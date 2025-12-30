শীতে ত্বকের যত্নে গ্লিসারিনের সঙ্গে গোলাপের নির্যাস

গ্লিসারিন একটি প্রাকৃতিক হিউমেকট্যান্ট, যা আশপাশের পরিবেশ থেকে, বিশেষত বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প (জলকণা) শোষণ করে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে। শুষ্ক মৌসুমে ত্বকের উপরিভাগ ভঙ্গুর হয়ে গেলে গ্লিসারিন সেই অংশকে নরম করে, ত্বকের প্রতিরক্ষাস্তরকে শক্তিশালী করে তোলে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। শীতকালে নিয়মিত গ্লিসারিন ব্যবহার করলে ত্বকের রুক্ষতা, ফাটা ভাব এবং খসখসে ভাব কমে যায়।
অন্যদিকে গোলাপের নির্যাসে রয়েছে ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান। এগুলো ত্বকের জ্বালা ভাব কমাতে সাহায্য করে এবং ত্বককে স্বস্তি প্রদান করে। গোলাপের নির্যাস ত্বকের প্রাকৃতিক রং উজ্জ্বল করে, সূক্ষ্ম রেখা হ্রাস করে এবং ত্বককে নতুন করে পুনর্গঠনে সহায়তা করে। শীতে ক্লান্ত, শুষ্ক ও প্রাণহীন ত্বকের প্রাণ ফেরাতে এটি অত্যন্ত কার্যকর।
গোলাপের নির্যাস ও গ্লিসারিনের মিশ্রণ শুষ্ক ত্বকে অনেক বেশি কার্যকর। যেমন—
শীতে ত্বকের ওপরের স্তর অনেক দ্রুত শুকিয়ে যায়, ফলে ত্বক খসখসে হয়ে পড়ে। গ্লিসারিন সেই শুষ্ক স্তরে পানি যোগ করে তা নরম করে আর গোলাপের নির্যাস ত্বকের পুনর্গঠনপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। ফলে কয়েক দিনের ব্যবহারে ত্বক আবার মসৃণ হয়ে ওঠে।
অনেকেই শীতে মুখ ধোয়ার পর ত্বকে অত্যধিক টান টান ভাব অনুভব করেন। এই দুইয়ের মিশ্রণ ব্যবহার করলে ত্বকে আরাম মেলে এবং অস্বস্তিকর টান ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। কারণ, গ্লিসারিন গভীর আর্দ্রতা জোগায় আর গোলাপের নির্যাস ত্বকে স্বস্তি প্রদান করে।
শুষ্কতা ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ার বড় একটি কারণ। ত্বকে পানি কমে গেলে সূক্ষ্ম বলিরেখাগুলো আরও স্পষ্ট হয়। গোলাপের নির্যাস ও গ্লিসারিনের মিশ্রণ ত্বকের আর্দ্রতা ফিরিয়ে এনে এই রেখাগুলো হ্রাস করে আর গোলাপের অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট নতুন কোনো বলিরেখা সৃষ্টি হতে দেয় না। ফলে ত্বক দীর্ঘদিন থাকে তারুণ্যদীপ্ত।
শীতে রক্তসঞ্চালন কমে ত্বক তার উজ্জ্বলতা হারায়। গোলাপের নির্যাস ত্বকে তাৎক্ষণিক সতেজতা আনে, রং উজ্জ্বল করে। গ্লিসারিন ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা ফিরিয়ে এনে ত্বকের স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বলতা বাড়ায়।
অতিরিক্ত শুষ্কতা ত্বককে সংবেদনশীল করে তোলে, কখনো কখনো ফাটা ভাবও দেখা যায়। গ্লিসারিন ত্বকের প্রতিরক্ষাস্তর শক্ত করে ফাটা ভাব কমায় আর গোলাপের নির্যাস প্রদাহ ও লাল ভাব কমাতে সাহায্য করে।
এক চামচ গ্লিসারিনের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গোলাপের নির্যাস বা রোজ ওয়াটার মিশিয়ে তৈরি করতে পারেন এ মিশ্রণ। অথবা ব্যবহার করতে পারেন মেরিলের ‘রোজ ওয়াটার গ্লিসারিন’। এতে কোনো কিছু নতুন করে মেশানোর ঝামেলা নেই। সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়। রাতে মুখ ধোয়ার পর লাগিয়ে নিন মেরিল রোজ ওয়াটার গ্লিসারিন। এটি ত্বকে সহজে শোষিত হয় এবং গভীর থেকে আর্দ্রতা জোগায়। ত্বককে মসৃণ, আর্দ্র ও দীপ্তিময় রাখতে গ্লিসারিন ও গোলাপের নির্যাসের সহজ মিশ্রণই হতে পারে এই শীতে আপনার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।
