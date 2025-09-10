আগে থেকেই এই ৭টি অ্যান্টি-এজিং টিপস মানলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনি হবেন আরও সুন্দর

বসয় ধরে রাখতে শুধু রূপ রুটিনে মনোযোগ দিলে হবে না। সঠিক জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা জরুরি। এ জন্য ডার্মাটোলজিস্টের পাশাপাশি সার্টিফায়েড ডায়েটিশিয়ানদের পরামর্শ মেনে চলা উচিত। বিশেষজ্ঞ ডায়েটিশিয়ানের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী এই ৭টি অ্যান্টি-এজিং টিপস অনুসরণ করলে ত্বক থাকবে উজ্জ্বল, টান টান আর সুস্থ। বয়স ত্রিশ পেরোনোর আগেই এই অভ্যাসগুলো শুরু করলে ত্বকে থাকবে আরও বেশি তরুণ।
প্রতিদিন শরীরের প্রতি কেজি ওজনের জন্য অন্তত এক গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত। এটি শুধু পেশি শক্তিশালী রাখে না, বরং কোলাজেন তৈরি করে ত্বকের ক্ষত মেরামত করে এবং ত্বককে করে মসৃণ।
রাতের স্কিনকেয়ার রুটিনে রেটিনল বা প্রাকৃতিক বিকল্প বাকুচিওলযুক্ত সিরাম ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এগুলো ত্বকের কোষকে পুনর্গঠন করে বলিরেখা ও সূক্ষ্ম রেখার দূর করে।
ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে, আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং ভেতর থেকে মেরামত করতে কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট কার্যকর। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ত্বকের ধরন জেনে কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যায়। তবে বোভাইন কোলাজেন পেপটাইড সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।
গাঁট হেলথ বা অন্ত্রের সুস্থতা ত্বকের জন্যও জরুরি। প্রতিদিন অন্তত একবার দই, পর্যাপ্ত পরিমাণ সবজি ও পানি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দইয়ের সঙ্গে রঙিন ফল, বাদাম ও বীজ মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। যা একসঙ্গে দেয় পুষ্টি ও উজ্জ্বল ত্বক।
ত্বকের ফোলাভাব কমানো, রক্ত সঞ্চালন বাড়ানো ও সতেজতা আনার জন্য বরফের ফেশিয়াল এখন বেশ জনপ্রিয়। নিয়মিত করলে এটি ত্বক টান টান রাখতেও সাহায্য করে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, সানস্ক্রিন হলো এমন একটি ধাপ যা কখনো বাদ দেওয়া যাবে না। বাইরে যাওয়া তো বটেই, ঘরের ভেতরেও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। এটি সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে এবং বয়সের ছাপ কমায়।
কমলা, লেবু, আঙ্গুরজাতীয় ফল ভিটামিন সি-তে ভরপুর। এগুলো কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায়, ত্বক উজ্জ্বল করে এবং প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। প্রতিদিন অন্তত একটি সিট্রাস ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।
বয়স থামানো সম্ভব নয়, তবে সঠিক খাবার, যত্ন আর নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে ত্বককে রাখা যায় সুস্থ ও দীপ্তিময়। আজ থেকেই শুরু করুন এই ছোট ছোট পরিবর্তন।
সূত্র: হেলথ লাইন
ছবি: পেকজেলসডটকম