স্টাইলিং টুলস বনাম স্ক্যাল্প কেয়ার, স্টাইলিংয়ের পর চুলের যত্ন

শীর্ষস্থানীয় আমেরিকান ডার্মাটোলজিস্ট ডা. রাশিদ এম রাশিদ, যিনি বিশেষভাবে হেয়ার লস ও হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট/রিস্টোরেশন-এ কাজ করেন। তার মতে, চুল পড়া হঠাৎ করে শুরু হয় না। এর পেছনে থাকে মাসের পর মাস ধরে জমে থাকা নীরব চাপ—হিট, কেমিক্যাল আর অযত্ন। হেয়ার স্টাইলিং এর ক্ষেত্রে তিনি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।
স্ট্রেইটনার, কার্লার বা হেয়ার ড্রায়ার—এই সব যন্ত্র উচ্চ তাপে কাজ করে, যা চুলের জন্য স্বাভাবিক নয়। বারবার এই তাপের সংস্পর্শে এলে স্ক্যাল্পের চারপাশে থাকা ফলিকল ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে চুলের গোড়া চুলকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারে না, শুরু হয় অতিরিক্ত হেয়ার ফল।
অনেকেই একে ‘হঠাৎ চুল পড়া’ ভাবলেও বাস্তবে ক্ষতিটা জমেছে প্রতিটি স্টাইলিং সেশনের সঙ্গে সঙ্গে।
কালারিং, ব্লিচিং, স্মুথেনিং বা কেরাটিন—এই সব ট্রিটমেন্ট চুলের ভেতরের গঠন বদলে দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে স্ক্যাল্পের প্রাকৃতিক সুরক্ষা স্তরও নষ্ট হয়। ঘন ঘন এসব ট্রিটমেন্ট নিলে স্ক্যাল্পে প্রদাহ বাড়ে, নতুন চুল গজানোর গতি কমে যায়, আর ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকে।
পনিটেল, বান, ব্রেইড বা এক্সটেনশন—সব সময় একই জায়গায় টান পড়লে বিশেষ করে কপালের পাশ আর হেয়ারলাইনে ফলিকল সংকুচিত হয়ে যায়। এতে চুল পাতলা হয় এবং সময়ের সঙ্গে স্থায়ী ক্ষতির ঝুঁকিও বাড়ে।
সেরাম, হেয়ারস্প্রে, ড্রাই শ্যাম্পু—ঠিকভাবে পরিষ্কার না হলে এসব প্রোডাক্ট স্ক্যাল্পে জমে ফলিকলের মুখ বন্ধ করে দেয়। নতুন চুল তখন ঠিকভাবে বেরোতে পারে না, চুল দেখায় ফ্ল্যাট আর প্রাণহীন।
ভালো খবর হলো, স্টাইলিংয়ের কারণে হওয়া বেশির ভাগ ক্ষতিই ঠিক করা সম্ভব।
* সপ্তাহে একদিন জেন্টল এক্সফোলিয়েটিং ক্লিনজার দিয়ে স্ক্যাল্প পরিষ্কার করা
* পেপটাইড, নিয়াসিনামাইড, ক্যাফেইন ও বায়োটিনযুক্ত স্ক্যাল্প কেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার
* নিয়মিত স্ক্যাল্প ম্যাসাজ, যা রক্তসঞ্চালন বাড়ায়
এই যত্নগুলো ধীরে হলেও ফলিকলের শক্তি ফেরাতে সাহায্য করে।
চুল বেশি পাতলা হয়ে গেলে কিছু ডার্মাটোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট কার্যকর হতে পারে।
পিআরপি থেরাপি দুর্বল ফলিকলে গ্রোথ ফ্যাক্টর পৌঁছে দেয়, লো-লেভেল লেজার থেরাপি কোষের কার্যক্ষমতা বাড়ায়, আর হাইড্রেশন ও অক্সিজেনেশন ট্রিটমেন্ট স্ক্যাল্পের পরিবেশ শান্ত করে। তবে এগুলো সবচেয়ে ভালো কাজ করে সঠিক হোম কেয়ারের সঙ্গে মিললে।
কম তাপ ব্যবহার, মাঝে মাঝে এয়ার-ড্রাই, কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টের মাঝে বিরতি, আর খুব টাইট হেয়ারস্টাইল এড়িয়ে চলা—এই ছোট পরিবর্তনগুলোই ফলিকলকে স্বস্তি দেয়। হিট প্রোটেক্ট্যান্ট স্প্রে ও বন্ড-রিপেয়ার মাস্ক চুলের গোড়ায় ক্ষতি পৌঁছাতে বাধা দেয়।
সুন্দর চুলের শুরু স্ক্যাল্প থেকেই। স্টাইলিং হোক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, কিন্তু সেটার সঙ্গে থাকুক যত্ন আর বিশ্রাম। যখন স্ক্যাল্প সুস্থ থাকে, তখন চুল আপনাতেই হয় ঘন, উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত।
সূত্র: স্কিনকেয়ারডটকম
ছবি: এআই