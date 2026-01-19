মাথার ত্বকে মাইসেলার ওয়াটার দিলে কী হয়

ত্বক থেকে মেকআপ তোলার অন্যতম জনপ্রিয় একটি পণ্য হলো মাইসেলার ওয়াটার। ফরাসিদের হাতে উদ্ভাবিত এই পণ্যে রয়েছে ভারী মেকআপ নিমেষেই পরিষ্কার করার জাদুকরি ক্ষমতা। তবে গত বছর থেকে দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ চুল পরিষ্কার করতে মাইসেলার ওয়াটার ব্যবহার করছে। টিকটকে এমন অনেক ভিডিও পাওয়া গেছে। টিকটক থেকে আসা অনেক স্কিন বা হেয়ারকেয়ার ট্রেন্ড বিশেষজ্ঞরা যাচাই–বাছাই করে এড়িয়ে যেতে বলেন। সে ক্ষেত্রে এই টেন্ডটি ব্যতিক্রম। পেয়েছে বিশেষজ্ঞদের গ্রিন ফ্ল্যাগ। কারণ, মাইসেলার ওয়াটার মাথার ত্বক পরিষ্কারে আসলেই খুব ভালো কাজ করে।
মাইসেলার ক্লিনজার বা ওয়াটার মাথার ত্বক ও চুলে জমে থাকা ধুলাবালু, ময়লা, অতিরিক্ত তেল খুব মৃদুভাবে পরিষ্কার করতে পারে। যে তেলটুকু চুলের সুস্থতা ও আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে তার কোনো পরিবর্তন না করেই মাথার ত্বক ও চুল পরিষ্কার করে। মাইসেলার ওয়াটারে থাকা মাইসেলগুলো সার্ফেক্ট্যান্টের কাজ করে। এগুলো খুব সহজে ময়লা ও ব্যাকটেরিয়াকে আকর্ষণ করে।
মাইসেলগুলো যেমন মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল পরিষ্কার করে, তেমনি অতিরিক্ত তেলের উৎপাদন রোধ করতেও ভালো কাজ করে। যাঁদের মাথার ত্বক তৈলাক্ত, তাঁরা শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করলে দেখা যায় অতিরিক্ত তেলসহ যতটুকু প্রাকৃতিক তেল থাকা প্রয়োজন তা–ও চলে যায়। এর ভারসাম্য বজায় রাখতে সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড অতিরিক্ত তেল উৎপাদন করে। এভাবেই মাথার ত্বক তেলের ‘দুষ্টচক্রে’ আটকে যায়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইলে মাইসেলার ওয়াটার বা ক্লিনজার ব্যবহার কর যেতে পারে। কারণ, এটি মাথার ত্বক শুষ্ক না করে শুধু অতিরিক্ত তেল পরিষ্কার করে।
বেশির ভাগ শ্যাম্পুই মাথার ত্বকের আর্দ্রতা হারানোর জন্য দায়ী। অন্যদিকে মাইসেলার ওয়াটার বা ক্লিনজার খুব মৃদুভাবে মাথার ত্বক পরিষ্কার করে। ফলে মাথার ত্বকের আর্দ্রতা খুব ভালোভাবে বজায় থাকে।
বর্তমানে বাজারে যে শ্যাম্পু পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগেই সালফেট থাকে। এই উপাদান ময়লা ও তেল পরিষ্কার করে। কিন্তু ট্রাইকোলজিস্ট বা চুলরোগবিশেষজ্ঞরা কোঁকড়া বা ঢেউ খেলানো চুলের অধিকারীদের সালফেটসমৃদ্ধ শ্যাম্পু ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন। কারণ, এই ধরনের শ্যাম্পু মাথার ত্বক শুষ্ক করে ফেলে। ফলে চুলের স্বাভাবিক কোঁকড়ানো বা ঢেউ খেলানো প্যাটার্নে বিঘ্ন ঘটে। মাইসেলার ওয়াটার বা ক্লিনজারে কোনো সালফেট নেই বলে তা কোঁকড়া বা ঢেউ খেলানো চুলের জন্য নিরাপদ।
যাঁদের চুলে খুশকির সমস্যা আছে, তাঁরা এই মাইসেলার ওয়াটার বা শ্যাম্পু ব্যবহার করে দেখতে পারেন। মাথার ত্বকের ময়লা ও অতিরিক্ত তেল খুশকির জন্য দায়ী। মাইসেলার ওয়াটার এগুলো পরিষ্কার করে মাথার ত্বকে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখে। ফলে খুশকির বৃদ্ধি হতে পারে না। এ জন্য এখন বিশেষজ্ঞরা খুশকি রোধে বা প্রতিরোধে মাইসেলার ওয়াটার বা ক্লিনজার ব্যবহারের পরামর্শ দেন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, মাইসেলার ওয়াটার সব ধরনের চুলের জন্যই নিরাপদ। তবে তৈলাক্ত ও রং করা চুলের জন্য এটি বেশি উপযোগী। এ ছাড়া যাঁদের চুলে রিবন্ডিং, ডিপ শাইন, কেরাটিন ইত্যাদি কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করা, তাঁরা নিশ্চিন্তে মাইসেলার ওয়াটার দিয়ে চুল পরিষ্কার করতে পারেন।
মাইসেলার ওয়াটার যেহেতু তরল, সেহেতু এটি একটু বুঝেশুনে ব্যবহার করতে হবে। তুলার প্যাড বা স্প্রে বোতলের সাহায্যে কেবল মাথার ত্বকে লাগাতে হবে। আবার সব সময় শ্যাম্পুর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যাঁরা প্রতিদিন বাইরে যান, তাঁদের প্রতিদিনই চুল পরিষ্কার করা উচিত। প্রতিদিন শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুল অনেক বেশি রুক্ষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ক্ষেত্রে সপ্তাহে তিন বা দুই দিন শ্যাম্পু এবং চার দিন মাইসেলার ওয়াটার দিয়ে চুল পরিষ্কার করা যেতে পারে।
ছবি: আই