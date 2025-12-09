পেট্রোলিয়াম জেলি না গ্লিসারিন: শীতে আপনার ত্বকের জন্য কোনটি ভালো

ডারমাল ইনস্টিটিউট অব ইউরোপের স্কিন ব্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ ডা. এলেনা মারকোভা বলেন, ‘গ্লিসারিন হলো ত্বকের হাইড্রেশন ম্যাগনেট, এটি পানিকে ত্বকের ওপরের স্তরে টেনে আনে। অন্যদিকে পেট্রোলিয়াম জেলি হলো সুরক্ষার ঢাল, এটি আর্দ্রতা সিল করে রাখে এবং ত্বককে ঠান্ডা ও শুষ্ক পরিবেশ থেকে রক্ষা করে। দুইটি উপাদান একসঙ্গে ব্যবহার করলে শীতে ত্বক সবচেয়ে ভালোভাবে হাইড্রেটেড থাকে।’
• বাতাস বা ত্বকের গভীর স্তর থেকে পানি টেনে এনে ত্বকের ওপরের অংশে পৌঁছে দেয়
• পানিশূন্য, টান টান বা মলিন ত্বককে দ্রুত নরম ও উজ্জ্বল করে
• হালকা হওয়ায় তৈলাক্ত বা সংবেদনশীল ত্বকেও সহজে মানিয়ে যায়
এটি একটি শক্তিশালী অক্লুসিভ—
• ত্বকের ওপর সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে
• ভেতরের আর্দ্রতা বের হতে বাধা দেয়
• ফাটা, রুক্ষ বা খুবই শুকনো ত্বক দ্রুত সারাতে সাহায্য করে
ডা. এলেনা মারকোভা বলেন, ‘গ্লিসারিন ত্বকে পানি নিয়ে আসে, আর পেট্রোলিয়াম জেলি সেই পানি ধরে রাখে। এই দুই ধাপেই শীতে ত্বকের হাইড্রেশন সর্বোচ্চ থাকে এবং স্কিন ব্যারিয়ার মজবুত হয়।’
পেট্রোলিয়াম জেলির সুবিধা—শীতের সুরক্ষা
• ফাটা গোড়ালি
• চ্যাপড লিপস
• খুব শুকনো হাঁটু-কনুই
• বাতাসে জ্বালা করা বা ক্ষতিগ্রস্ত ত্বক
• হাত-পা অতিরিক্ত রুক্ষ হয়ে যাওয়া
অসুবিধা—এটি ভারী অনুভূত হতে পারে, তাই তৈলাক্ত ত্বকে অনেকের অস্বস্তি হয়।
গ্লিসারিনের সুবিধা—হাইড্রেটেড, নরম ত্বক
• পানিশূন্য, টান টান বা খসখসে ত্বক দ্রুত নরম করে
• মুখ, হাত, শরীর—সকল ধরনের স্কিনকেয়ারে মানিয়ে যায়
• তৈলাক্ত ত্বকের জন্যও উপযোগী
তবে খুব শুষ্ক আবহাওয়ায় এটি একা ব্যবহার করলে ত্বক থেকে পানি টেনে নেওয়ার ঝুঁকি থাকে।
১) শুষ্ক ত্বক
এখানে দুটিকে একসঙ্গে ব্যবহার করাই সবচেয়ে কার্যকর।
• আগে গ্লিসারিন-যুক্ত লোশন
• তারপর হালকা পেট্রোলিয়াম জেলির স্তর
এই লেয়ারিংই আধুনিক স্কিনকেয়ারে ‘স্লাগিং’ নামে পরিচিত।
২) তৈলাক্ত বা ব্রণপ্রবণ ত্বক
গ্লিসারিনই উত্তম।
হালকা, নন-গ্রিসি, ব্রণ বাড়ানোর ঝুঁকি নেই।
৩) সংবেদনশীল বা একজিমা-প্রবণ ত্বক
পেট্রোলিয়াম জেলি বেশি কার্যকর।
এতে নেই সুগন্ধি, নেই অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক, সংবেদনশীল ত্বককে আরাম দেয়।
৪) খুব শুকনো আবহাওয়া বা কনকনে শীত
এক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম জেলি এগিয়ে।
এটি শীতের বাতাস থেকে ত্বককে রক্ষা করে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখে।
কোনটি সেরা?
সবকিছুর নির্ভরতা আপনার ত্বকের প্রয়োজনের ওপর।
• ত্বককে রক্ষা ও হিল করতে চাইলে পেট্রোলিয়াম জেলি
• ত্বককে নরম, প্লাম্প ও হাইড্রেটেড রাখতে চাইলে গ্লিসারিন
• দুই দিক থেকেই সেরা ফল চাইলে দুইটি উপাদানকে লেয়ার করে ব্যবহার করুন