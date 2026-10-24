দূষণ ও রোদে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ত্বক, সকালে ও রাতে এই ৮ ধাপে নিতে হবে যত্ন

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, নিয়মিত ও সঠিকভাবে ত্বকের যত্ন নিলে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা পাওয়া যায়।
১. মুখ ধুয়ে নিন
সকালে মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। এমন ফেসওয়াশ বেছে নিন, যা ব্যবহারের পর ত্বক শুষ্ক বা টানটান লাগে না।
২. সিরাম ব্যবহার করুন
ত্বকের যত্নে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টসমৃদ্ধ সিরাম ব্যবহার করতে পারেন। চিকিৎসক কাঞ্চন এস টপগি গ্যালিক অ্যাসিডযুক্ত সিরামের কথা বলেছেন। তবে সংবেদনশীল ত্বকে নতুন সিরাম ব্যবহারের আগে অল্প জায়গায় পরীক্ষা করে নিন। ত্বকে জ্বালাপোড়া হলে ব্যবহার বন্ধ করুন।
৩. ময়েশ্চারাইজার লাগান
ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। সুগন্ধিমুক্ত পণ্য বেছে নিলে সংবেদনশীল ত্বকে অস্বস্তির ঝুঁকি কমতে পারে। সেরামাইডযুক্ত ময়েশ্চারাইজার ত্বকের সুরক্ষাবলয় ভালো রাখতেও সাহায্য করে।
৪. সানস্ক্রিন লাগান
বাইরে যাওয়ার আগে এসপিএফ ৩০ বা তার বেশি মাত্রার ব্রড-স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। মুখ, গলা ও রোদে পড়ে এমন জায়গায় লাগান। বাইরে দীর্ঘ সময় থাকলে পণ্যের নির্দেশনা অনুযায়ী আবার লাগান। মনে রাখবেন, সিরাম ব্যবহার করলেও সানস্ক্রিন বাদ দেওয়া যাবে না।
১. মেকআপ ও সানস্ক্রিন তুলে ফেলুন
দিন শেষে মুখের মেকআপ ও সানস্ক্রিন ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। এ জন্য মাইসেলার ওয়াটার বা উপযুক্ত ক্লিনজিং পণ্য ব্যবহার করতে পারেন।
২. ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন
এরপর মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। ত্বক বেশি ঘষবেন না বা খুব গরম পানি ব্যবহার করবেন না। মেকআপ না থাকলে এবং সাধারণ ফেসওয়াশেই মুখ পরিষ্কার হলে আলাদা ক্লিনজিং পণ্য সব সময় প্রয়োজন হয় না।
৩. ত্বকে আর্দ্রতা দিন
ত্বক শুষ্ক হলে হায়ালুরোনিক অ্যাসিডযুক্ত সিরাম ব্যবহার করতে পারেন। এটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। তবে এই সিরাম ব্যবহার করতেই হবে, এমন নয়।
৪. ময়েশ্চারাইজার লাগান
সবশেষে ময়েশ্চারাইজার লাগান। সেরামাইডযুক্ত ও সুগন্ধিমুক্ত ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে পারেন। এটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং ত্বকের স্বাভাবিক সুরক্ষাবলয় ভালো রাখতে সাহায্য করে।
সকালে মুখ ধোয়া, ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার। এই তিনটি ধাপ দিয়েই শুরু করা যায়। ত্বকের উপযোগী হলে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সিরাম যোগ করতে পারেন। রাতে মেকআপ ও সানস্ক্রিন পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার লাগান। প্রয়োজন হলে ব্যবহার করুন হাইড্রেটিং সিরাম।
একসঙ্গে অনেক পণ্য ব্যবহার করার চেয়ে ত্বকের উপযোগী পণ্য নিয়মিত ব্যবহার করা বেশি জরুরি। কোনো পণ্যে লালচে ভাব, চুলকানি বা জ্বালাপোড়া হলে সেটি ব্যবহার বন্ধ করুন। সমস্যা না কমলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম ও এআই