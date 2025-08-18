ফাঙ্গাল ইনফেকশন থেকে হেয়ার ফল, ভ্যাপসা গরমের এই সময়ে মাথার ত্বকের যত্নে যা করা উচিত
যত্ন

ফাঙ্গাল ইনফেকশন থেকে হেয়ার ফল, ভ্যাপসা গরমের এই সময়ে মাথার ত্বকের যত্নে যা করা উচিত

রোদ, বৃষ্টি ও ভ্যাপসা গরমের এই সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্ক্যাল্পে বা মাথার ত্বকে ঘাম ও চিটচিটে ভাব। এতে চুল দুর্বল হয়, ফাঙ্গাল ইনফেকশন ও হেয়ার ফলও বাড়তে পারে। তাই মাথার ত্বক ও চুলের ধরন অনুযায়ী যত্ন নিতে হবে।

তৈলাক্ত, শুষ্ক বা কম্বিনেশন—প্রতিটি স্ক্যাল্পের জন্য আছে সহজ সমাধান। নিয়মিত যত্নেই মিলবে স্বস্তি আর ঠান্ডা অনুভূতি। পাশাপাশি ফাঙ্গাল ইনফেকশন আর চুল পড়ার সমস্যাও সমাধান হবে।

চুলের ধরন অনুযায়ী যত্ন

তৈলাক্ত স্ক্যাল্প

* সপ্তাহে অন্তত তিনবার মাইল্ড ক্ল্যারিফাইয়িং শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।
* টি ট্রি বা নিম এক্সট্র্যাক্ট সমৃদ্ধ শ্যাম্পু কার্যকর।
* জোজোবা অয়েল ব্যবহার করা যায় হালকা তেলের জন্য।
* অ্যাপল সাইডার ভিনেগার আফটার-শাওয়ার কেয়ারে কাজে দেয়।

শুষ্ক স্ক্যাল্প

* গরম আর স্ট্রেসেও শুষ্ক স্ক্যাল্পে ঘাম জমতে পারে।
* সপ্তাহে ৩ দিন ময়েশ্চারাইজিং শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।
* আরগান অয়েল বা শিয়া বাটার যুক্ত শ্যাম্পু ভালো পছন্দ।
* নারকেল ও জলপাই তেল মিশিয়ে তালুতে মালিশ করুন।

কম্বিনেশন স্ক্যাল্প

* পিএইচ-ব্যালান্সড শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।
* কন্ডিশনার দিন কেবল চুলের নিচের অংশে।
* চুলের ডগায় নিয়মিত সেরাম ব্যবহার করলে চুল ভালো থাকে।

সব ধরনের স্ক্যাল্পের জন্য সহজ সমাধান

যত্ন

* সপ্তাহে ২-৩ বার সালফেটবিহীন মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করুন।
* প্রতিদিন একবার শুধু পানি দিয়ে মাথা ধুলেও ঘাম জমে না।

হালকা তেল

* গরমে ভারী তেল নয়, হালকা তেল ব্যবহার করুন।
* টি ট্রি বা জোজোবা অয়েল ভালো অপশন।
* নারকেল তেল এই সময়ে এড়িয়ে চলাই ভালো।

বাতাস চলাচল

* টাইট করে চুল বাঁধা বা ভারী হিজাব/স্কার্ফে ঘাম বাড়ে।
* ব্রিদেবল ফ্যাব্রিকের হিজাব ব্যবহার করুন।
* ভেজা চুল খোলা রাখা বা শুকিয়ে নেওয়া জরুরি।

স্ক্যাল্প ডিটক্স

* সপ্তাহে একদিন লেবুর রস বা অ্যাপল সাইডার ভিনেগার মিশ্রণে হালকা মাসাজ করুন।
* এতে তেল ও ময়লা সহজেই দূর হবে।

ডায়েটে সচেতনতা

* অতিরিক্ত মসলাদার খাবার ও কফি কমান।
* শরীর ঠান্ডা রাখে এমন সবজি, শাক, সালাদ ও তাজা ফল রাখুন খাদ্যতালিকায়।
* চিনি ও ভারী খাবার কমিয়ে দিন।

মন ভালো রাখুন

* স্ট্রেস কমাতে নিয়মিত মেডিটেশন বা হালকা ব্যায়াম করুন।
* মন শান্ত থাকলে স্ক্যাল্পেও ঘাম কমবে।

দৈনন্দিন অভ্যাস

* পিলোকভার নিয়মিত ধুয়ে পরিষ্কার রাখুন।
* কটনের বদলে সিল্ক ফ্যাব্রিক ব্যবহার করলে চুল-স্ক্যাল্প মসৃণ থাকবে।
* স্কার্ফের ক্ষেত্রেও এই ফ্যাব্রিক ব্যবহার উপকারী।

প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৩০
