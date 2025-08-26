সুপারফুড নয়-সুপারহ্যাবিট, মালাইকা অরোরার ফিটনেস ও সৌন্দর্যের মূল রহস্য

সম্প্রতি সোহা আলি খানের ইউটিউব পডকাস্ট ‘অল অ্যাবাউট হার’-এর প্রথম অ্যাপিসোড অতিথি হয়ে এসে মালাইকা জানালেন, কীভাবে তিনি এতটা ফিট ও তারুণ্যময় থাকতে পারেন। সঙ্গে ছিলেন খ্যাতিমান পুষ্টিবিদ রুজুতা দিবেকর।
সোহা আলি খান যখন মালাইকার ফিটনেস সিক্রেট জানতে চান, তিনি বিন্দুমাত্র দেরি না করে বলেন, “ঘি আমার সুপারফুড।”
মালাইকার ভাষায়, “আমি সব সময় ঘরোয়া, সাদামাটা খাবার খাই। ছোটবেলা থেকেই ঘি আমার ডায়েটের অপরিহার্য অংশ। এটা আমার শরীরকে ভেতর থেকে শক্তি দেয়, ত্বক ও চুলেরও যত্ন নেয়। আজকাল সবাই যেটাকে ‘সুপারফুড’ বলে চেনে, আমি কিন্তু সারাজীবন এটাই মেনে চলেছি।”
মালাইকা মনে করেন, স্থানীয় খাবারই শরীরের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তাই বিদেশি ডায়েট ট্রেন্ড নয়, তিনি বিশ্বাস করেন ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এ। ঘি ছাড়াও তিনি সর্বদা বেছে নেন ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যকর খাবার।
মালাইকা মনে করেন, শুধু খাবার নয়, একটি ব্যালান্সড রুটিনই সুস্থতার মূল চাবিকাঠি। তার মতে, পর্যাপ্ত ঘুম, প্রচুর পানি পান, শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন, নিয়মিত ব্যায়াম, আর ধারাবাহিকতা। এই কয়েকটি অভ্যাসই তাকে ভেতর থেকে সুস্থ ও প্রাণবন্ত রাখে।
নিজের বয়স প্রসঙ্গে মালাইকা বলেন, “আমি ৫১, কিন্তু এটা কেবল একটি সংখ্যা। বয়স আমাকে কাবু করে না। আমি বিশ্বাস করি, জীবনকে এভাবেই দেখা উচিত।”
মালাইকা অরোরা শুধু ফিটনেস আইকন নন, বরং অনেকের জন্য জীবনের অনুপ্রেরণা। তার বার্তা স্পষ্ট, সুস্থ থাকতে হলে জীবনযাপনে সাদামাটা কিন্তু নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ট্রেন্ডি ডায়েট বা শর্টকাট নয়, বরং ঘরে তৈরি খাবার, শৃঙ্খলা আর ইতিবাচক মনোভাবই দিতে পারে দীর্ঘস্থায়ী ফিটনেস ও সৌন্দর্য।