কফির সঙ্গে পেট্রোলিয়াম জেলি: ত্বকের যত্নে নতুন ট্রেন্ড
যত্ন

ঘরোয়া স্কিন কেয়ারে কফি বহুদিন ধরেই পরিচিত নাম। আবার পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখার সবচেয়ে পরিচিত ও সস্তা উপাদানগুলোর একটি। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই দুই উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহারের একটি ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। অনেকেই বলছেন, কফির সঙ্গে পেট্রোলিয়াম জেলি মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বক হয় উজ্জ্বল, মসৃণ ও সতেজ।

কেন ত্বকে কফি ব্যবাহার করবেন

কফি শুধু পানীয় নয়, ত্বকের যত্নেও এর ব্যবহার রয়েছে।

ক্যাফেইন সমৃদ্ধ: ত্বকে রক্তসঞ্চালন সাময়িকভাবে বাড়াতে সাহায্য করে

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট: ফ্রি র্যাডিক্যালের ক্ষতি কমাতে সহায়ক

প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েটর: কফির গুঁড়া মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করে

ডালনেস কমাতে সহায়ক: ত্বককে সাময়িকভাবে টানটান দেখাতে পারে
এ কারণে ফেস স্ক্রাব, বডি স্ক্রাব ও আই ক্রিমে কফির ব্যবহার জনপ্রিয়।

পেট্রোলিয়াম জেলির ভূমিকা কী

পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে।

* আর্দ্রতা ধরে রাখে

* শুষ্ক ও ফাটা ত্বক মেরামতে সহায়ক

* স্কিন ব্যারিয়ার শক্তিশালী করে

* ত্বককে নরম ও মসৃণ অনুভূতি দেয়

এটি ত্বকের ভেতরে ঢুকে কাজ করে না বরং বাইরে থেকে আর্দ্রতা “লক” করে রাখে।

দুটো একসঙ্গে ব্যবহার করলে কী লাভ হতে পারে?

কফি ও পেট্রোলিয়াম জেলি একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে সম্ভাব্য কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে। যেমন:

* ডেড স্কিন দূর ও ময়েশ্চার লক

কফি মৃত কোষ তুলে ফেলে, আর পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বক শুকিয়ে যেতে দেয় না।

* ঠোঁট ও হাত-পায়ের যত্নে উপযোগী

ঠোঁট, কনুই, হাঁটু, গোড়ালির মতো শুষ্ক জায়গায় এটি ভালো কাজ করতে পারে।

* ত্বক উজ্জ্বল দেখাতে সহায়ক

এক্সফোলিয়েশনের কারণে ত্বক সাময়িকভাবে ফ্রেশ ও উজ্জ্বল দেখাতে পারে।

* রুক্ষ ত্বক নরম করা

নিয়মিত কিন্তু সীমিত ব্যবহারে ত্বক আরও মসৃণ অনুভূত হয়।

কীভাবে ব্যবহার করা হয়?

কফির সঙ্গে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে এভাবে একটি কিশ্রণ তৈরি করুন:

১ চা-চামচ কফির গুঁড়া

আধা চা-চামচ পেট্রোলিয়াম জেলি

দুটো ভালোভাবে মিশিয়ে হালকা হাতে ত্বকে ম্যাসাজ করে ৫–১০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলা।

সতর্কতা

অয়েলি বা ব্রণপ্রবণ ত্বকে সমস্যা হতে পারে

পেট্রোলিয়াম জেলি রোমকূপ বন্ধ করতে পারে।

এটি ভারী হওয়ায় ফেসিয়াল স্কিনে ব্রণ বাড়াতে পারে।

অতিরিক্ত স্ক্রাবিংয়ে জ্বালাপোড়া করতে পারে

কফির দানা বেশি শক্ত হলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সেনসিটিভ স্কিনে অ্যালার্জি হয় কিনা দেখতে হবে। আগে প্যাচ টেস্ট করা জরুরি।

কোন ত্বকের জন্য বেশি উপযোগী?

শুষ্ক ত্বক

হাত-পা ও শরীরের রুক্ষ অংশ

ঠোঁটের যত্নে

অয়েলি, অ্যাকনে-প্রোন বা সেনসিটিভ ত্বকে সতর্কতা জরুরি

ছবি: এআই

প্রকাশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ২৫
