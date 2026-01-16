শুষ্ক দিনে ত্বকের ময়শ্চার লক করবেন কীভাবে

ত্বক সুন্দর রাখতে শুধু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলেই যথেষ্ট নয়। অনেক সময় দেখা যায়, ভালো ক্রিম বা লোশন লাগানোর পরও কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্বক আবার শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ—ত্বকের ভেতরে ঢোকানো আর্দ্রতা ঠিকভাবে লক হয়ে থাকছে না। ত্বকের ময়শ্চার লক করা মানেই ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা দীর্ঘ সময় ধরে ধরে রাখা। সঠিক পদ্ধতি জানলে এই কাজটি খুব সহজেই করা যায়।
ত্বকের ওপরের স্তর বা স্কিন ব্যারিয়ার দুর্বল হয়ে গেলে পানি দ্রুত উবে যায়। এতে ত্বক হয়ে পড়ে রুক্ষ, নিষ্প্রভ ও সংবেদনশীল। ময়শ্চার লক করলে—
* ত্বক দীর্ঘ সময় নরম থাকে
* শুষ্কতা ও চুলকানি কমে
* বয়সের ছাপ দেরিতে দেখা দেয়
* ত্বকের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বজায় থাকে
গোসল বা মুখ ধোয়ার পর ত্বক হালকা ভেজা থাকা অবস্থায় ময়েশ্চারাইজার লাগালে আর্দ্রতা ত্বকের ভেতর আটকে যায়। একেবারে শুকনো ত্বকে লাগালে এই সুবিধা পাওয়া যায় না।
হিউমেকট্যান্ট: ত্বকে পানি টানে (গ্লিসারিন, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড)
ইমোলিয়েন্ট: ত্বক নরম করে (শিয়া বাটার, সেরামাইড)
অক্লুসিভ: আর্দ্রতা বের হতে দেয় না (পেট্রোলিয়াম জেলি, স্কোয়ালেন)
এই তিন ধরনের উপাদান থাকলে ময়শ্চার দীর্ঘস্থায়ী হয়।
অতিরিক্ত গরম পানি ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট করে দেয়, ফলে আর্দ্রতা দ্রুত হারিয়ে যায়। কুসুম গরম বা স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি সবচেয়ে ভালো।
টোনার বা ক্লিনজারে বেশি অ্যালকোহল থাকলে ত্বক সাময়িক টানটান হলেও ভেতরে ভেতরে শুষ্ক হয়ে পড়ে।
রাতে ত্বক নিজেকে রিপেয়ার করে। এ সময় একটু ভারী নাইট ক্রিম বা অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করলে সারারাত আর্দ্রতা লক থাকে।
শুষ্ক ত্বক: ক্রিম বা বাম টাইপ
তৈলাক্ত ত্বক: জেল বা লাইট লোশন
সংবেদনশীল ত্বক: সুগন্ধিমুক্ত পণ্য
ময়েশ্চারাইজারের ওপর হালকা ফেস অয়েল বা অল্প পেট্রোলিয়াম জেলি দিলে আর্দ্রতা বের হতে পারে না। এটিই সিল করার কাজ করে।
বাইরের যত্নের পাশাপাশি শরীর ভেতর থেকেও হাইড্রেটেড থাকা জরুরি। দিনে পর্যাপ্ত পানি না খেলে ত্বক দ্রুত শুষ্ক হয়ে পড়ে।
বারবার মুখ ধোয়া
একসঙ্গে অনেক অ্যাকটিভ উপাদান ব্যবহার
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে দীর্ঘ সময় থাকা
ত্বকের ময়শ্চার লক করা মানে শুধু ক্রিম লাগানো নয়, বরং সঠিক নিয়মে ও ধারাবাহিক যত্ন নেওয়া। ত্বকের ধরন বুঝে পণ্য ব্যবহার ও কিছু ছোট অভ্যাস বদলালেই শুষ্কতা দূরে রেখে পাওয়া যায় নরম, উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক।
ছবি: এআই