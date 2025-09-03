আপনি কি ঘন ঘন স্কিনকেয়ার পণ্য বদলে ফেলেন? দেখুন এতে কী ক্ষতি হতে পারে

নিজেকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপনের প্রতিযোগিতায় অনেকেই অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রসাধনী পরিবর্তন করেন। অর্থাৎ প্রসাধনী দ্রুত সময়ে কাজ না করলে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরেকটি প্রসাধনী কিনে ফেলি। এভাবে ঘন ঘন স্কিনকেয়ার প্রোডাক্ট পরিবর্তনের কারণে ত্বকে যে ক্ষতি হতে পারে সেটা অনেক সময় বুঝতে পারি না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রসাধনী ব্যবহারের কত দিন পর সেটা পরিবর্তন করা উচিত কীভাবে বুঝব? চলুন তাহলে জেনে নেয়া যাক।
ত্বক ভালো রাখার জন্য আমাদের সবাইকে একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিদিন মেনে চলতে হবে। ক্লিনজিং, ময়েশ্চারাইজিং, সানস্ক্রিনের ব্যবহার ইত্যাদি। সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার এই নিয়মে ত্বককে সারা দিন ভালো রাখার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং রাতে ঘুমানোর আগে সব ময়লা ও মেকআপ পার্টিকেল দূর করার জন্য পুনরায় ক্লিঞ্জিং ও ময়েশ্চারাইজিং এর ধাপগুলো মেনে চলা দরকার। এই নিয়ম মেনে চললে ত্বক তো সুন্দর হয়ই, সঙ্গে সুন্দর লাইফস্টাইলের অভ্যাসও তৈরি হয়।
ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য বা তারুণ্যদীপ্ত দেখানোর জন্য আমরা নানা ধরনের প্রসাধনী কিনি। ব্যবহার করতে করতে ভাবতে থাকি, যে যে ফলাফল পাবো ভেবে এগুলো কিনলাম, সেই ফলাফল আদৌ মিলবে তো? যে কোনো প্রসাধনী কিনে ফলাফল বোঝার জন্য বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। একবার যখন আপনি রুটিন মানতে থাকবেন তখন দেখবেন ত্বকও সুন্দর হচ্ছে, এর মানে ত্বক সেটা মানিয়ে নিচ্ছে। একই ধারায় স্কিনকেয়ার করতে থাকার এটাই সুবিধা।
আপনার মনে হতে পারে, কয়েক দিন হয়ে গেল প্রসাধনীটা ব্যবহার করছি, কিন্তু ফলাফল পাচ্ছি কই? যেই ভাবনা সেই কাজ! আপনি রুটিন বদলে ফেললেন, প্রসাধনী বদলে নতুন আরেকটা আনলেন। একইভাবে কয়েক দিন পর আবার। বারবার ত্বকে এই যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো - এতে ভালোর চেয়ে মন্দ হয় বেশি। এতে যে যে সমস্যা হতে পারে-
সংবেদনশীলতা বাড়ে
ঘন ঘন প্রসাধনীর বদলে ত্বকে সংবেদনশীলতা, লালচে ভাব, অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হতে পারে। ত্বকেরও নতুন কোনো উপাদানের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় দিতে হয়। বারবার বদলালে সমস্যা বেশি হতে পারে।
সঠিক পণ্য সম্পর্কে বোঝা যায় না
বারবার স্কিনকেয়ার রুটিন বদলালে ত্বক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যায়। তখন সঠিক পণ্য কোনটি হবে তা ভাবাই জটিল হয়ে দাঁড়ায়।
অর্থ ও পণ্য নষ্ট
বারবার প্রসাধনীর বদলে সেগুলো তো নষ্ট হয়ই, সঙ্গে যে টাকা খরচ করা হয় সেগুলোও নষ্ট হয়। আর্থিক দিক ভাবলে এটা অনেক বড় ক্ষতি।
ব্রণমুক্ত, সুন্দর ত্বকের জন্য আমরা যখন একটি নিয়ম ঠিক করে ফেলি, তখন ত্বকও সেটাই বুঝে যায়। তবে কিছু কিছু সময় এই নিয়মে পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন-
ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন
ঋতুর যেভাবে বদল হয়, সেভাবে ত্বকেরও মাঝে মাঝে পরিবর্তন দরকার। গরমকালে যে ময়েশ্চারাইজার আপনি ব্যবহার করবেন, শীতের সময় সেটা করবেন না। এভাবে ঋতু বুঝে প্রসাধনী বদলাতে হবে।
বয়সভিত্তিক পরিবর্তন
যে প্রসাধনী আপনার ত্বকে বিশ বছর বয়সে ভালো কাজ করেছে, সেটা চল্লিশ বছর বয়সে কাজ নাও করতে পারে। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে রুটিনে বদল আনতে হবে।
লাইফস্টাইল অথবা শারীরিক পরিবর্তন
বেশ কিছু কারণ আছে যেগুলোর জন্য স্কিনকেয়ার রুটিনে বদল আনা উচিত। যেমন- ডায়েট, দুশ্চিন্তা, হরমোনের পরিবর্তন, মেডিকেশন ইত্যাদি। এগুলো ত্বকে দ্রুত পরিবর্তন এনে দেয়। আর তখনো প্রয়োজন হয় নতুন কোনো রুটিনের।
দীর্ঘ সময় ফলাফল না পাওয়া
কোনো প্রসাধনী ব্যবহার করে যদি কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস কোনো ফলাফল না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে নিয়ম বদলানো যেতে পারে।
সূত্র: ওয়েলনেস নিউট্রেশন ডট কম
ছবি: ইনস্টাগ্রাম ও পেকজেলসডটকম