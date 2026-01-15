শীতের শুষ্ক হাওয়ায় ঝলমলে চুল পেতে চাইলে শুধু শ্যাম্পু নয়, বরঞ্চ শ্যাম্পুর আগে ও পরে প্রয়োজন সঠিক রুটিন

শীতকালে চুল শুধু শুষ্ক হয় না, অনেকের জন্য দেখা দেয় অতিরিক্ত চুল পড়া, খুশকি ও রুক্ষতার সমস্যা। আমরা প্রায়শই ভাবি, শ্যাম্পু করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুলের স্বাস্থ্য অনেকটাই নির্ভর করে শ্যাম্পুর আগে এবং পরে যে যত্ন নেওয়া হয় তার উপর। শ্যাম্পুর আগে–পরে ভুল পদ্ধতি, যেমন অতিরিক্ত তেল মাখা, গরম পানি ব্যবহার বা ঠিকমতো কন্ডিশনার ব্যবহার না করা, আমাদের চুলকে আরও দুর্বল এবং নিস্তেজ করে তোলে। সুতরাং শীতকালে চুলকে ঝলমলে, নরম ও স্বাস্থ্যবান রাখার জন্য সঠিক রুটিন জানা খুবই জরুরি। চলুন এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসি।
শীতের বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকায় মাথার ত্বক দ্রুত শুষ্ক হয়ে যায়। এতে স্ক্যাল্পের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়, চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চুল ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। নিয়মিত শ্যাম্পু করলেও সঠিক যত্ন না নিলে সমস্যা আরও তীব্র হয়।
শ্যাম্পুর আগে হালকা তেল আমাদের চুলের শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করতে পারে, তবে অতিরিক্ত তেল বা দীর্ঘ সময় তেল রেখে দিলে স্ক্যাল্পে ময়লা জমার ঝুঁকি বাড়ে। সপ্তাহে এক–দুবার, অল্প পরিমাণ নারকেল বা অলিভ অয়েল দিয়ে হালকা ম্যাসাজই যথেষ্ট। আর খুব শুষ্ক স্ক্যাল্প হলে তেলের সঙ্গে অল্প অ্যালোভেরা জেল মেশানো যেতে পারে।
অনেকে শ্যাম্পু দেওয়ার ঠিক আগে চুল ভালোভাবে ভেজান না। এতে শ্যাম্পু সমানভাবে ছড়ায় না এবং চুলে রাসায়নিকের প্রভাব বেশি পড়ে। কুসুম গরম পানি দিয়ে চুল ভালোভাবে ভিজিয়ে নিলে স্ক্যাল্প নরম হয় এবং শ্যাম্পু তুলনামূলক কম ক্ষতি করে।
শীতে হার্শ বা অতিরিক্ত ফোমযুক্ত শ্যাম্পু আমাদের চুল আরও শুষ্ক করে তোলে। তাই সালফেট–মুক্ত বা ময়েশ্চারাইজিং শ্যাম্পু ব্যবহার করা ভালো। আর খুশকি থাকলে মাইল্ড অ্যান্টি–ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু সপ্তাহে একবার ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা প্রতিদিন নয়।
শ্যাম্পু আমাদের চুল পরিষ্কার করলেও চুলের প্রাকৃতিক তেল অনেকটাই তুলে নেয়। শীতকালে কন্ডিশনার ব্যবহার না করলে চুল রুক্ষ ও জট পাকানো হয়ে যায়। এই কন্ডিশনার শুধু চুলের ডগা ও মাঝামাঝি অংশে লাগানো উচিত, স্ক্যাল্পে নয়। এতে চুল নরম থাকে, কিন্তু তেলতেলে হয় না।
ভেজা চুল শীতে সবচেয়ে বেশি ভেঙে যায়। জোরে তোয়ালে ঘষে চুল শুকানো বা সঙ্গে সঙ্গে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি বাড়ে। তাই নরম তোয়ালে দিয়ে আলতো করে পানি মুছে নিয়ে চুল প্রাকৃতিকভাবে শুকাতে দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।
খুব গরম পানি দিয়ে চুল ধোয়া, ঘন ঘন শ্যাম্পু করা এবং ভেজা চুলে আঁচড়ানো এই তিনটি অভ্যাস শীতে আপনার চুলের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। পাশাপাশি ক্যাপ বা ওড়নার ভেতরের ঘামে চুল ভিজে যায়, সে সময়ে চুল শুকনো না করে ঢেকে রাখাও ক্ষতিকর।
শীতে চুলের যত্ন মানে শুধু ভালো শ্যাম্পু নয়, বরং শ্যাম্পুর আগে–পরে সচেতন আচরণ। আর ছোট কিছু নিয়ম মেনে চললেই আপনার চুল থাকবে মজবুত, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।
ছবি: এআই