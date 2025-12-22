চোখের নিচের ডার্ক সার্কেল: কারণ জানলে সমাধান সহজ

ডার্ক সার্কেল কেন হয়, আর ঘরে বসে কীভাবে যত্ন নিলে ধীরে ধীরে এটি হালকা করা যায়—সে কথাই জানাচ্ছেন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা।
অনেকের ক্ষেত্রেই ডার্ক সার্কেলের মূল কারণ বংশগত। যাদের চোখের নিচের ত্বক স্বাভাবিকভাবেই পাতলা, টিয়ার ট্রাফ গভীর বা রক্তনালি বেশি দৃশ্যমান—তাদের কম বয়সেই চোখের নিচে কালচে ছাপ দেখা দিতে পারে। এটি অনেক সময় পিগমেন্টেশনের কারণে নয়, বরং ত্বকের নিচের রক্তনালি বেশি চোখে পড়ার ফল।
চোখের নিচে অতিরিক্ত মেলানিন জমলেও ডার্ক সার্কেল তৈরি হয়। অ্যালার্জির প্রবণতা, নিয়মিত চোখ চুলকানো, হরমোনের ওঠানামা কিংবা দীর্ঘদিনের প্রদাহ—এসব কারণে এই ধরনের কালচে দাগ দেখা যায়। পাশাপাশি সূর্যের অতিরিক্ত আলোও পিগমেন্টেশন বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই চোখের নিচের অংশেও প্রতিদিন সান প্রোটেকশন ব্যবহার জরুরি।
ঘুমের অভাব, মানসিক চাপ, পানিশূন্যতা বা সাইনাসের সমস্যা হলে চোখের নিচের রক্তনালিগুলো ফোলা ও গাঢ় দেখাতে পারে। এতে ত্বক নীলচে বা বেগুনি আভা নেয়, যা ডার্ক সার্কেল হিসেবে ধরা পড়ে।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের নিচের কোলাজেন, ইলাস্টিন ও ফ্যাট কমতে শুরু করে। ফলে সেখানে ফাঁপা ভাব বা গর্তের মতো অবস্থা তৈরি হয়, যাকে বলা হয় টিয়ার ট্রাফ। এতে খুব বেশি পিগমেন্টেশন না থাকলেও ডার্ক সার্কেল আরও স্পষ্ট দেখায়।
অনিয়মিত ঘুম, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম, ধূমপান, অ্যালকোহল গ্রহণ ও পানির অভাব—সবই ডার্ক সার্কেল বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে চোখের নিচে কালচে ভাব থাকলে তা রক্তস্বল্পতা, থাইরয়েডের সমস্যা, সাইনাস বা অ্যালার্জির মতো শারীরিক জটিলতার ইঙ্গিতও হতে পারে।
ক্লিনিক্যাল ট্রিটমেন্ট দ্রুত ফল দিলেও নিয়মিত ঘরোয়া যত্ন ডার্ক সার্কেল কমাতে সহায়ক হতে পারে—
* ঠান্ডা সেঁক: চোখের নিচে ফোলা ও রক্তনালির প্রদাহ কমায়
* গ্রিন টি ব্যাগ বা ক্যাফেইন সিরাম: রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে কালচে ভাব হালকা করে
* অ্যালোভেরা জেল: পাতলা ত্বককে আর্দ্র ও শান্ত রাখে
* ভিটামিন ই বা বাদাম তেল: রাতে লাগালে ত্বকের পুষ্টি ও রিপেয়ার প্রক্রিয়া সহায়তা করে
* পর্যাপ্ত ঘুম: প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম চোখের ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে
* পানি পান ও সান প্রোটেকশন: পিগমেন্টেশন ও শুষ্কতা রোধে অত্যন্ত জরুরি
ডার্ক সার্কেল পুরোপুরি দূর করা সব সময় সম্ভব না হলেও, এর কারণ বুঝে নিয়মিত যত্ন নিলে চোখের চারপাশের ত্বক অনেকটাই উজ্জ্বল ও সতেজ রাখা যায়। দীর্ঘদিন সমস্যা থাকলে অবশ্যই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
সূত্র: স্কিনকেয়ারডটকম
ছবি: এআই