৫২-তেও ঝলমলে কাজল: সাধারণ অভ্যাসেই লুকিয়ে তাঁর সৌন্দর্যের রহস্য

৫ আগস্ট ৫২ বছরে পা দিয়েছেন কাজল। জন্মদিনে তাকে ঘিরে যখন নতুন করে আলোচনা হচ্ছে, তখন তার দীর্ঘদিনের ওয়েলনেস রুটিনও উঠে আসছে সামনে। কঠোর ডায়েট কিংবা জটিল স্কিনকেয়ার রুটিন নয়, বরং সচেতনভাবে খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান, নিয়মিত মুখ পরিষ্কার রাখা আর শরীরচর্চাকেই তিনি গুরুত্ব দেন।
সময় যত গড়িয়েছে, নিজের খাবারের বিষয়ে ততটাই সচেতন হয়েছেন কাজল। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, আগে খাবারের বিষয়ে যতটা ভাবতেন না, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিকল্পনা করে খান।
কী খাচ্ছেন, কোথায় খাচ্ছেন এবং কতটা খাচ্ছেন। এই তিনটি বিষয় তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই হুটহাট কিছু খাওয়ার বদলে আগে থেকেই খাবার নিয়ে পরিকল্পনা করার অভ্যাস তৈরি করেছেন তিনি। তবে কাজলের ডায়েটের দর্শন নিজেকে খাবার থেকে বঞ্চিত করা নয়। বরং নিজের শরীরের জন্য কী ভালো, সেটি বুঝে খাওয়া এবং সেই অভ্যাসে নিয়মিত থাকাই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
এর সঙ্গে শরীরচর্চাও রয়েছে তার দৈনন্দিন রুটিনে। অর্থাৎ, শুধু খাবারের দিকে নজর দেওয়া নয়, শরীরকে সক্রিয় রাখাকেও সমান গুরুত্ব দেন তিনি।
কাজলের স্কিনকেয়ার রুটিনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এর সরলতা। ত্বকের যত্নে একের পর এক পণ্য ব্যবহারের বদলে তিনি দুটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেন, পানি পান করা এবং মুখ পরিষ্কার রাখা।
কাজলের মতে, ত্বকের জন্য পর্যাপ্ত পানি পান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যস্ততার মধ্যে আমরা অনেক সময় পানির প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিই না। কিন্তু নিয়মিত পানি পান শরীরের পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
তার আরেকটি নিয়ম হলো, মুখ পরিষ্কার না করে কখনও ঘুমাতে না যাওয়া। দিনে অন্তত দুবার মুখ ধোয়ার অভ্যাস রয়েছে তার।
সারাদিনের ধুলো-ময়লা ও জমে থাকা প্রসাধনী পরিষ্কার করে তবেই ঘুমাতে যান কাজল। তার কাছে সুন্দর ত্বকের জন্য এই সাধারণ অভ্যাসটিই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।
কাজলের ওয়েলনেস রুটিনের সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়গুলোর একটি হলো তার ঘরোয়া প্রোটিন শেক। সাধারণ প্রোটিন শেকের বদলে নিজের পছন্দমতো এক অদ্ভুত মিশ্রণ তৈরি করেন তিনি।
এক অনুষ্ঠানে কাজল জানান, তার তৈরি প্রোটিন শেকে থাকে ডিম, আলমন্ড মিল্ক এবং অরেঞ্জ জুস।
উপকরণগুলোর এই অস্বাভাবিক মিশ্রণ শুনে টুইঙ্কল খান্নাও মজা করে বলেন, শুনতে এটি মোটেও ভালো লাগছে না। কাজলও হাসতে হাসতে স্বীকার করেন, শুনতে অদ্ভুত লাগলেও তৈরি করা বেশ সহজ।
অবশ্য কাজলের এই প্রোটিন শেক যে সবার জন্য উপযোগী, এমনটা ধরে নেওয়ার কারণ নেই। প্রত্যেকের শরীর ও খাবারের প্রয়োজন আলাদা। তাই কোনো তারকার ব্যক্তিগত ডায়েট বা খাবারের অভ্যাস অনুসরণ করার আগে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভালো।
কাজলের ৫২ বছরের গ্লোয়ের পেছনে কোনো ম্যাজিক ফর্মুলা নেই। বরং তার রুটিনে বারবার ফিরে আসে কয়েকটি সাধারণ বিষয়। সচেতনভাবে খাওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান, মুখ পরিষ্কার রাখা এবং শরীরচর্চা। তার সৌন্দর্যচর্চার সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এখানেই। প্রতিদিন নতুন কোনো ট্রেন্ড অনুসরণ করার চেয়ে নিজের জন্য কার্যকর কিছু অভ্যাস তৈরি করে সেটি নিয়মিত মেনে চলাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
দীর্ঘ ক্যারিয়ারের ব্যস্ততার মধ্যেও কাজল নিজের যত্নে সেই সহজ পথটিই বেছে নিয়েছেন। আর তাই ৫২-তেও তার সতেজতা যেন মনে করিয়ে দেয়, সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় রহস্য হয়তো কোনো দামি পণ্যে নয়, বরং প্রতিদিনের ছোট ছোট যত্নেই।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম