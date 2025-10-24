দেশীদশে শুরু হয়েছে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্য ছাড়

বছর শেষ হতে খুব বেশি বাকি নেই। পুরোপুরি শীত পড়ার আগেই দেশীয় ফ্যাশনের বড় হাব দেশীদশ নিয়ে এসেছে বছর শেষের বিশেষ ছাড়। বাছাই করা নানা সামগ্রী নিয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড় থাকছে ঢাকার বসুন্ধরা সিটি লেভেল চারে অবস্থিত দেশীদশ ও সিলেটের কুমারপাড়ায় অবস্থিত দেশীদশ প্ল্যাটফর্মে।
দেশীদশের ফ্যাশন হাউসগুলো হচ্ছে নিপুণ, কে ক্রাফট, অঞ্জনস, রঙ বাংলাদেশ, বাংলার মেলা, সাদাকালো, দেশাল, নগরদোলা ও সৃষ্টি। অনন্য ভাবনায় গঠিত দেশীদশ জন্মলগ্ন থেকে গত ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ফ্যাশন শিল্প বিকাশে নিরন্তর কাজ করে চলছে। তাই এই মূল্যছাড় ক্রেতাদের মধ্যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।
মূল্য ছাড় আয়োজনে আছে শার্ট, টি-শার্ট, পোলো টি-শার্ট, টপস, শাড়ি, পাঞ্জাবি, থ্রি-পিস, আনস্টিচ ড্রেস, হোমডেকর ইত্যাদি। ঢাকা ও সিলেটের আউটলেটে ২৩ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই ছাড় চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। এ ছাড়া নতুন করে আকর্ষণীয় ও আধুনিক সজ্জায় সেজেছে দেশীদশ চট্টগ্রাম আউটলেট। এই আউটলেটেও থাকছে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্য ছাড়। আউটলেটের পাশাপাশি অনলাইনেও প্রদর্শিত হবে মূল্য ছাড়ের আয়োজন। দেশীদশ–এর ফেসবুক পেজেও অর্ডার করা যাবে পছন্দের পণ্য।
