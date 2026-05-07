গরমে চুল পড়া বাড়ছে? প্রতিদিনের ছোট কিছু ভুলই হতে পারে কারণ

সমস্যা যেমন আছে, আছে সমাধানও। গরমে চুল ভালো রাখতে খুব জটিল কোনো রুটিনের প্রয়োজন নেই। প্রতিদিনের কিছু সহজ অভ্যাসই চুলকে রাখতে পারে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, নরম ও ঝলমলে।
সুস্থ চুলের যত্ন শুরু হয় সুস্থ স্ক্যাল্প থেকে। গরমে মাথার ত্বক দ্রুত ঘেমে যায় ও তেলতেলে হয়ে পড়ে। তাই নিয়মিত পরিষ্কার রাখা জরুরি।
সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার মাইল্ড ও সালফেট-ফ্রি শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। খুব বেশি শ্যাম্পু করলে চুলের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়ে যায়, আবার কম ধুলেও ময়লা জমে স্ক্যাল্পে সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই ভারসাম্য রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
চুল ধোয়ার সময় গরম পানির বদলে ঠান্ডা বা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করলে চুল কম শুষ্ক হয়।
অনেকেই মনে করেন গরমে তেল ব্যবহার করলে চুল আরও অস্বস্তিকর লাগে। কিন্তু হালকা তেল ব্যবহার করলে উল্টো চুলের আর্দ্রতা বজায় থাকে।
নারিকেল তেল বা বাদাম তেলের মতো হালকা তেল সপ্তাহে এক বা দুইদিন অল্প করে ব্যবহার করতে পারেন। হালকা ম্যাসাজ স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করে।
গরমে চুল দ্রুত আর্দ্রতা হারায়। তাই প্রতিবার শ্যাম্পুর পর ভালো মানের কন্ডিশনার ব্যবহার করা জরুরি।
সপ্তাহে একদিন ডিপ কন্ডিশনিং বা ঘরোয়া হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। টক দই, অ্যালোভেরা কিংবা মধু দিয়ে তৈরি সহজ হেয়ার প্যাক চুলকে নরম রাখতে ও ফ্রিজ কমাতে বেশ কার্যকর।
সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি চুলেরও ক্ষতি করে। দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে চুল দুর্বল হয়ে যেতে পারে, এমনকি রং করা চুলের রংও দ্রুত ফিকে হয়ে যায়।
বাইরে বের হলে স্কার্ফ, টুপি বা ওড়না দিয়ে চুল ঢেকে রাখা ভালো। আর সুইমিং পুলে গেলে চুল ভিজানোর আগে ও পরে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে ক্লোরিনের ক্ষতি কিছুটা কমানো যায়।
গরমের সময় স্ট্রেইটনার, কার্লার বা ব্লো ড্রায়ারের অতিরিক্ত ব্যবহার চুলকে আরও শুষ্ক ও ভঙ্গুর করে তোলে।
এই সময় সহজ ও স্বাভাবিক হেয়ারস্টাইল বেছে নেওয়াই ভালো। বেণি, খোঁপা বা ন্যাচারাল ওয়েভি লুক চুলকে যেমন আরাম দেয়, তেমনি ভাঙাও কমায়।
চুলের স্বাস্থ্য শুধু বাইরের যত্নের ওপর নির্ভর করে না, ভেতর থেকেও পুষ্টি প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পানি পান করার পাশাপাশি মৌসুমি ফল, বাদাম, শাকসবজি ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খাদ্যতালিকায় রাখুন।
ভিটামিন ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাবার চুলের গোড়া শক্ত করতে সাহায্য করে এবং গরমের প্রতিকূল আবহাওয়াতেও চুলকে রাখে প্রাণবন্ত।
সবশেষে মনে রাখতে হবে, চুলের যত্ন মানেই দামি পণ্য নয়; বরং নিয়মিত ও সঠিক যত্নই পারে গরমেও চুলকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখতে।
