শীতে সানস্ক্রিন ব্যবহার কেন জরুরি

এই ইউভিএ রশ্মি ত্বকের গভীর স্তরে প্রবেশ করে কোষের ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা দীর্ঘ মেয়াদে ত্বকে বয়সের ছাপসহ বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দেয়। শীতকালে সূর্যের তাপ কম লাগলেও এই ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাব কমে না। আবার অনেকে মনে করেন, বাইরে বের না হলে সানস্ক্রিনের দরকার নেই। কিন্তু বাস্তবে ইউভিএ রশ্মি কাচ ভেদ করে ত্বকে পৌঁছাতে পারে। অফিসে জানালার পাশে বসে কাজ করা কিংবা বাসায় দিনের আলোয় দীর্ঘ সময় কাটালেও ত্বক এই রশ্মির সংস্পর্শে আসে। নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার না করলে ধীরে ধীরে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট হতে শুরু করে।
শীতকালে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকায় ত্বক বেশি শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে পড়ে। এই শুষ্ক ত্বক সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মির বিরুদ্ধে নিজেকে ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারে না। ফলে ত্বকে লালচে ভাব, জ্বালাপোড়া বা খসখসে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সানস্ক্রিন ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে, যা শীতের শুষ্ক পরিবেশে ত্বককে অতিরিক্ত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়। এ ছাড়া সানস্ক্রিন পিগমেন্টেশন ও ত্বকের দাগ প্রতিরোধে সহায়ক। শীতকালে অনেকেই স্ক্রাব, ফেসিয়াল কিংবা বিভিন্ন স্কিন ট্রিটমেন্ট করান। এসব ট্রিটমেন্টের পর ত্বক সূর্যের আলোয় আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এ সময় সানস্ক্রিন ব্যবহার না করলে সহজেই মেলাজমা, কালচে দাগ বা ত্বকে অসম রঙের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে এসব সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সেই সঙ্গে ত্বকের বলিরেখা, ফাইন লাইন ও ত্বকের ইলাস্টিসিটি হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো সূর্যের ইউভিএ রশ্মি। শীতকালে সানস্ক্রিন এড়িয়ে গেলে এই ক্ষতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিদিন সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে কোলাজেনের ভাঙন ধীর হয় এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা দীর্ঘদিন বজায় থাকে।
শীতে ব্যবহারের জন্য হালকা ময়েশ্চারাইজিং উপাদানযুক্ত সানস্ক্রিন নির্বাচন করা উচিত। বাইরে দীর্ঘ সময় থাকলে প্রতি দুই থেকে তিন ঘণ্টা পর আবার লাগানো প্রয়োজন। মুখের পাশাপাশি গলা, কান ও হাতেও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে বেছে নিতে পারেন রিভাইভ ডেইলি ময়েশ্চারাইজার সানস্ক্রিনের মতো পণ্যগুলো। কারণ, রিভাইভ ডেইলি ময়েশ্চারাইজার সানস্ক্রিনটি বেশ লাইট–ওয়েট এবং এটি কোনো হোয়াইট কাস্ট দেয় না। পাশাপাশি ত্বককে সূর্যের ইউভিএ ও ইউভিবি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ও পুষ্টি জোগায়। এর উন্নত ফর্মুলা পরিবেশগত দূষণ ও স্ট্রেসের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করে, সারা দিন ত্বককে রাখে নরম, কোমল ও মসৃণ। এতে থাকা হায়ালুরোনিক অ্যাসিড ত্বককে দীর্ঘক্ষণ হাইড্রেটেড রাখে। এ ছাড়া এতে রয়েছে অ্যালোভেরা, পমিগ্র্যানেট ও সেন্টেলার মতো বেশ কিছু প্রাকৃতিক উপাদানের গুণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কোনো তেলতেলে বা আঠালোভাব ছাড়াই এটি সহজেই ত্বকের সঙ্গে মিশে যায়।
ত্বকের সুরক্ষা আসলে কোনো নির্দিষ্ট ঋতুর জন্য নয়। শীতকালেও নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুললে ত্বক থাকবে সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। তাই ত্বকের সৌন্দর্য ধরে রাখতে চাইলে শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা—সব ঋতুতেই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি।
ছবি: ফ্রিপিক ও মেরিল