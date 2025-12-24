এই শীতে ত্বকের যত্নে ভিটামিন সি, অ্যালোভেরা ও কোকোয়া বাটার

এ সময় নিস্তেজ ত্বকে প্রাণ ফেরাতে ভিটামিন সি, অ্যালোভেরা ও কোকোয়া বাটারের মতো প্রাকৃতিক উপাদান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ভিটামিন সি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে, অ্যালোভেরা ত্বককে শান্ত ও আর্দ্র রাখে, আর কোকোয়া বাটার শুষ্ক ত্বকে দীর্ঘস্থায়ী ময়েশ্চার ধরে রাখতে সাহায্য করে। সঠিকভাবে এসব উপাদান ব্যবহার করলে শীতের রুক্ষতা থেকে ত্বককে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব।
ত্বকের এই মৌসুমি চাহিদা মাথায় রেখেই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি দীর্ঘদিন ধরে দেশের মানুষের আস্থার জায়গা দখল করে আছে। এটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়তা করে এবং শুষ্কতা ও রুক্ষতার বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা দেয়। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক থাকে নরম ও মসৃণ।
প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের অসংখ্য পরিবারের দৈনন্দিন স্কিন কেয়ার রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শীতকালীন যত্ন হোক বা সারা বছরের ত্বক পরিচর্যা—এর ব্যবহার মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও ভালোবাসারই প্রতিফলন। আজ দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ পরিবারে মেরিলের কোনো না কোনো পণ্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যার মধ্যে মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি অন্যতম।
এই আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণেই মেরিল আজ হাজার কোটি টাকার একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। কারণ, মেরিল মানেই নির্ভরযোগ্য কেয়ার—ত্বকের যত্নে আপনজনের মতো বিশ্বাসযোগ্য এক সঙ্গী।
ভিটামিন সি ত্বকের জন্য একটি শক্তিশালী অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। শীতের সময় সূর্যের অতিবেগুণি রশ্মি ও বাতাসের শুষ্কতার কারণে ত্বকের ম্লানভাব আরও বেশি দৃশ্যমান হয়। ভিটামিন সি এই ম্লানভাব দূর করে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে। এটি মেলানিন উৎপাদন কমিয়ে দাগ, পিগমেন্টেশন ও সানস্পট হালকা করতে সাহায্য করে। ত্বকে নিয়মিত ভিটামিন-সি ব্যবহার করলে কোলাজেন উৎপাদনও বাড়ে, যা ত্বকের ইলাস্টিসিটি ধরে রাখে।
শীতে যখন ত্বক দ্রুত রুক্ষ হয়ে যায়, তখন ভিটামিন সি ত্বকের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে পরিবেশগত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ স্কিনকেয়ার পণ্য আপনার দৈনন্দিন পরিচর্যা রুটিনে যুক্ত করতে পারেন। আর ভিটামিন সির গুণে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহজ সমাধান হিসেবে বেছে নিতে পারেন মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলির লেমন ফ্রেশ ভেরিয়েন্টটি । এটি ঠোঁট, হাত বা শরীরের যেকোনো শুষ্ক অংশে ব্যবহার করতে পারেন।
অ্যালোভেরা এক্সট্র্যাক্ট ত্বকের শুষ্কতা কমাতে এবং ত্বককে তাৎক্ষণিক আরাম দিতে অত্যন্ত কার্যকর। এর মধ্যে থাকা পানি, ভিটামিন, এনজাইম ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান শীতে জ্বালা, চুলকানি ও র্যাশের সমস্যা কমায়। শীতকালে ঠান্ডার কারণে প্রায়ই আমরা গরম পানি দিয়ে গোসল করি। গরম পানিতে গোসল করার পর ত্বক আরও শুষ্ক হয়ে পড়ে। এ সময় অ্যালোভেরা এক্সট্র্যাক্টসমৃদ্ধ কোনো স্কিনকেয়ার প্রসাধন ব্যবহার করে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব। কারণ, এটি লেয়ার আকারে ত্বকে একটি প্রটেকশন তৈরি করে। শীতের রুক্ষতা থেকে আপনার ত্বককে আরও এক ধাপ এগিয়ে সুরক্ষিত রাখতে ব্যবহার করতে পারেন মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি অ্যালো ফ্রেশ। এতে রয়েছে পেট্রোলিয়াম, অ্যালোভেরা এক্সট্র্যাক্ট, ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই। তারুণ্যদীপ্ত ও স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে শীতকালে অ্যালোভেরার কোনো জুড়ি নেই বললেই চলে।
কোকোয়া বাটার শীতকালীন স্কিনকেয়ারের জন্য আদর্শ একটি উপাদান। এটি প্রাকৃতিক ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ, যা ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে দীর্ঘসময় আর্দ্রতা ধরে রাখে। যাঁদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক, তাঁদের ক্ষেত্রে বছরের যেকোনো সময়ের জন্যই কোকোয়া বাটারসমৃদ্ধ লোশন বা ক্রিম ভালো। এই শীতে বেছে নিতে পারেন কোকোয়া বাটারসমৃদ্ধ মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি কোকোয়া ফ্রেশ। এতে থাকা পেট্রোলিয়াম জেলি, কোকোয়া এক্সট্র্যাক্ট ও বিভিন্ন মাল্টিভিটামিনস শীতে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখার পাশাপাশি ত্বককে দেবে বাড়তি সুরক্ষা।
হার্বস আয়ুর্বেদিক স্কিনকেয়ার ক্লিনিকের রূপবিশেষজ্ঞ আফরিন মৌসুমী এ বিষয়ে বলেন, ‘কোকোয়া বাটারসমৃদ্ধ প্রসাধনী প্রয়োগ করার সবচেয়ে ভালো সময় রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে। তাতে সারা রাত ত্বক থাকে সুরক্ষিত। সকালে উঠে আপনি পাবেন প্রাণবন্ত ও মসৃণ ত্বক। বাইরে যাওয়ার সময় এ ধরনের প্রসাধন প্রয়োগ করতে নেই। তাতে ত্বকে ধুলাবালু আটকে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। এ থেকে ত্বকে ফুসকুড়ি বা ব্রণও হতে পারে। নিয়ম মেনে এবং ত্বকের ধরন বুঝে যেকোনো বয়সেই কোকোয়া বাটারসমৃদ্ধ প্রসাধন ব্যবহার করতে পারেন। তাতে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি নেই।’
ছবি: মেরিল ও ফ্রিপিক