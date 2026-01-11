শীতে চোখের পাপড়িরও নিতে হবে আলাদা যত্ন

শীতকালে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, কিন্তু চোখের চারপাশের ত্বক সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। চোখের পাপড়ি নরম ও পাতলা। এখানে বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। ভুল পদ্ধতি বা অবহেলা করলে ফোলা, লালচে ভাব, ফ্লেকি হয়ে যাওয়া বা অতিরিক্ত শুষ্কতা হতে পারে। তাই শীতকালে চোখের পাপড়ির যত্ন নেওয়া জরুরি।
কেন শীতে চোখের পাপড়ি শুষ্ক হয়
শুষ্ক বাতাস: হিটার, এসি বা শীতল বাতাস চোখের চারপাশের আর্দ্রতা কমিয়ে দেয়
গরম পানি ও বারবার ধোয়া: চোখের চারপাশের ত্বক আরও শুষ্ক ও নরম ভাব হারায়
আর্দ্রতা কমে যাওয়া: আর্দ্রতা কম থাকলে ত্বক খসখসে হয়
সেন্সিটিভ ত্বক: চোখের পাপড়ি পাতলা হওয়ায় অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি সংবেদনশীল
শীতকালে চোখের পাপড়ির যত্নের প্রধান উপায়
১. হালকা ময়শ্চারাইজার ব্যবহার
চোখের চারপাশের জন্য ক্রিম ব্যবহার করুন। পেট্রোলিয়াম জেলি বা সলিউশন-ফ্রি হালকা অয়েন্টমেন্ট রাতে লাগানো যেতে পারে। খুব বেশি চাপ দেবেন না, হালকা ট্যাপ করে লাগান
২. হিউমিডিফায়ার ব্যবহার
ঘরের বাতাস শুষ্ক হলে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন। আর্দ্রতা বজায় রাখলে চোখ ও পাপড়ি সুস্থ থাকে
৩. চোখ অতিরিক্ত ঘষাঘষি এড়িয়ে চলুন
শুষ্ক বা পাপড়িতে ঘষা নতুন সমস্যা তৈরি করতে পারে। আলতোভাবে ময়শ্চারাইজার লাগানোই যথেষ্ট
৪. পর্যাপ্ত পানি পান করুন
শরীরের অভ্যন্তরীণ হাইড্রেশন চোখের চারপাশের ত্বককে প্রভাবিত করে। দিনে ৭–৮ গ্লাস পানি পান করুন।
৫. চোখের বিশ্রাম ও সানগ্লাস ব্যবহার
কম্পিউটার, ফোন বা বই পড়ার সময় চোখ বেশি সময় পর্দার দিকে থাকলে বিরতি নিন
বাইরের ঠাণ্ডা বা বাতাস থেকে চোখকে সুরক্ষার জন্য সানগ্লাস ব্যবহার করুন।
৬. সঠিক পুষ্টি
ভিটামিন ই ও ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ খাবার যেমন বাদাম, তেলযুক্ত মাছ, সবুজ শাকসবজি খেতে হবে। এগুলো চোখ ও পাপড়ির ত্বককে স্বাস্থ্যবান রাখে।
সতর্কতা
লালচে বা ফোলা চোখ থাকলে ঘরোয়া কৌশল নয়, চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। চোখে ক্রিম বা জেল লাগানোর সময় সরাসরি চোখে লাগাবেন না। অ্যালার্জি থাকলে নতুন প্রোডাক্ট আগে প্যাচ টেস্ট করা জরুরি। শীতকালে চোখের পাপড়ি শুষ্কতা প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত যত্ন নিতে হবে। হালকা ময়শ্চারাইজার, পর্যাপ্ত পানি ও সুরক্ষামূলক অভ্যাস—এগুলোই চোখের চারপাশের ত্বককে কোমল, সুস্থ ও রুক্ষতামুক্ত রাখে।
