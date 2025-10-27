তিসিযুক্ত বরফের টুকরো ব্যবহারে মিলবে পরিষ্কার ত্বক, কমবে পোরসের সমস্যা

এমনই একটি উপাদান হচ্ছে তিসি। স্কিনকেয়ারের এই দুনিয়ায় তিসিযুক্ত বরফের টুকরো ব্যবহারেরও যে ত্বক টান টান হওয়া, পোরস ছোট হওয়া, ব্রণ ও কালো দাগের সমস্যা কমানো সম্ভব এটা বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। চলুন তবে ত্বকের যত্নের নতুন এই উপায়টির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।
বাদামি রঙের খুব ছোট্ট এক ধরনের বীজ হচ্ছে তিসি। এতে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও পুষ্টি রয়েছে, যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এটিকে যখন বরফের টুকরোর মধ্যে ফ্রোজেন করে ফেলা হয়, তখন স্কিনকেয়ার রুটিনকে এটি আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়। তিসির নিজস্ব গুণাগুণের সঙ্গে বরফ করা হলে ত্বক টান টান করা, পোরস ছোট করা, ব্রণ দূর করা বা দাগ কমানোসহ নানা উপকারিতা পাওয়া যায় এর ব্যবহারে।
স্বাস্থ্য উপকারিতায় তিসির কথা তো কমবেশি সবাই জানে। নানা গবেষণায় ত্বকের যত্নে এটি কীভাবে উপকার করবে সেটা সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই স্কিনকেয়ার রুটিনে এই উপাদানটি আলাদাভাবে জায়গা করে নিয়েছে। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কী কী উপকারী উপাদান রয়েছে এতে-
ত্বকের সুরক্ষা বাঁধ সুরক্ষিত রাখার জন্য এই ফ্যাটি অ্যাসিডের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই উপাদানটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং প্রাকৃতিক দূষণ থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখে। ওমেগা থ্রি তে আরও আছে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রোপার্টিজ যা সংবেদনশীল ত্বককে লালচে ভাব ও ফোলাভাব থেকে সুরক্ষিত রাখে।
তিসিতে আছে লিগন্যান ও ভিটামিন ই এর মতো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা ফ্রি রেডিক্যালকে নিউট্রালাইজ করে দেয়। এই ফ্রি রেডিক্যালের কারণে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হয়-যার কারণে ত্বকে দ্রুত বয়সের ছাপ দেখা দেয়, হতে পারে নানা সমস্যা। নিয়মিত তিসি ব্যবহার করলে এসব সমস্যা কমে যাবে অনেকটাই।
তিসিতে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার যার কারণে শরীর ডিটক্সিফাই হয়। ঠিক একইভাবে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে এবং ব্রণ সারাতে তিসি দারুণভাবে কাজ করে।
তিসিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি বিশেষ করে বি১ (থায়ামিন), বি৩ (নিয়াসিন) এবং বি৬ (পাইরিডক্সিন)- যার সবগুলোই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের জন্য জরুরি। এই ভিটামিনগুলো ত্বককে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হতে এবং সারিয়ে তুলতে ভালো কাজ করে।
তিসিতে আছে মিউসিলেজ এর মতো গেল জাতীয় এক ধরনের প্রাকৃতিক উপাদান যা দ্রুত পানি শোষণ করে নেয় এবং ত্বকে আর্দ্রতা দেয়। শুষ্ক ত্বকে আর্দ্রতা দিতে এবং ত্বকের গঠনবিন্যাস উন্নত করতে তিসির জুড়ি মেলা ভার।
আইস কিউব করে রাখলে তিসিতে বাড়তি কিছু উপকার পাওয়া যায়। এই কোল্ড থেরাপি ত্বকের ফোলাভাব কমায়, পোরস মিনিমাইজ করে, ত্বক টান টান করে তোলে, রক্ত প্রবাহ বাড়ায়, ত্বক হয়ে ওঠে সতেজ, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।
পদ্ধতি ১: ২ কাপ পানিতে ৪ চা চামচ তিসি মিশিয়ে হালকা আঁচে গরম করুন। পানি গরম হয়ে গেলে জেলির মতো থকথকে হয়ে যাবে। নামিয়ে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে তিসিগুলো আলাদা করে ফেলুন। এই মিশ্রণে ৪/৫ ড্রপ টি ট্রি অয়েল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। আইস কিউব ট্রে তে ঢেলে ফ্রিজে রেখে দিন। সপ্তাহে ২/৩ দিন আইস কিউব দিয়ে মুখে আলতো করে ঘষে নিন। এতে ব্রণের সমস্যা থাকলে কমে যাবে।
পদ্ধতি ২: ঠিক পদ্ধতি ১ এর মতো তেলের জায়গায় অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে নিন ৪ চা চামচ। সঙ্গে দিয়ে দিন ১ চা চামচ ভিটামিন ই তেল। আইস ট্রে তে ঢেলে নিন। কয়েক ঘন্টা পর ব্যবহার করুন।
শুষ্ক ও খসখসে ত্বকের জন্য এই আইস কিউবটি বেশ কাজের। ত্বক পর্যাপ্ত আর্দ্রতা পায়, ত্বক হয়ে ওঠে নরম ও কোমল।
ত্বকে নিয়মিত তিসি ব্যবহার করলে পোর ছোট হয়ে আসে, ব্রণ সেরে যায়, ত্বক টান টান হয়, চোখের নিচের কালচে দাগ কমে যায়। এক কথায় যেমন ত্বক আপনি চান, সেটাই পেতে পারেন জাদুকরী এই উপাদানটি ব্যবহারে।
