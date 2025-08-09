লম্বা ও ঘন চুলের রহস্য লুকিয়ে আছে রান্নাঘরের এই সুলভ উপকরণে

চাল ভিজিয়ে রেখে বা চুলায় কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে এই পানি তৈরি করা হয়। এতে আছে চুলের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি। যেমন- ভিটামিন বি ও ই, ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাংগানিজ, জিংক ইত্যাদি। এই উপাদানগুলো চুলের ক্ষতি হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়। এতে আরও আছে ইনোসিটল নামে এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা চুলের বৃদ্ধিতে দারুণ কার্যকর।
রাইস ওয়াটার ব্যবহারে-
–চুলে সহজে জট লাগে না
–চুল হয়ে ওঠে নরম ও কোমল
–চুল ঝলমলে হয় ও দেখায় দীপ্তিময়
–চুলের গোড়া মজবুত হয়
–চুল দ্রুত বড় হয়
এটি কয়েকভাবে তৈরি করা যায়।
যেভাবে প্রস্তুত করবেন
অর্ধেক কাপ চাল ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। পাত্রে চাল রেখে ২/৩ কাপ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। এবার পানি ছেঁকে ব্যবহার করুন।
গবেষণায় জানা যায়, যদি চাল ফার্মেন্টিং করা হয় তাহলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লেভেল বেড়ে যায়। চুল ও ত্বকের কোষের যেন ক্ষতি না হয়, সে জন্য অনেক প্রসাধনীতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে এই উপাদানটি ব্যবহার করা হয়।
এ জন্য যা করতে হবে-
চাল ভালোভাবে ধুয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। সাধারণ তাপমাত্রায় দুই দিন এভাবেই চাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। ফারমেন্ট হয়ে গেলে ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন।
জ্বাল দিয়ে তৈরি করা রাইস ওয়াটারও চুলের জন্য ব্যবহার করা যায়।
এক কাপ চালে দ্বিগুণ পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিন। এবার জ্বাল দিন, ছেঁকে পরিষ্কার পাত্রে ঢেলে নিন।
রাইস ওয়াটার খুব ভালো কন্ডিশনিং এর কাজ করে। যেভাবে এই পানি ব্যবহার করতে পারেন-
শ্যাম্পু দিয়ে চুল ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। চালের পানি চুলে লাগিয়ে নিন। এবার মাথার ত্বক ও চুলে ভালোভাবে ম্যাসাজ করুন। ২০ মিনিট এভাবেই রেখে দিন। পানি দিয়ে আবারও চুল ধুয়ে ফেলুন।
নিয়মিত রাইস ওয়াটার ব্যবহার করলে ঝলমলে চুল পাওয়া খুব কঠিন নয়। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অনেক কিছু একসঙ্গে চুলে না লাগিয়ে প্রাকৃতিক এই উপাদানগুলো ব্যবহার করে দেখুন, তফাতটা ঠিক বুঝতে পারবেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম