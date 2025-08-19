স্বপ্নে সেলফ-চেকআউট সেবা: দেশে প্রথম চালু হচ্ছে কাল
দেশের বৃহত্তম রিটেইল চেইনশপ ‘স্বপ্ন’ প্রথমবারের মতো চালু করতে চলেছে সেলফ-চেকআউট সেবা। লক্ষ্য—দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষার ঝামেলা ছাড়াই গ্রাহকদের কেনাকাটায় স্বনিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা দেওয়া।

দেশে প্রথমবারের মতো সেলফ-চেকআউট সেবা চালু করল দেশের বৃহত্তম রিটেইল চেইনশপ ‘স্বপ্ন’। আগামীকাল থেকে পাওয়া যাবে এই সেবা। স্বপ্নের তরুণ প্রযুক্তি দলের নিজস্ব নকশা ও উদ্ভাবনে তৈরি এই সিস্টেম এসেছে গ্রাহকদের সুবিধার কথা ভেবে। অনেকে অভিযোগ করতেন, অল্প কয়েকটি পণ্যের জন্যও লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়। আবার কেউ কেউ চেয়েছিলেন স্টোর স্টাফের ওপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে কেনাকাটা সম্পন্ন করতে।

স্বপ্নের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির বলেন, ‘স্বপ্ন সব সময় বাংলাদেশে রিটেইলে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করে এসেছে। আমাদের তরুণ টিমের উদ্ভাবিত সেলফ-চেকআউট কাউন্টার গ্রাহকদের জন্য বিশ্বমানের সুবিধা নিশ্চিত করবে। দেশের সুপারমার্কেট রিটেইলে প্রথম এই সেবা চালু করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এটি সম্ভব করার জন্য মাস্টারকার্ড, সুনমি এবং ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি (ইবিএল)-কে ধন্যবাদ জানাই।’

স্বপ্নের পক্ষ থেকে একজন কর্মকর্তা জানান, গ্রাহকের বিরক্তি ও অপেক্ষার জায়গা থেকেই এসেছে সেলফ-চেকআউটের ভাবনা। প্রযুক্তিই দিয়েছে এর সুন্দর সমাধান।

দীর্ঘ লাইনের বিরক্তি থেকে মুক্তি

শুরুতে স্বপ্নে ছিল ‘কিউবাস্টিং’ সেবা, যেখানে অপারেটর স্ক্যানার নিয়ে দীর্ঘ লাইনে থাকা গ্রাহকদের কাছে গিয়ে তাদের পণ্য স্ক্যান করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিল তৈরি করতেন। যদিও এতে অপেক্ষার সময় কিছুটা কমত, তবে কার্যকরী সমাধান ছিল না। নতুন সেলফ-চেকআউট সিস্টেমে গ্রাহকেরা নিজেরাই পণ্য স্ক্যান, ব্যাগিং ও ডিজিটাল পেমেন্ট করতে পারবেন সানমি ডিভাইসের মাধ্যমে। বর্তমানে পেমেন্ট করা যাচ্ছে মাস্টারকার্ড ও ভিসা কার্ডে। ভবিষ্যতে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) সহ আরও ডিজিটাল অপশন যুক্ত হবে এখানে। বলা দরকার, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি (ইবিএল) নিশ্চিত করেছে নিরাপদ পেমেন্ট গেটওয়ে সলিউশন।

প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

প্রযুক্তিগতভাবে কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল এই প্রজেক্টে। কখনো কখনো বারকোড স্ক্যান করলে একই পণ্যের জন্য একাধিক মূল্য দেখাত। এ সমস্যা সমাধানে স্বপ্নের প্রযুক্তি টিম বিশদে কাজ করে। প্রোডাক্ট ডিজাইনার রুকাইয়া রাফা নিশ্চিত করেছেন যেন ইন্টারফেসটি সহজ ও ব্যবহারযোগ্য থাকে। অন্যদিকে বারকোড সিস্টেম স্থিতিশীল করা ও সঠিক বিল সম্পূর্ণ করার কাজটি করেছেন মিরাজ অনিক। উভয়পক্ষের কাজের ফলাফল হিসেবে, গ্রাহকেরা পেলেন সহজ ও  ব্যবহারবান্ধব অভিজ্ঞতা।

পরবর্তী পদক্ষেপ

প্রথমে সেবাটি চালু হতে চলেছে গুলশান-১ আউটলেটে। ধাপে ধাপে স্বপ্নের অন্যান্য শাখায়ও ছড়িয়ে যাবে এই সেবা। স্বপ্নের কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগ বাংলাদেশে কেনাকাটার সংস্কৃতিকে আধুনিক করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ছবি: স্বপ্ন

প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১১: ২৮
