শীতে বিয়ে-দাওয়াতের মৌসুমে মেকআপ রিমুভার কেন জরুরি

শীতকালে এমনিতেই ত্বক থাকে রুক্ষ-শুষ্ক। তার ওপর ত্বকের এই বাড়তি অবহেলা ত্বকের জন্য হয়ে উঠতে পারে ভয়াবহ। মেকআপ রিমুভ না করেই ঘুমিয়ে পড়া মানে ত্বকের বারোটা বাজিয়ে দেওয়া। তাই এ ব্যাপারে সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। শীতকালে মেকআপ রিমুভ না করে ঘুমিয়ে পড়লে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে, জানা যাক।
মেকআপ মূলত ত্বকের ওপর একটি স্তর তৈরি করে, যা দীর্ঘ সময় থাকলে ত্বকের রোমকূপ বন্ধ করে দিতে পারে। শীতকালে এমনিতেই ত্বকের আর্দ্রতা হারিয়ে যায়, তার ওপর ভারী ফাউন্ডেশন, কনসিলার বা পাউডার জমে থাকলে ত্বক ঠিকভাবে শ্বাস নিতে পারে না, যা ত্বকের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। এসব ভারী মেকআপ তোলার জন্য ভালো মানের মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করা জরুরি। কারণ, মেকআপ রিমুভার ত্বকের গভীর থেকে মেকআপ ও ময়লা তুলে এনে রোমকূপ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে, ফলে ত্বক আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে।
অনেকে মনে করেন, শুধু ফেসওয়াশের সাহায্যেই মেকআপ তুলে ফেলা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে বেশির ভাগ ওয়াটারপ্রুফ বা লং-লাস্টিং মেকআপ ফেসওয়াশে পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না। এতে ত্বকের ওপর ঘষাঘষির প্রভাব বাড়ে, যা শীতকালে ত্বককে আরও রুক্ষ করে তোলে। তাই ত্বকে অতিরিক্ত ফেসওয়াশ ব্যবহার না করে একটি ভালো মানের মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করা বেশি কার্যকর। এগুলো মেকআপকে গলিয়ে সহজে তুলে নেয়, ফলে ত্বকে অপ্রয়োজনীয় টান পড়ে না এবং প্রাকৃতিক আর্দ্রতা বজায় থাকে।
বিয়ে-দাওয়াতের মৌসুমে প্রায়ই ভারী মেকআপ ব্যবহার করা হয়, যেমন ফুল কাভারেজ ফাউন্ডেশন, ক্রিম ব্লাশ, শিমারি আইশ্যাডো ইত্যাদি। এগুলো যদি ঠিকমতো না ওঠে, তাহলে রোমকূপে জমে গিয়ে ব্রণ, ব্ল্যাকহেডস বা অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। মাইসেলার ক্লিনজিং ওয়াটার ব্যবহার করলে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমে এবং ত্বক থাকে পরিষ্কার ও সুস্থ। এ ছাড়া চোখের চারপাশ ও ঠোঁটের ত্বক খুবই সংবেদনশীল। শীতে এই অংশগুলো আরও সহজে শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যায়। আইলাইনার, মাসকারা বা লিপস্টিক তুলতে যদি সাধারণ সাবান বা ফেসওয়াশ ব্যবহার করা হয়, তাহলে জ্বালা বা কালচে দাগ পড়তে পারে। নির্দিষ্ট আই ও লিপ মেকআপ রিমুভার এই নাজুক জায়গাগুলোর ক্ষতি না করে নিরাপদে পরিষ্কার করে।
মেকআপ ঠিকভাবে না তুললে পরবর্তী স্কিনকেয়ার পণ্য যেমন ময়েশ্চারাইজার, নাইট ক্রিম বা সিরাম—ত্বকে ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। মেকআপ রিমুভার দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করলে স্কিনকেয়ারের উপাদানগুলো সহজে শোষিত হয়, ফলে শীতকালেও ত্বক থাকে নরম ও উজ্জ্বল।
শীতে বিয়ে-দাওয়াতের মৌসুমে মেকআপ যতটা জরুরি, তার চেয়েও জরুরি সেটি সঠিকভাবে তোলা। নিয়মিত এবং সঠিক মেকআপ রিমুভার ব্যবহারই পারে শীতের শুষ্কতায় ত্বককে সুস্থ, সতেজ ও দীপ্তিময় রাখতে। এ ক্ষেত্রে বেছে নিতে পারেন রিভাইভ গ্লাস স্কিন মাইসেলার ক্লিনজিং ওয়াটারের মতো মেকআপ রিমুভার পণ্যগুলো। যা মুহূর্তেই মেকআপ, ধুলা-ময়লা এবং অতিরিক্ত তেল তুলে ফেলে; ত্বককে রাখে ফ্রেশ, হাইড্রেটেড ও উজ্জ্বল।
