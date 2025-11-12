বিয়ের মৌসুমে চুলের যত্ন: প্রতিটি অনুষ্ঠানে ঝলমলে থাকুক আপনার হেয়ারস্টাইল

সুস্থ চুলই সব স্টাইলের ভিত্তি। বিয়ের সপ্তাহের প্রস্তুতি শুরু হোক গভীর হাইড্রেটিং হেয়ার মাস্ক আর হালকা স্ক্যাল্প এক্সফোলিয়েশন দিয়ে। এতে মাথার ত্বকের জমে থাকা ধুলো-ময়লা পরিষ্কার হবে, চুল শ্বাস নিতে পারবে সহজে।
রাতে সিল্কের বালিশে ঘুমান। এতে চুলে ফ্রিজ ও ভাঙন কমবে। চুল শুকাতে স্মার্ট হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করুন, যাতে তাপমাত্রা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ন থাকে।
মেহেদি অনুষ্ঠানের আবহ থাকে হালকা, আনন্দমুখর। তাই চুলের সাজও হোক সহজ অথচ স্টাইলিশ।
সময় কম থাকলে চুলে তৈরি করুন নরম কার্ল বা হালকা বোহো ওয়েভস। হেয়ার সেট করার সময় ঠান্ডা হাওয়ার শট ব্যবহার করুন। এতে চুলের কার্ল অনেকক্ষণ স্থায়ী হবে, নাচ-গানের মাঝেও হারাবে না লুকের সৌন্দর্য।
‘ওয়েট-টু-ড্রাই’ স্ট্রেইটনার ব্যবহার করে চুল সোজা করুন। যা গরম প্লেট ছাড়াই স্টাইল দেয়। মাথার মুকুটে হালকা ভলিউম রেখে করুন স্লিক হাফ পনিটেইল, তার সঙ্গে যোগ করুন ছোট কোনো এমবেলিশড ক্লিপ বা পিন। রাত্রি জুড়ে থাকবে স্টাইল অটুট, ঝলমলে আর ক্যামেরা-রেডি।
এই দিনে চুল রাখুন স্বাভাবিক ও মসৃণ। স্মার্ট ড্রায়ারের স্ক্যাল্প প্রোটেকশন মোড ব্যবহার করলে চুলে আসবে হালকা দীপ্তি, তাপের ক্ষতিও হবে না।
একটি বিশেষ টিপস। চুলে আগেই হালকা সিরাম লাগিয়ে নিন। এতে হলুদের দাগ বসবে না, অনুষ্ঠান শেষে পরিষ্কার করাও হবে সহজ।
বধূর জন্য: ভারী তাপ ছাড়া ভলিউমযুক্ত কার্ল। যা মুখের গড়নকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।
বরের জন্য: দ্রুত ব্লো-ড্রাই আর হালকা স্টাইলিং ক্রিমে নিখুঁত পরিপাটি লুক।
ব্রাইডসমেইডদের জন্য: ওয়েট-টু-ড্রাই স্ট্রেইটনারে চুল সোজা করুন, নিচু বান বা হালকা জুয়েলারি পিনে দিন রূপের ছোঁয়া।
রিসেপশন বা আফটার-পার্টির আগে পুরো চুল ধোয়ার সময় নাও থাকতে পারে।
তখন হালকা করে কার্ল রিভাইভ করুন বা প্রয়োজনমতো কিছু অংশ সোজা করুন। অল্প সময়েই পাওয়া যাবে পরিপাটি, সতেজ লুক।
বিচ হোক বা পাহাড়—প্রতিটি জায়গার আবহাওয়ায় চুলের যত্ন আলাদা।
সঙ্গে রাখুন ট্রাভেল-সাইজ হেয়ার প্রোডাক্ট, লিভ-ইন কন্ডিশনার বা হেয়ার মিস্ট।
চুলের ফ্রিজ ঠেকাতে ব্যবহার করুন অ্যান্টি-ফ্রিজ স্প্রে বা হালকা হেয়ার অয়েল। রাতে সাটিনের বালিশে ঘুমালে স্টাইলও অক্ষুণ্ন থাকবে পরদিন পর্যন্ত।
বিয়ের মৌসুমের ব্যস্ততায় নিজেকে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু চুলের যত্ন নেওয়া মানেই নিজের আত্মবিশ্বাসে বিনিয়োগ করা। যতই অনুষ্ঠান হোক, যতই প্রস্তুতি—স্মার্ট হেয়ার কেয়ারই পারে আপনার প্রতিটি মুহূর্তকে নিখুঁতভাবে ফ্রেমবন্দী করতে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম ও এআই