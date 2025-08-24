স্যামন মাছের শুক্রাণু দিয়ে রূপচর্চা শুরু করেছেন কিম আর ক্লোয়ি কার্ডাশিয়ান
স্যামন মাছের শুক্রাণু দিয়ে রূপচর্চা শুরু করেছেন কিম আর ক্লোয়ি কার্ডাশিয়ান

চিরযৌবনের খোঁজে মানবজাতির প্রচেষ্টা কখনো থামেনি। ক্লিওপেট্রার দুধের স্নান থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের সোনার গুঁড়া মিশ্রিত ক্রিম কিংবা শামুকের মিউসিন সেরাম। ত্বকের যত্নে অদ্ভুত সব উপাদান ব্যবহারের ইতিহাস যেন সব সময়ের।

২০২৫ সালে এই কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে এক চমকপ্রদ নাম, স্যালমন স্পার্ম! শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, এ থেকেই তৈরি হচ্ছে পিডিআরএন (PDRN) নামের এক উপাদান, যা আজকের স্কিনকেয়ার দুনিয়ার নতুন আলোচনার কেন্দ্র।

একসময় শুধু ক্লিনিকে ফেসিয়াল ট্রিটমেন্টে ব্যবহৃত হতো এই উপাদান। হলিউড তারকা জেনিফার অ্যানিস্টন থেকে শুরু করে কিম ও ক্লোয়ি কার্দাশিয়ান পর্যন্ত অনেকেই নাকি এটি ব্যবহার করেছেন। তবে এখন আর শুধু ক্লিনিক নয়, স্যালমন ডিএনএ থেকে তৈরি এই পলিনিউক্লিওটাইড প্যাকেজড হয়ে চলে এসেছে আমাদের প্রতিদিনের স্কিনকেয়ার রুটিনে। এখন পাওয়া যাচ্ছে সিরাম, ক্রিম আর স্লিক ড্রপার বোতলে।

পিডিআরএন আসলে কী?

পিডিআরএন বা পলিডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইড হলো ছোট ছোট ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট, যা সাধারণত স্যালমন মাছের ডিএনএ থেকে নেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই টুকরোগুলো আমাদের ত্বকের কোষের সঙ্গে ‘কথা বলতে’ পারে। অর্থাৎ কোষকে নতুন করে জন্মাতে, মেরামত করতে এবং ত্বককে তরুণ রাখতে সাহায্য করে।
পিডিআরএন এক্সপার্ট ও ডার্মাটোলজিস্ট ডা. অ্যানেল লামিনে বলেন, “স্যালমন ডিএনএ মানুষের ডিএনএর সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে। এটি অ্যালার্জি তৈরি করে না এবং ত্বক পুনরুদ্ধারে দারুণ কার্যকর।” ইনজেকশনের মাধ্যমে এটি ব্যবহার করলে ত্বকের আর্দ্রতা বাড়ে, প্রদাহ কমে যায় এবং ধীরে ধীরে ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কীভাবে কাজ করে?

* কলাজেন ও ইলাস্টিন বৃদ্ধি করে। ফলে ত্বক হয় টান টান ও দৃঢ়।

* ক্ষত সারায় ও প্রদাহ কমায়। সান ড্যামেজ, একনে স্কার বা পিগমেন্টেশনে সহায়ক।

* রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। ত্বকে বাড়তি উজ্জ্বলতা আসে।

এই কারণেই ক্লিনিকগুলোতে পিডিআরএন ইনজেকশনকে বলা হয় “স্কিন বুস্টার”। বিশেষ করে পাতলা, নিস্তেজ বা ক্রেপি ত্বকের জন্য। অনেক ব্রাইডাল স্কিন প্রেপেও এখন এটি জনপ্রিয়।

ইনজেকশন থেকে ক্রিম-নতুন ধারা

বিশেষজ্ঞদের মতে সবচেয়ে কার্যকর ফল পাওয়া যায় ইনজেকশনের মাধ্যমে। তবে এখন বাজারে পিডিআরএন মিশ্রিত টপিকাল স্কিনকেয়ার, যেমন সিরাম, ক্রিম, ফেসিয়াল অ্যাম্পুল ইত্যাদি দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। যদিও ত্বকের এগুলোর শোষণ ক্ষমতা কম এবং প্রভাব তুলনামূলক হালকা।

আরেকটি বড় পরিবর্তন এসেছে ভেগান পিডিআরএন দিয়ে। আগে শুধুই স্যালমন থেকে পাওয়া যেত, এখন ল্যাবে তৈরি হচ্ছে জিনসেং, গ্রিন টি, দারুচিনি বা গোলাপ কাণ্ড থেকে। প্রাণিবান্ধব এই বিকল্প বাজারে নতুন দরজা খুলে দিয়েছে।
গবেষণা বলছে, উদ্ভিজ্জ পিডিআরএনও ত্বকে আর্দ্রতা, দৃঢ়তা ও মেরামতে সহায়ক হতে পারে। যদি সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত হয়। যদিও স্যালমন-ভিত্তিক ইনজেকশনের চেয়ে এটি কম কার্যকর।

বিশেষজ্ঞরা বলছে, একটি বিষয় পরিষ্কার, পলিনিউক্লিওটাইডস স্কিনকেয়ার এখন শুধু ট্রেন্ড নয়, বরং বায়োটেকনোলজি নির্ভর সৌন্দর্যচর্চার এক নতুন অধ্যায়। আজকের স্যালমন স্পার্ম-ভিত্তিক এই উপাদানের বিষয়টি হয়তো শুনতে চমকপ্রদ, কিন্তু আগামী দিনের স্কিনকেয়ারে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের আরও অনেক অবাক করা উপাদানই আসতে চলেছে।

সূত্র: ভোগ ও হেলথলাইন

ছবি: ইনস্টাগ্রাম

প্রকাশ: ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১০: ১১
