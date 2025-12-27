দূষণের শহরে চুলের যত্ন: অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে নীরব লড়াই

দিন দিন চুল হয়ে পড়ছে নিস্তেজ ও রুক্ষ আর সহজেই ভেঙে পড়ছে। অপরদিকে ডায়েট ঠিক, ঘুম নিয়মিত, ভালো শ্যাম্পু-সেরাম সবই ব্যবহার করা হচ্ছে, তবু কেন এই অবস্থা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর পেছনে বড় এক কারণ লুকিয়ে আছে শহুরের দূষণে।
আজকের শহরে চুল আর মাথার ত্বক প্রতিদিনই মুখোমুখি হচ্ছে ধোঁয়া, ধুলা, ভারী ধাতব কণা ও সূক্ষ্ম দূষণ উপাদানের। এগুলো শুধু চুলে জমে থাকে না, ধীরে ধীরে মাথার ত্বকে ঢুকে পড়ে। এতে চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে।
বিশেষজ্ঞদের ভাষায়, এই অবস্থাকে বলা হয় অক্সিডেটিভ স্ট্রেস—যেখানে দূষণের বিষাক্ত কণা চুলের বয়স বাড়িয়ে দেয় সময়ের আগেই।
দূষণের প্রভাবে চুল তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারায়। ফলাফল—চুল হয়ে ওঠে শুষ্ক, প্রাণহীন ও ভঙ্গুর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে চুল পড়া, দেখা দেয় ড্যান্ড্রাফ, এমনকি দীর্ঘমেয়াদে চুল পাতলা হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি হয়। এই ক্ষতি চোখে পড়তে দেরি হলেও ভেতরে-ভেতরে চুলের ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।
পরিষ্কার পরিবেশে ঘন ঘন চুল ধোয়া চুলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কিন্তু দূষণ প্রবণ শহরে এই নিয়ম বদলে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাথার ত্বকে দূষণ জমে থাকতে দেওয়া মানেই প্রদাহ ও চুল পড়ার ঝুঁকি বাড়ানো। তাই নিয়মিত, তবে মাইল্ড ও সালফেট-ফ্রি শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার রাখা এখন প্রয়োজনীয় যত্ন।
বাইরে বেরোলেই চুল ঢেকে রাখুন
দূষণের দিনে খোলা মাথায় বাইরে বের হওয়া মানে চুলকে অনিরাপদ অবস্থায় ফেলে দেওয়া। স্কার্ফ, ক্যাপ বা হালকা কাপড়ের ওড়না চুল ও ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষার স্তর তৈরি করে, যা দূষণ কণাকে সরাসরি জমতে বাধা দেয়।
শুষ্ক চুলে আর্দ্রতার যত্ন
দূষিত বাতাস চুলের ভেতরের আর্দ্রতা শুষে নেয়। হালকা লিভ-ইন সিরাম বা কন্ডিশনিং প্রোডাক্ট চুলে আর্দ্রতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে এবং চুলকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে।
সপ্তাহে একদিন হেয়ার মাস্ক—বিশেষ করে শীতে
শীতের ঠান্ডা আর দূষণ একসঙ্গে চুলের কিউটিকল দুর্বল করে দেয়। সিরামাইড, প্রাকৃতিক তেল ও প্রোটিনসমৃদ্ধ হেয়ার মাস্ক চুলের ভেতরের গঠন মজবুত করে এবং বাইরে একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে।
ভেতর থেকেও লড়াই জরুরি
চুলের স্বাস্থ্য শুধু বাহ্যিক যত্নে সীমাবদ্ধ নয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার—সবুজ শাকসবজি, বাদাম, বীজ, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও ফল—ফ্রি র্যাডিক্যালের ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। এতে চুলের গোড়া শক্ত থাকে, বাড়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা।
শহরের দূষণ হয়তো আজই কমবে না। কিন্তু সচেতন যত্নে চুলকে এর প্রভাব থেকে অনেকটাই রক্ষা করা সম্ভব। চুলের যত্ন এখন আর বিলাসিতা নয়—এটা শহুরে জীবনের এক প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার অভ্যাস।