আগারগাঁওয়ে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ বাণিজ্য মেলা ২০২৫

মেলায় অংশ নিচ্ছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ১৫০টির মতো ব্র্যান্ড, যার মধ্যে রয়েছে অহোনা (ক্লথ), লেজার অ্যাস্থেটিক অ্যান্ড এক্সটেনশন (স্কিন কেয়ার), শাবাব লেদার, নাবিহা ফ্যাশন, হোম টেক্স, নাবিলা জুয়েলারি, লোলোনা (ক্লথ), ওয়েলবার্গ, তুর্কিশ কাবাব, স্যালাড লাভার, প্রাণ আরএফএল, বি-বাড়িয়া পিঠা ঘর, ভাইয়া হাউজিং, ছুটি রিসোর্ট, ইউনিকো হাসপাতাল, ম্যানগ্রোভ, সানসেট কুয়াকাটা অ্যান্ড রিসোর্ট, টেস্টি ট্রিট, ফ্রাই বাটকেট, ক্রাঞ্চ, মহা সুইটস, অর্থা এবং উইন২৪ অনলাইন লিমিটেড।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, দেশীয় উদ্যোক্তাদের পণ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং দর্শনার্থীদের জন্য আনন্দমুখর কেনাকাটার অভিজ্ঞতা তৈরি করাই এ মেলার মূল উদ্দেশ্য। ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক তৈরি এবং দেশীয় পণ্যের প্রচারের মাধ্যমে এটি দেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি যোগ করবে।
মেলায় থাকবে লাইভ মিউজিক শো, শিশুদের জন্য বিশেষ কিডস জোন এবং ফ্যাশন, ফুড, হোম ডেকর, বিউটি ও লাইফস্টাইল পণ্যের প্রদর্শনী। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসচেতন পরিবেশে দর্শনার্থীরা এখানে কেনাকাটার সুযোগ পাবেন।
স্বাস্থ্য সহযোগিতায় থাকবে ইউনিকো হাসপাতাল, আর ইভেন্ট লজিস্টিক পার্টনার হিসেবে রয়েছে বিম শো।
ছবি: আয়োজক