স্টারবাকসের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে কেন জিতে গেল সাত্তারবাকশ

সারা দেশ মেতেছে হানিয়া আমিরে। হানিয়া সানসিল্কের সৌজন্যে বাংলাদেশে এসেছেন বেড়াতে। এ নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। চলছে নানা জল্পনাকল্পনা। বানানো হচ্ছে হাস্যরসাত্মক সব মিম। হানিয়ার ফ্যানদের মনে আনন্দ যেন আর ধরে না! তবে এর মাঝেই সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে সাত্তার মিয়া। সবাই ভাবছেন, কে আবার এই সাত্তার মিয়া? তবে এই সাত্তার মিয়া কোনো বয়স্ক ব্যক্তি নন। পাকিস্তানের এক আলোচিত ক্যাফে।
পাকিস্তানের ব্যস্ততম শহর করাচিরই এক কোণে গড়ে ওঠে ক্যাফে সাত্তারবাকশ। সময়টা ২০১২ সাল। আজ থেকে প্রায় ১৩ বছর আগে। আদনান ইউসুফ ও রিজওয়ান আহমদ নামের দুই বন্ধু মিলে বুদ্ধি আঁটেন নতুন কিছু করার। রোজকার ১০টা-৫টার অফিসে ঘোর আপত্তি ছিল তাঁদের। একটা ক্যাফে বানাতে চান তাঁরা। স্টার্টআপের ধারণা তখনো হালে পানি পায়নি। এরই মধ্যে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন এই দুই বন্ধু। তবে ক্যাফেটি শুধু আড্ডা বা খাবারের জায়গাই নয়; বরং হয়ে উঠবে রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র।
সব ভালোই চলছিল। কিন্তু ঝামেলা বাধে লোগো নিয়ে। যেকোনো ব্র্যান্ডের লোগোই তার পরিচয়। সাত্তারবাকশের লোগোতে দেখা যায় সবুজ বৃত্তের ভেতর গোঁফওয়ালা এক ব্যক্তি দাঁত বের করে হাসছেন। এটি একটি অতিসাধারণ ঘটনা মনে হলেও, এ ঘটনাই জন্ম দেয় বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত আইনি টানাপোড়েনের। আমেরিকার জনপ্রিয় ফুড চেইন স্টারবাকস জানায়, সাত্তারবাকশ তাদের লোগো নকল করে পাকিস্তানে ব্যবসা চালাচ্ছে। এখানে ছাড় নেই! সঙ্গে সঙ্গে ঠুকে দেয় মামলা। ক্যাফে সাত্তারবাকশের স্বত্বাধিকারীরাও তো পিছু হটবেন না। বলে বসেন, আজ থেকে প্রায় দেড় শ বছর আগে পাকিস্তানে সাত্তারবাকশ নামের এক ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর নামেই এই ক্যাফের নামকরণ করা হয়েছে। তখন তো স্টারবাকসের জন্মই হয়নি!
মামলার পর আরও আলোচনায় আসে এই ক্যাফে। সবার নজর কাড়ে এই ক্যাফের মেনু। বার্গারের ওপরের বান নেই। সেই বার্গারের নাম তাই ‘বেশরম বার্গার’! মাথায় ওড়না দেওয়া পাকিস্তানের চিরাচরিত ধারা। এ নিয়মই ভেঙেছে বেশরম বার্গার! আবার পিৎজার এক অংশ নিরামিষাশীদের জন্য, অপর অংশ আবার বানানো হয়েছে মাংস দিয়ে, যাঁরা আমিষ খান; তাঁদের জন্য। এই পিৎজার নাম ‘দেহশদগার্দ’ পিৎজা।
ভারত–পাকিস্তানের বিতর্কিত সম্পর্কের প্রতীকী রূপ এটি। মাছে তৈরি দুই পদ ফিশ ফিঙ্গার ও ফিশ ফ্রাইও আছে এই মেনুতে। টুইস্ট হিসেবে ট্যাগলাইনে বলা হচ্ছে, ‘দেশি হও বা বিদেশি; আমি তোমায় ভালোবাসি’। মাছ যে রকম করেই বানানো হোক না কেন, ভালোবাসাটা তো চিরন্তন। মাছের এই পদ আবার মনে করিয়ে দেয় বাংলাদেশের কথা! পাকিস্তানের মতো একটি রক্ষণশীল দেশে ক্যাফে সাত্তারবাকশের সাহসী উদ্যোগ প্রশংসা কুড়ায়। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ১৩ সেপ্টেম্বর স্টারবাকসের করা ট্রেডমার্ক মামলায় জিতে কফির কাপে সত্যিকারের ঝড় তোলে ক্যাফে সাত্তারবাকশ।
এ নিয়ে আবার শুরু হয় আলোচনা। অনেকেই বলছেন, ক্যাফে কর্ণধারদের দেওয়া যুক্তি ভিত্তিহীনও তো হতে পারে! তবে আদালতে জেতার জন্য দরকার হয় উপযুক্ত প্রমাণ ও সাহস। সেই সাহস সাত্তারবাকশ দেখিয়েছে জন্মলগ্নেই। সাহস থাকলে অনেক কিছুই জয় করা সম্ভব—এর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে ক্যাফে সাত্তারবাকশ। সাত্তারবাকশ আলোচনায় উঠে আসার পর এর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন অনেকে। বলছেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শাখা খোলার কথা। তবে এ নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি ক্যাফে কর্তৃপক্ষ।
ছবি: সাত্তারবাকশের ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডল