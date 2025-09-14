ঝুম বৃষ্টির দিনেও গরম, ত্বকের চাই বিশেষ যত্ন

বৃষ্টির দিনে ভিজে যাওয়ার ঝামেলা যেমন আছে, তেমনি গরমও কমছে না। ফলে ত্বককে বৃষ্টির পানি, ঘাম আর আর্দ্রতার একসঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। এ সময়ে বাইরে বের হলে শুধু ছাতা বা রেইনকোট নয়, দরকার বিশেষ স্কিন কেয়ার রুটিন।
বৃষ্টিতে ভিজে গেলেও গরমে ত্বক যেন আরও বিপাকে পড়ে। সূর্যের ক্ষতি, আর্দ্রতা ও ঘামের কারণে ত্বক হারাতে পারে উজ্জ্বলতা ও স্বাভাবিকতা। তাই এ সময়ে চাই বিশেষ যত্ন, সঠিক সানস্ক্রিন, হাইড্রেশন ও সহজ রুটিনে নিয়মিত পরিচর্যা। একটু সচেতন হলে সহজেই ত্বককে এই সময়েও সুরক্ষিত রাখা যায়।
বৃষ্টি হলেও সূর্যের ক্ষতিকর ইউভি রশ্মি কমে না। তাই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতেই হবে। বাজারে পাওয়া যায় তিন ধরনের সানস্ক্রিন:
মিনারেল বা ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন: এতে জিংক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড থাকে। এটি লাগালে ত্বকে হালকা সাদাটে আবরণ দেখা যায়, তবে সংবেদনশীল বা শুষ্ক ত্বকের জন্য এটি বেশি উপযোগী।
কেমিক্যাল সানস্ক্রিন: অক্সিবেনজন, অ্যাভোবেনজন, অক্টোক্রাইলিন, টিনোসর্ব এস ও এম ইত্যাদি উপাদান থাকে। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ভালো বিকল্প।
হাইব্রিড সানস্ক্রিন: মিনারেল ও কেমিক্যাল ফিল্টারের মিশ্রণ। যাদের মিশ্র ত্বক বা সাধারণ ত্বক, তাদের জন্য উপযুক্ত।
ব্যবহারবিধি:
* এসপিএফ অবশ্যই ৩০ বা তার বেশি হতে হবে।
* মুখ ও গলায় অন্তত দেড় চামচ বা দুই আঙুল সমান সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।
* প্রতি দুই-তিন ঘণ্টা পরপর সানস্ক্রিন পুনরায় লাগাতে হবে।
* বাইরে বেশি সময় থাকলে কান, ঘাড়, হাত ও পায়ের খোলা জায়গায়ও সানস্ক্রিন লাগাতে হবে।
বৃষ্টির দিনে আর্দ্রতায় অনেকেই মনে করেন ময়েশ্চারাইজার দরকার নেই। কিন্তু ত্বককে ভেতর থেকে আর্দ্র রাখা জরুরি।
* তৈলাক্ত ত্বকের জন্য অয়েল-ফ্রি জেল বেসড ময়েশ্চারাইজার ভালো।
* শুষ্ক বা সংবেদনশীল ত্বকের জন্য ক্রিমি টেক্সচারযুক্ত ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন।
* রাতে শোয়ার আগে ক্লিনজারের পর হালকা ময়েশ্চারাইজার লাগানো অভ্যাস করুন।
ত্বকের সুস্থতার জন্য ডায়েটের ভূমিকা অনেক।
* প্রচুর পানি পান করুন (কমপক্ষে ৮-১০ গ্লাস)।
* শসা, তরমুজ, কমলা, আনারস, টমেটো, লাউ, পালং শাক ইত্যাদি ভিটামিন-সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।
* ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ খাবার যেমন মাছ, বাদাম, ফ্ল্যাক্সসিড ত্বকের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।
* ক্যাফেইন ও ভাজাপোড়া খাবার কমিয়ে দিলে ত্বক আরও উজ্জ্বল দেখাবে।
* বৃষ্টিতে ভিজে গেলে দ্রুত মুখ ধুয়ে নিন এবং শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে ময়েশ্চারাইজার লাগান।
* ওয়াটারপ্রুফ মেকআপ ব্যবহার করুন, তবে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিষ্কার করুন।
* রোদ-বৃষ্টি যাই হোক, ছাতা, সানগ্লাস ও টুপি ব্যবহার করলে বাড়তি সুরক্ষা পাবেন।
* রাতে শোয়ার আগে অবশ্যই মেকআপ পরিষ্কার করে হালকা স্কিন কেয়ার রুটিন অনুসরণ করুন।
সারকথা, বৃষ্টি আর গরম মিলিয়ে এই সময়ে ত্বকের যত্নে মূল মন্ত্র হলো—সানস্ক্রিন, হাইড্রেশন, হালকা ময়েশ্চারাইজার, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং অতিরিক্ত রোদ এড়িয়ে চলা।