শীতে চোয়াল-থুতনিতে ব্রণ বাড়ছে: শুধু স্কিনকেয়ার যথেষ্ট নয়, বদলাতে হবে খাদ্যাভ্যাসও

ডার্মাটোলজিস্টরা জানান, চোয়াল ও থুতনির ব্রণকে শুধুই স্কিন ইস্যু হিসেবে দেখলে চলবে না। শীতের ভারী খাবার, কম পানি খাওয়া ও ইনসুলিনের ওঠানামা এই সময় হরমোনাল অ্যাকনেকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
শীতকালে শরীর স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়।
* ঠান্ডায় ত্বক শুষ্ক হলেও ভেতরে তেল নিঃসরণ বেড়ে যেতে পারে।
* মাসিকের আগে হরমোনের ওঠানামা শীতে আরও স্পষ্ট হয়।
* শীতে শারীরিক চলাফেরা কমে, ফলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বাড়ার ঝুঁকি থাকে।
* মিষ্টি, বেকারি আইটেম, ভারী ও কার্বোহাইড্রেট-সমৃদ্ধ খাবার বেশি খাওয়া হয়।
* পানি কম খাওয়ার কারণে টক্সিন ঠিকমতো বের হতে পারে না।
এই সব মিলেই চিবুক ও চোয়ালের ব্রণ শীতে জেদি রূপ নেয়।
১. পুষ্টিকর খাবারে মনোযোগ দিন
শীতে ত্বকের রিপেয়ার ক্ষমতা ধরে রাখতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবার, প্রোবায়োটিক, ওমেগা-৩ এবং ভিটামিন এ, সি ও ই-সমৃদ্ধ খাবার অত্যন্ত জরুরি। এগুলো প্রদাহ কমায় এবং ত্বককে ভেতর থেকে শক্ত করে।
২. শীতের মিষ্টি নিয়ন্ত্রণে রাখুন
পিঠা, মিষ্টি, বেকারি আর গরম ডেজার্ট শীতের বড় প্রলোভন। কিন্তু অতিরিক্ত চিনি ইনসুলিন বাড়িয়ে হরমোনাল ব্রণকে উসকে দেয়। পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে কার্যকর সমাধান।
৩. লো গ্লাইসেমিক খাবার বেছে নিন
শীতে সাদা ভাত, সাদা পাউরুটি বা প্রক্রিয়াজাত খাবারের দিকে ঝোঁক বাড়ে। এগুলোর বদলে লাল চাল, আটার রুটি, ডাল, মিলেট, শাকসবজি ও মৌসুমি ফল ত্বকের জন্য বেশি উপকারী।
৪. দুধ ও হুই প্রোটিনে সচেতনতা
শীতকালে দুধ, চা, কফির পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু অতিরিক্ত ডেয়ারি ইনসুলিন ও IGF-1 বাড়িয়ে চোয়াল ও থুতনির ব্রণ বাড়াতে পারে। হুই প্রোটিন ব্যবহার করলে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা জরুরি।
৫. অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি শীতকালীন খাবার যোগ করুন
হলুদ, আদা, রসুন, গোলমরিচের মতো গরম মসলা শীতে শুধু শরীর গরম রাখে না, ত্বকের প্রদাহও কমায়। সঙ্গে ফ্যাটি ফিশ, আখরোট ও চিয়া সিড ত্বকের ভারসাম্য বজায় রাখে।
৬. রঙিন সবজি ও ফল বাদ দেবেন না
শীত মানেই কম ফল নয়। গাজর, বিট, ব্রকলি, পালং শাক, কমলা, আপেল ও বেরি ত্বকের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমিয়ে ব্রণ দ্রুত সারাতে সাহায্য করে।
৭. ভালো ফ্যাটে ভরসা রাখুন
শীতে শরীর সুস্থ রাখতে অলিভ অয়েল, নারকেল তেল, বাদাম, বীজ, অ্যাভোকাডো ও সম্পূর্ণ ডিম হরমোন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৮. ডেয়ারির বিকল্প ভাবুন
যদি শীতে দুধে ব্রণ বাড়ে, তাহলে বাদাম দুধ, নারকেল দুধ বা নারকেল দই ভালো বিকল্প হতে পারে—যা গাট ও ত্বক দুটোর জন্যই সহনীয়।
চোয়াল ও থুতনির ব্রণ আমাদের সতর্ক করে দেয়—শীতকালে ত্বকের যত্ন কেবল ময়েশ্চারাইজারেই সীমাবদ্ধ নয়। খাদ্যাভ্যাস, হরমোন ও গাটের যত্ন একসঙ্গে নিলেই ত্বক স্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল থাকে।
সূত্র: হেলথলাইন
ছবি: এআই