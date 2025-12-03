বিশেষজ্ঞরা বলছেন শীতকালে দিনের এই সময়ে কোনোভাবেই স্কিনকেয়ার মিস করা যাবে না

বোর্ড-সার্টিফায়েড ডার্মাটোলজিস্ট ডা. অ্যামি স্পিজুওকো ভোগ ম্যাগাজিনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “রাতেই ত্বক নিজেকে সারিয়ে তোলে। এই সময়ে ব্যবহার করা পণ্যগুলো বেশি কার্যকর হয়, কারণ ত্বক তখন পরিবেশগত চাপ থেকে মুক্ত থাকে।’’ অর্থাৎ, শীতের রাতে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক স্কিনকেয়ার রুটিন মানে—ত্বকের হারানো আর্দ্রতা ফেরানো, শুষ্কতা কমানো, আর সকালের জন্য ত্বককে প্রস্তুত রাখা।
চলুন দেখে নিই শীতের রাতে ত্বকের যত্নের সহজ, কার্যকর রুটিন—
শীতে অনেকেই মনে করেন ঘাম হয় না, তাই পরিষ্কার করার প্রয়োজন কম। কিন্তু দিনের শেষে মুখে জমে থাকা মেকআপ, এসপিএফ, ধুলাবালি ও দূষণ রন্ধ্র বন্ধ করে দেয়।
শীতের উপযোগী তেল-ভিত্তিক ক্লিনজার বা মাইসেলার ওয়াটার ব্যবহার করুন—এটি ত্বককে না শুকিয়েই ভারী ময়লা তুলতে সাহায্য করে।
শীতে অতিরিক্ত ফোমিং বা স্ট্রিপিং ক্লিনজার এড়িয়ে চলুন। একটি হালকা, জেন্টল ক্লিনজার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রেখে মুখ পরিষ্কার করে এবং পরবর্তী ধাপের জন্য ত্বক প্রস্তুত রাখে।
শীতে ত্বক বেশি পরিমাণে মৃত কোষ জমায়, যার ফলে ত্বক নিস্তেজ দেখায়।
AHA বা BHA-সমৃদ্ধ একটি রাসায়নিক এক্সফোলিয়েন্ট সপ্তাহে ১-২ দিন ব্যবহার করতে পারেন।
মনে রাখবেন—রেটিনলের সঙ্গে কখনোই এক্সফোলিয়েশন করবেন না।
অনেকে টোনার বাদ দেন, কিন্তু শীতে একটি হাইড্রেটিং টোনার ত্বকের পিএইচ ঠিক রাখে এবং সিরাম আরও ভালোভাবে শোষিত হতে সাহায্য করে। তুলোর প্যাড নয়—হাতের তালু দিয়ে হালকা চাপ দিয়ে লাগালে আরও ভালো কাজ হয়।
হায়ালুরনিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি৫ বা স্নিগ্ধতা বাড়ানো উপাদান—যা ত্বকে গভীর হাইড্রেশন আনবে।
শীতে এই ধাপটি বাদ দিলে ত্বক সহজেই টান টান হয়ে যায়।
শীতের শুষ্কতায় চোখের নিচের অংশ দ্রুত রুক্ষ ও রেখাযুক্ত হয়ে যেতে পারে। ফোলা ভাব, কালচে দাগ বা ফাইন লাইন কমাতে একটি পুষ্টিকর আই ক্রিম ব্যবহার করুন।
এই ধাপটি শীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ত্বকে আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য একটি থিক, হাইড্রেটিং ময়েশ্চারাইজার লাগান।
এটি আপনি যত সিরাম বা টোনার ব্যবহার করেছেন—সবকিছুকে সারা রাত ধরে কাজ করতে সাহায্য করে।
* ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হলে সপ্তাহে ২-৩ দিন স্লিপিং মাস্ক ব্যবহার করুন।
* খুব শুষ্ক ত্বকে হালকা ফেস অয়েলও ব্যবহার করা যেতে পারে।
* শীতেও প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম জরুরি।
* রেটিনল বা পেপটাইড ব্যবহার করতে চাইলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন—শীতের সংবেদনশীল ত্বকে কখনো কখনো অস্বস্তি হতে পারে।
* ঘুমানোর ঘরে ইচ্ছা হলে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন—ত্বকের শুষ্কতা কমে।
শীতের রাত শুধু বিশ্রামের সময় নয়—ত্বকের নিজের সারিয়ে ওঠারও সুযোগ।
দিন শেষে কয়েক মিনিটের যত্ন ত্বককে রাখবে মসৃণ, কোমল ও আরও উজ্জ্বল।
এই শীতে নিজের ত্বকের জন্য একটু সময় রাখুন—ত্বক আপনাকে তার ফল নিজেই দেখিয়ে দেবে।
সূত্র: ভোগ
ছবি: এআই