দুর্গাপূজা উপলক্ষে গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্কের বিশেষ আয়োজন
খবর

দুর্গাপূজা উপলক্ষে গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্কের বিশেষ আয়োজন

হাল ফ্যাশন ডেস্ক

দুর্গাপূজা সামনে রেখে রাজধানীর অভিজাত হোটেল গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা আয়োজন করতে যাচ্ছে বিশেষ ভোজের। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন বিশেষ দুটি থালি আর বিশেষ বুফে ডিনার।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

পূজা উপলক্ষে নিরামিষ ও আমিষ—দুই ধরনের থালি থাকছে গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকায়। উভয় থালির প্রতিটি পদ ঐতিহ্যবাহী রন্ধনশৈলীতে দেশি মসলা ব্যবহার করে তৈরি। থাকছে বাঙালি রসনার অন্যতম উপাদেয় পদের সঙ্গে নানা রকম মিষ্টি, যা খাবারের স্বাদ ও আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। প্রতিটি থালি দুজনের মিলে উপভোগ করা যাবে। ফলে এই থালি নিয়ে পরিবার–পরিজন বা বন্ধুবান্ধবসহ উৎসবের আবহে মেতে ওঠা যাবে। ভেজ থালির মূল্য ১,৫০০ টাকা এবং নন-ভেজ থালির মূল্য ২,৫০০ টাকা।

বিশেষ থালির পাশাপাশি থাকছে উৎসবকালীন বুফে ডিনার। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে পূজা স্পেশাল মিষ্টি। গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ‘দুর্গাপূজা অপার আনন্দ ও উদ্‌যাপনের উপলক্ষ এনে দেয়। অতিথিদের জন্য বাংলার উৎসবের স্বাদ নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত। মেনু এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন এটি উৎসবের ঐতিহ্যকে তুলে ধরা যায় এবং অতিথিদের জন্য একটি স্মরণীয় ভোজনের অভিজ্ঞতা হয়। আমরা প্রিয়জনদের সঙ্গে নিয়ে উৎসব উপভোগের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।’

বিজ্ঞাপন

বুফে ডিনারের মূল্য জনপ্রতি ৩,৬৯৯ টাকা। নির্বাচিত ব্যাংকের কার্ডে আছে একটি নিলে একটি ফ্রি অফার। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা মা–বাবার সঙ্গে বিনা মূল্যে উপভোগ করতে পারবে এবং ১২ বছরের নিচের শিশুরা বুফে ডিনারে পাবে ৫০ শতাংশ ছাড়।

গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা বরাবরের মতোই স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উদ্‌যাপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুর্গাপূজা উপলক্ষে এই বিশেষ থালি অফার সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন, যেখানে বিলাসবহুল পরিবেশে ঐতিহ্যের স্বাদ পাওয়া যাবে বলেই জানিয়েছে তারা।

ছবি: গোল্ডেন টিউলিপ দ্য গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ০০
বিজ্ঞাপন