এত দামী দামী স্কিনকেয়ার পণ্যের মাঝে শীতে এখনও প্রাসঙ্গিক যে স্বল্পমূল্যের সৌন্দর্য উপকরণ

রূপচর্চায় গ্লিসারিন নতুন কোনো উপাদান নয়। আমাদের মায়েদের ড্রেসিং টেবিলে যেমন এর জায়গা ছিল, তেমনি আধুনিক স্কিনকেয়ারেও গ্লিসারিন একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ত্বক আর্দ্র রাখা থেকে শুরু করে শুষ্কতা দূর করা—গ্লিসারিনের গুণের শেষ নেই। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটি হতে পারে ত্বকের জন্য একেবারে ম্যাজিক উপাদান।
গ্লিসারিন কী
গ্লিসারিন একটি স্বচ্ছ, গন্ধহীন ও মিষ্টি স্বাদের তরল পদার্থ, যা প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভিজ্জতেল বা প্রাণিজ চর্বি থেকে তৈরি হয়। এটি একটি শক্তিশালী হিউমেকট্যান্ট, অর্থাৎ বাতাস থেকে আর্দ্রতা টেনে নিয়ে ত্বকে ধরে রাখে।
১. ত্বক গভীরভাবে ময়েশ্চারাইজ করে
গ্লিসারিন ত্বকের গভীর স্তরে আর্দ্রতা পৌঁছে দেয়। নিয়মিত ব্যবহারে শুষ্ক, রুক্ষ ত্বক হয়ে ওঠে নরম ও মসৃণ।
২. শীতকালে ফাটা ত্বকের সমস্যায় কার্যকর
হাত-পা ফেটে যাওয়া, গোড়ালি রুক্ষ হয়ে যাওয়া—এ ধরনের সমস্যায় গ্লিসারিন খুবই কার্যকর।
৩. ত্বকের প্রাকৃতিক ব্যারিয়ার শক্তিশালী করে
গ্লিসারিন ত্বকের সুরক্ষাবলয় মজবুত করে, ফলে দূষণ ও ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাব কম পড়ে।
৪. ব্রণপ্রবণ ত্বকেও উপকারী
সঠিকভাবে পাতলা লেয়ারে ব্যবহার করলে গ্লিসারিন ত্বকের ছিদ্র বন্ধ না করেই আর্দ্রতা জোগায়।
৫. বয়সের ছাপ কমাতে সহায়ক
ত্বক আর্দ্র থাকলে ফাইন লাইন ও রিঙ্কেল তুলনামূলক কম চোখে পড়ে।
১. গ্লিসারিন ও গোলাপজল
সমপরিমাণ গ্লিসারিন ও গোলাপজল মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে মুখে লাগান। সকালে ত্বক থাকবে টানটান ও সতেজ।
২. গ্লিসারিন ও লেবুর রস (শুধু রাতে)
এক চা চামচ গ্লিসারিনের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে দাগছোপযুক্ত জায়গায় ব্যবহার করা যায়। তবে সংবেদনশীল ত্বকে এড়িয়ে চলাই ভালো।
৩. গ্লিসারিন ও অ্যালোভেরা জেল
শুষ্ক ও রুক্ষ ত্বকের জন্য আদর্শ। এটি ত্বক ঠান্ডা রাখে এবং জ্বালাপোড়া কমায়।
৪. ঠোঁটের যত্নে গ্লিসারিন
রাতে ঘুমানোর আগে সামান্য গ্লিসারিন ঠোঁটে লাগালে ফাটা ঠোঁটের সমস্যা কমে।
৫. হাত-পায়ের যত্নে
গোসলের পর ভেজা ত্বকে গ্লিসারিন লাগালে দীর্ঘ সময় ত্বক নরম থাকে।
ব্যবহার করার সময় যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকবেন
কখনোই খাঁটি গ্লিসারিন সরাসরি শুকনো মুখে লাগাবেন না, এতে ত্বক আরও শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।
বাইরে বের হওয়ার আগে গ্লিসারিন ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
সংবেদনশীল ত্বকে ব্যবহারের আগে প্যাচ টেস্ট জরুরি।
স্বল্পমূল্যের হলেও গ্লিসারিনের গুণাগুণ কোনো বিলাসবহুল স্কিনকেয়ার পণ্যের চেয়ে কম নয়। সঠিক নিয়মে ও পরিমিতভাবে ব্যবহার করলে গ্লিসারিন হতে পারে আপনার রূপচর্চার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। ঘরোয়া যত্নেই চাইলে পাওয়া যায় উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক।
ছবি: পেকজেলস