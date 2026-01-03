শীতকালে খুশকি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ৫টি খাবার, যা স্ক্যাল্পকে ভেতর থেকে সুস্থ রাখে

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্ক্যাল্পের দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতার জন্য বাহ্যিক যত্নের পাশাপাশি ভেতরের পুষ্টির দিকেও সমান মনোযোগ দেওয়া জরুরি। কারণ স্ক্যাল্পও আমাদের ত্বকেরই একটি অংশ—যার আর্দ্রতা, তেল নিঃসরণ ও প্রদাহের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে খাদ্যাভ্যাসের।
শীতকালে সঠিক পুষ্টি গ্রহণ স্ক্যাল্পের শুষ্কতা কমাতে, খুশকির পুনরাবৃত্তি রোধ করতে এবং চুলকে শক্ত ও প্রাণবন্ত রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু খাবারের কথা, যা নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে শীতের মৌসুমে স্ক্যাল্প থাকতে পারে আরও সুস্থ ও ফ্লেক–মুক্ত।
জিঙ্ক স্ক্যাল্পে প্রাকৃতিক তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। জিঙ্কের ঘাটতি হলে খুশকি বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
শীতকালে সপ্তাহে কয়েক দিন কুমড়ার বীজ, ছোলা, লীন মাংস কিংবা মুরগির মাংস খাদ্যতালিকায় রাখলে স্ক্যাল্পের ভারসাম্য বজায় থাকে।
বিশেষ করে ভিটামিন বি৬ ও বি১২ ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখার পাশাপাশি মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক। মানসিক চাপ খুশকি বাড়ানোর একটি বড় কারণ।
ডিম, সম্পূর্ণ শস্য এবং সবুজ শাক–সবজি নিয়মিত খেলে স্ক্যাল্প সুস্থ থাকে এবং চুলের গোড়ায় পুষ্টির জোগান নিশ্চিত হয়।
ওমেগা–৩ প্রদাহ কমায় এবং স্ক্যাল্পকে ভেতর থেকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। শীতকালে স্ক্যাল্পের অতিরিক্ত শুষ্কতা ও চুলকানি কমাতে এটি বিশেষভাবে কার্যকর।
স্যামন বা ম্যাকারেলের মতো তৈলাক্ত মাছ, আখরোট ও তিসি বীজ শীতের ডায়েটে সহজেই যুক্ত করা যেতে পারে।
আমাদের হজম ব্যবস্থা ও ত্বকের স্বাস্থ্য একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অন্ত্রের ভারসাম্য ঠিক থাকলে ত্বক ও স্ক্যাল্পও থাকে সুস্থ।
দই, কেফির কিংবা অন্যান্য ফারমেন্টেড খাবার শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং খুশকি কমাতে সহায়তা করে।
শীতকালে তৃষ্ণা কম লাগলেও শরীরের পানির চাহিদা কমে না। পর্যাপ্ত পানি পান না করলে স্ক্যাল্প আরও শুষ্ক হয়ে ওঠে, বাড়ে চুলকানি ও ফ্লেকিং।
দিনভর নিয়মিত পানি পান করলে স্ক্যাল্প হাইড্রেটেড থাকে—আর হাইড্রেটেড স্ক্যাল্প মানেই কম খুশকি ও বেশি আরাম।
শীতকালে খুশকি নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি হলো স্ক্যাল্পকে ভেতর থেকে শক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখা। প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসে পুষ্টির সঠিক সমন্বয়, পর্যাপ্ত পানি পান এবং প্রাকৃতিক অ্যান্টি–ইনফ্ল্যামেটরি খাবার যুক্ত করলে শীতের শুষ্কতা যতই বাড়ুক না কেন, স্ক্যাল্প থাকবে আরামদায়ক, আর্দ্র ও ফ্লেক–মুক্ত।
সূত্র: বি বিউটি
ছবি: এআই