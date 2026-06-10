বর্ষার আগে চুল পড়া ঠেকাতে প্লেটে রাখুন এই ৮ খাবার

চুলের স্বাস্থ্য শুধু বাহ্যিক পরিচর্যার ওপর নির্ভর করে না। শরীরে প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি–১২, জিংক ও স্বাস্থ্যকর চর্বির ঘাটতি থাকলে চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই বর্ষার আগে খাদ্যতালিকায় কিছু পুষ্টিকর খাবার যোগ করা যেতে পারে।
চুলের যত্নে আমলকির সুনাম বহু দিনের। এতে থাকা ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোলাজেন উৎপাদনে সাহায্য করে এবং আয়রন শোষণ বাড়ায়। ফলে চুলের গোড়া মজবুত রাখতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
আমাদের দেশীয় শাকসবজির মধ্যে পালং শাক ও লাল শাক আয়রন ও ফলেটের ভালো উৎস। এগুলো মাথার ত্বকে অক্সিজেন সরবরাহে সহায়তা করে এবং পুষ্টির ঘাটতিজনিত চুল পড়া কমাতে সাহায্য করতে পারে।
সহজলভ্য এই খাবারে রয়েছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, বায়োটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে চুলের গোড়া শক্ত রাখতে সহায়তা করতে পারে।
চিয়া সিড জনপ্রিয় হলেও তিসি বীজ আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী। দুটিতেই রয়েছে ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা মাথার ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।
আখরোটে থাকা স্বাস্থ্যকর চর্বি ও খনিজ উপাদান চুলের ফলিকলকে পুষ্টি জোগায়। নিয়মিত অল্প পরিমাণে আখরোট খাওয়া চুলের জন্য উপকারী হতে পারে।
চুলের জন্য সবচেয়ে সহজলভ্য সুপারফুডগুলোর একটি হলো ডিম। এতে রয়েছে উচ্চমানের প্রোটিন ও বায়োটিন, যা চুলের প্রধান উপাদান কেরাটিন তৈরিতে সহায়তা করে।
ইলিশ, রুই, কাতলা বা অন্যান্য দেশি মাছ প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বির ভালো উৎস। মাছের পুষ্টি উপাদান চুলের উজ্জ্বলতা ও ঘনত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে।
কালোজিরা আমাদের রান্নাঘরের পরিচিত উপাদান। অন্যদিকে কারিপাতায় রয়েছে আয়রন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও বিভিন্ন ভিটামিন। এই দুই উপাদানই চুলের গোড়া শক্ত রাখতে সহায়ক বলে মনে করা হয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকা, হঠাৎ ওজন কমানোর চেষ্টা, অতিরিক্ত চা-কফি পান, পর্যাপ্ত পানি না খাওয়া এবং রাত জাগার অভ্যাস চুলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত মানসিক চাপও চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিচক্রকে ব্যাহত করে।
বর্ষার আগে তাই শুধু নতুন হেয়ার প্রোডাক্ট কেনার পরিকল্পনা নয়, নজর দিন প্রতিদিনের খাবারের দিকেও। কারণ সুস্থ, মজবুত ও উজ্জ্বল চুলের ভিত্তি গড়ে ওঠে শরীরের ভেতর থেকেই।
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