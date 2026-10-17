পূজার দিনে নিজেকে সেরা দেখাতে যা করবেন

বছর ঘুরে চলে এসেছে দুর্গাপূজা। প্রতিবছরই উৎসাহ–উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়ে আসছে উৎসবটি। তবে নারী–পুরুষনির্বিশেষে সবাই যে জিনিসটি নিয়ে বেশি উৎসাহী থাকে, তা হলো পূজাতে নিজেকে কীভাবে সেরা দেখানো যায়। নিজের সাজসজ্জা, হেয়ার স্টাইল, মেকআপ, পোশাক নিয়ে বেশ উদ্দীপনা ছোট থেকে বড় সবার মধ্যেই দেখা যায়। কারণ, সাজসজ্জা হলো উৎসবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে নিজেকে সেরা দেখাতে হলে শুধু সাজসজ্জা আর পোশাক নিয়ে ভাবলেই চলবে না। যেহেতু পূজায় সবারই কমবেশি ধকল যায়, তাই পূজার কয়েক দিন নিজের যত্ন নিতে হবে। চলুন, জেনে নেওয়া যাক উৎসবে নিজেকে সেরা দেখাতে কী কী ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন।
নিজের ত্বকের ধরন অনুযায়ী যত্ন নিন। কারণ, অন্য সময়ের তুলনায় নিজেকে সুন্দর দেখাতে পূজার সময়গুলোতে সবাই নানা ধরনের মেকআপ প্রোডাক্ট ব্যবহার করে থাকেন। যার জন্য ত্বককে থাকতে হয় সুস্থ এবং প্রস্তুত। ত্বক প্রস্তুত না থাকলে ব্রণ, প্রদাহসহ নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ত্বকে চলে আসতে পারে ক্লান্তির ছাপ। চেষ্টা করুন ত্বকের সঠিক যত্ন নেওয়ার। এ ছাড়া আরেকটি ব্যাপারে খেয়াল রাখতে ভুলে যাবেন না, তা হলো মেকআপ করার পর মেকআপ ভালোভাবে তুলে ফেলতে হবে। পূজার তড়িঘড়িতে মেকআপ নিয়ে কখনোই ঘুমিয়ে পড়বেন না। আর যেহেতু ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, তাই ত্বককে সব সময় ময়েশ্চারাইজড রাখুন।
আপনার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা কিন্তু রাখে চুল। তাই ত্বকের পাশাপাশি চুলেরও যত্ন নিতে হবে। যেহেতু পূজায় চুলে নানা ধরনের স্টাইল করা হয়। তাই চুলকে রাখতে হবে পরিপুষ্ট। এর জন্য চুলে বিভিন্ন সহজলভ্য প্রাকৃতিক সামগ্রীও ব্যবহার করতে পারেন, যেমন অ্যালোভেরা, টক দই, জবা ইত্যাদি। তবে শ্যাম্পু করার আগে চুলে আধা ঘণ্টা তেল লাগিয়ে রাখতে একেবারেই ভুলে যাবেন না। এর জন্য বেছে নিতে পারেন অলিভ অয়েল কিংবা নারকেল তেল। এটি আপনার চুলকে করে তুলবে ভেতর থেকে মজবুত।
নিজেকে সুন্দর দেখাতে হলে শরীরকে ভেতর থেকে পরিপুষ্ট রাখা বেশ জরুরি। তাই খাবারের তালিকার দিকে খেয়াল রাখুন। পূজায় খাওয়াদাওয়া হলো একটি বিশেষ আকর্ষণ। তবে খুব বেশি তৈলাক্ত ও চিনিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন, যা আপনার ত্বকের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়া পর্যাপ্ত পানি পান করতে একেবারেই ভুলে যাবেন না। পানি আপনাকে হাইড্রেটেড রাখতে সহায়তা করে। তাই যেখানেই যান, সঙ্গে একটি পানির বোতল রাখুন।
আপনার সৌন্দর্য কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে আপনার ঘুম। তাই ঘুমের দিকে খেয়াল রাখুন। পূজাতে নানা ব্যস্ততার কারণে অনেকে পরিমিত ঘুমান না। তবে এটি মোটেও ঠিক নয়। যেহেতু শরীরের ওপর নানা ধরনের চাপ যায়, তাই পর্যাপ্ত ঘুমাতে হবে। নিজের ঘুমের সময়সূচির দিকে খেয়াল রাখুন। রাতে দীর্ঘক্ষণ জেগে না থাকার চেষ্টা করুন। এটি আপনার ত্বকের ওপর প্রভাব তো ফেলবেই, সেই সঙ্গে আপনার শরীরকেও করে তুলবে ক্লান্ত।