকেই ভবিষ্যতে দেখা দেয় ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি, বলিরেখা, পিগমেন্টেশন আর দাগ-ছোপ। অর্থাৎ আজ যদি আপনি সানস্ক্রিনকে গুরুত্ব না দেন, কাল তার মূল্য দিতে হবে ত্বকের প্রাণচাঞ্চল্য দিয়ে।
তিনি আরও বলেন, অনেকেই ভাবেন রাসায়নিক সানস্ক্রিন ক্ষতিকর। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় ও কোরীয় ফর্মুলাগুলো নিরাপদ ও কার্যকর। ত্বককে একই সঙ্গে সুরক্ষা ও কোমলতা দেয়।
একটি বড় ভুল ধারণা হলো এসপিএফ (SPF) মানেই পূর্ণ সুরক্ষা। আসলে এসপিএফ কেবল ইউভিবি (UVB) রশ্মি থেকে রক্ষা করে, যা ত্বক পোড়ায়। কিন্তু বয়সের ছাপ, পিগমেন্টেশন বা সানস্পটের কারণ সেই ইউভিবি (UVA) রশ্মি, যেটির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য সানস্ক্রিনে থাকতে হবে পিএ প্লাস (PA+++) বা তার বেশি রেটিং।
ডা. শেঠি বলেন, “এসপিএফ (SPF) ৫০ মানে প্রায় ৯৮% ইউভিবি (UVB) রশ্মি প্রতিরোধ, যেখানে এসপিএফ (SPF) ৩০ দেয় ৯৭% তাই সংখ্যায় বড় পার্থক্য থাকলেও কার্যকারিতায় খুব বেশি নয়।”
রোদ হোক বা মেঘলা দিন ইউভি ইনডেক্স যদি ৩ বা তার বেশি হয়, সানস্ক্রিন অবশ্যই লাগাতে হবে। অনেকেই মুখে সামান্য পরিমাণ দেন, যা কার্যকর হয় না। সঠিক পরিমাণ হলো দুই আঙুলের সমান ক্রিম, এটিই যথেষ্ট কভারেজ দেয়।
ত্বক পরিচর্যার দুনিয়ায় প্রতিদিন নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসে। সেরাম, অয়েল, মাস্ক ইত্যাদি। কিন্তু এদের কোনোটিই সানস্ক্রিনের বিকল্প নয়। কারণ বয়স থামানোর, উজ্জ্বল ত্বক ধরে রাখার এবং ভবিষ্যতের ক্ষতি রোধের শুরুটাই এখান থেকে।
তাই আজই ত্বকের এই ছোট্ট কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগটি শুরু করুন। একটি ভালো সানস্ক্রিন দিয়ে।
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি