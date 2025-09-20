সকালের ছোট্ট একটি অভ্যাসেই ৪২ বছরেও দীপ্তিময় ক্যাটরিনা কাইফ

অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগে-কীভাবে তিনি এমন উজ্জ্বল ত্বক ও সতেজ লুক বজায় রাখেন। উত্তরে ক্যাটরিনা জানিয়েছেন, এর রহস্য লুকিয়ে আছে প্রতিদিনের সকালের সহজ কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক বিউটি রুটিনে।
ক্যাটরিনা জানান, ঘুম থেকে উঠে তিনি প্রথমেই শরীরকে জাগিয়ে তোলেন উষ্ণ পানি দিয়ে। “আমি সকাল শুরু করি দুই থেকে তিন গ্লাস গরম পানীয় খেয়ে। কখনো আদা দিয়ে গরম পানি, কখনো বা লেবু মিশিয়ে গরম পানি-এটা আমার রোজকার রুটিন,” বলেন তিনি।
পুষ্টিবিদদের মতে, আদায় থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান শরীরের প্রদাহ কমায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। অন্যদিকে, লেবুর ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদনে সাহায্য করে, যা ত্বককে করে মসৃণ ও টানটান। এছাড়া লেবু শরীরের পিএইচ ব্যালান্স বজায় রাখে, হজমে সহায়তা করে এবং ত্বক ও চুলের জন্যও অত্যন্ত উপকারী।
উষ্ণ পানির পর ক্যাটরিনা কিছু সময় ব্যয় করেন হালকা স্ট্রেচিং ও সহজ যোগাসনে। তিনি বলেন, “সকালটা আমি সবসময় একটু মুভমেন্ট দিয়ে শুরু করি। খুব সাধারণ যোগ মুভমেন্ট বা স্ট্রেচিং, যা শরীর ও মনকে একেবারে সতেজ করে তোলে।”
যোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিনের শুরুতে হালকা যোগাসন শরীরের নমনীয়তা বাড়ায়, রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং মনকে শান্ত রাখে। গভীর শ্বাসের সঙ্গে এই স্ট্রেচিং মস্তিষ্কে অক্সিজেনের জোগান বাড়িয়ে ফোকাস ও একাগ্রতা বৃদ্ধি করে।
ক্যাটরিনার সৌন্দর্য শুধুমাত্র ত্বকের যত্নে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনই এর মূল চাবিকাঠি। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম, পরিমিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত পানি পান এবং মানসিক প্রশান্তি। সবকিছু মিলিয়ে তাঁর উজ্জ্বল ত্বকের আসল রহস্য গড়ে উঠেছে।
ক্যাটরিনা কাইফের সকালের এই সহজ অভ্যাসগুলো প্রমাণ করে, সুস্থ ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে ব্যয়সাপেক্ষ প্রসাধনীর প্রয়োজন নেই। দিনের শুরুতে কয়েক গ্লাস উষ্ণ পানি, সামান্য স্ট্রেচিং আর কিছুটা নিয়ম মেনে চললেই ত্বক ও মন দুটোই পেতে পারে স্বাভাবিক দীপ্তি। তাঁর এই রুটিন শুধু সৌন্দর্য নয়, সামগ্রিক সুস্থতারও এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
ছবি: ক্যাটরিনা কাইফের ইনস্টাগ্রাম