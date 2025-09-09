ভাইরাল সব হ্যাক অনুয়ায়ী ব্ল্যাকহেডস তুলে ত্বকের ড্যামেজ করছেন না তো?

ত্বকের সবচেয়ে সাধারণ অথচ বিরক্তিকর সমস্যাগুলোর একটি হলো ব্ল্যাকহেডস। নাক, থুতনি বা টি-জোন এলাকায় হঠাৎ দেখা দেওয়া ছোট ছোট কালো দাগ শুধু সৌন্দর্যই নষ্ট করে না, ত্বকের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে।
অনেকেই এই ব্ল্যাকহেডস দূর করতে আঙুল দিয়ে চেপে ধরেন বা ঘন ঘন সেলুনে যান। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্ল্যাকহেডস ফোটানো বা চেপে ধরা ত্বকে দাগ ফেলতে পারে এবং অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়ায়।
ডার্মাটোলজিস্টদের মতে, ব্ল্যাকহেডস তৈরি হয় যখন ত্বকের রোমকূপে তেল, মৃত কোষ ও ময়লা জমে তা বাতাসে অক্সিডাইজ হয়ে কালো রং ধারণ করে। সাধারণত নাক ও টি-জোন এলাকায় এগুলো বেশি দেখা যায় এবং এগুলোই ব্রণ হওয়ার প্রথম ধাপ।
বেশ কিছু কারণে ব্ল্যাকহেডস হতে পারে যেমন-
* ত্বকে অতিরিক্ত তেল উৎপাদন
* মৃত কোষ জমে থাকা
* অপর্যাপ্ত ক্লিনজিং
* ভুল মেকআপ প্রোডাক্ট ব্যবহার
* অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস
* দূষণ ও পরিবেশগত প্রভাব
১. নিয়মিত হালকা ক্লিনজিং করুন
দিনে অন্তত দুই বার নন-কমেডোজেনিক ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। বেশি ক্ষারীয় সাবান ব্যবহার করলে ত্বক উল্টো বেশি তেল উৎপাদন করে, যা ব্ল্যাকহেডস বাড়াতে পারে।
২. স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ও রেটিনল সবচেয়ে উপকারী
স্যালিসাইলিক অ্যাসিড রোমকূপের গভীরে গিয়ে অতিরিক্ত তেল ও মৃত কোষ সরায়। আর রেটিনল ত্বকের কোষ নবায়নে সাহায্য করে, ফলে রোমকূপ পরিষ্কার থাকে। রাতের স্কিনকেয়ারে এ উপাদানগুলো ব্যবহার করা উপকারী।
৩. স্মার্ট এক্সফোলিয়েশন
সপ্তাহে দুইবার কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েট, যেমন এএইচএ (AHA) বা বিএইচএ (BHA) ব্যবহার করুন। এটি ত্বকের ক্ষতি না করে মৃত কোষ সরায় এবং রোমকূপ পরিষ্কার রাখে।
৪. ঘরে বসে স্টিমিং
গরম ভাপে রোমকূপ খুলে যায়, ফলে ব্ল্যাকহেডস সহজে পরিষ্কার করা যায়। তবে আঙুল দিয়ে চাপ দেবেন না। প্রয়োজনে ব্ল্যাকহেড এক্সট্রাক্টর টুল ব্যবহার করতে পারেন।
৫. ক্লে ও চারকোল মাস্ক ব্যবহার করুন
বেন্টোনাইট ক্লে বা অ্যাক্টিভেটেড চারকোল মাস্ক সপ্তাহে এক-দুইবার ব্যবহার করলে ত্বকের ভেতরের ময়লা ও তেল শোষণ হয়ে ব্ল্যাকহেডস কমে।
৬. ময়েশ্চারাইজার বাদ দেবেন না
ত্বক অতিরিক্ত শুকনো হলে উল্টো বেশি তেল তৈরি হয়। তাই সবসময় হালকা, অয়েল-ফ্রি ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।
৭. ত্বককে নিঃশ্বাস নিতে দিন
প্রতিদিন মেকআপ না করে সপ্তাহে অন্তত একদিন ত্বককে বিশ্রাম দিন। আর রাতে অবশ্যই মেকআপ সম্পূর্ণভাবে তুলে ঘুমাবেন।
ব্ল্যাকহেডস দূর করা মানেই ব্যথাদায়ক অভিজ্ঞতা বা ব্যয়সাপেক্ষ সেলুন ট্রিটমেন্ট নয়। নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা, সঠিক এক্সফোলিয়েশন, পর্যাপ্ত ময়েশ্চারাইজিং ও কিছু সহজ যত্নই যথেষ্ট। তবে ব্ল্যাকহেডস যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
সুত্র : হেলথ লাইন
ছবি: পেকজেলসডটকম ও ইনস্টাগ্রাম