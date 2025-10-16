ত্বকের যত্নে নতুন ট্রেন্ড–‘ইট ইয়োর গ্লো’ ডায়েট এখন জনপ্রিয়
যত্ন

ত্বকের যত্নে নতুন ট্রেন্ড–‘ইট ইয়োর গ্লো’ ডায়েট এখন জনপ্রিয়

ত্বকের যত্ন মানেই শুধু বাহ্যিক রূপচর্চা নয়। বরং ভেতর থেকে যত্ন নেওয়াটাই আসল সৌন্দর্যের রহস্য। প্রসাধনী কিংবা ফেসপ্যাক যতই দামি হোক না কেন, শরীরের ভেতর যদি পুষ্টির ঘাটতি থাকে, ত্বক কখনোই সেই প্রাকৃতিক দীপ্তি ফিরে পাবে না। তাই উজ্জ্বল, সতেজ ও প্রাণবন্ত ত্বকের জন্য নজর দিতে হবে নিজের খাবার তালিকার দিকেও।

গ্রিন টি: ভেতর থেকে জেল্লা ফিরিয়ে আনে

গ্রিন টি এখন কেবল সকালবেলার পানীয় নয়, বরং এটি হয়ে উঠেছে ত্বকের এক প্রাকৃতিক টনিক। এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পলিফেনল ও ট্যানিন শরীরের ভেতরের টক্সিন দূর করে, ত্বককে করে উজ্জ্বল ও দাগমুক্ত। নিয়মিত গ্রিন টি পান করলে ত্বকের লালচে ভাব ও চোখের নিচের কালচে দাগও কমে যায়।

টমেটো: প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন

টমেটোতে থাকা লাইসোপিন ত্বককে রোদে পোড়া ভাব থেকে রক্ষা করে এবং ত্বকের কোষের ক্ষতি ঠেকায়। প্রতিদিনের খাবারে টমেটো যোগ করলে ত্বকের বলিরেখা, দাগছোপ ও শুষ্ক ভাব অনেকটাই দূর হয়। ঠান্ডা টমেটো স্লাইস মুখে হালকা ম্যাসাজ করলেও ত্বক পায় তাৎক্ষণিক ফ্রেশ লুক।

গাজর: ভিটামিন এ-এর জাদু

গাজর ত্বকের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে অসাধারণ কাজ করে। এতে থাকা বেটা-ক্যারোটিন শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়ে ত্বকের কোষ পুনর্গঠনে সাহায্য করে। প্রতিদিন এক গ্লাস গাজরের রস ত্বককে করে টানটান, কোমল ও দীপ্তিময়। চাইলে গাজর, মধু ও টকদই দিয়ে তৈরি করা ফেসপ্যাকও সপ্তাহে একবার ব্যবহার করতে পারেন।

অলিভ ওয়েল: পুষ্টির স্নিগ্ধ ছোঁয়া

অলিভ ওয়েল প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসেবে বিখ্যাত। ঘুমানোর আগে সামান্য অলিভ ওয়েল চোখের চারপাশে ম্যাসাজ করলে ডার্ক সার্কেল কমে যায়। মুখ ধোয়ার পর কয়েক ফোঁটা তেল মুখে লাগালে ত্বক নরম ও হাইড্রেটেড থাকে দীর্ঘ সময়। এতে থাকা ভিটামিন ই ও ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বককে করে বয়সের ছাপমুক্ত।

অ্যাভোকাডো: ত্বকের প্রাকৃতিক ময়েশ্চার

অ্যাভোকাডোতে আছে ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং ত্বকের কোষ মজবুত করে। এতে থাকা ভিটামিন ই ত্বকের জ্বালা কমায় ও সূর্যের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। সকালের সালাদে কয়েক টুকরো অ্যাভোকাডো যোগ করলেই ত্বক পায় এক প্রাকৃতিক গ্লো।

বেরি ফল: কোলাজেন বাড়ায়

স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, রাস্পবেরি এই সব রঙিন বেরি ফল অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এগুলো কোলাজেন উৎপাদন বাড়িয়ে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ধরে রাখে এবং বয়সের ছাপ বিলম্বিত করে।

ডার্ক চকলেট: মিষ্টি ত্বকের রহস্য

৭০% বা তার বেশি কোকোযুক্ত ডার্ক চকলেটে থাকে ফ্ল্যাভোনয়েড, যা রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে ত্বকে অক্সিজেন সরবরাহ করে। এর ফলে ত্বক হয় দীপ্তিময় ও মসৃণ। তবে পরিমাণে কম খাওয়াই শ্রেয়।

বাদাম ও মাছ: ত্বকের শিল্ড

আমন্ড, আখরোট কিংবা চিয়া সিডে থাকা ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও ভিটামিন ই ত্বকের জন্য প্রাকৃতিক শিল্ড হিসেবে কাজ করে। এগুলো ত্বককে দূষণ, রোদ ও শুষ্কতার ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

সত্যিকারের গ্লো আসে ভেতর থেকে। তাই প্রসাধনীর পাশাপাশি খাদ্যতালিকায় রাখুন এই পুষ্টিকর খাবারগুলো। পর্যাপ্ত পানি পান, ঠিকমতো ঘুম আর নিয়মিত ব্যায়াম। এই তিনের সঙ্গে মিলেই গড়ে উঠবে ত্বকের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা।

ছবি: এআই ও পেকজেলসডটকম

প্রকাশ: ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ০০
