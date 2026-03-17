ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে ট্যাড গ্রুপ ও ক্লোদেনের মানবিক উদ্যোগ

ঈদ মানেই আনন্দ, নতুন পোশাক আর প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া উচ্ছ্বাস। তবে সমাজের এক বড় অংশের শিশুদের জন্য এই আনন্দ অনেক সময়ই অধরা থেকে যায়। সেই বাস্তবতাকে বদলাতে মানবিক উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছে ট্যাড গ্রুপ ও ক্লোদেন। তাদের যৌথ আয়োজনে “হাজার হাসির ধারা” শিরোনামের একটি বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে ঈদের আনন্দ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল ঈদের আনন্দকে সবার জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করা, বিশেষ করে সেই শিশুদের জন্য, যাদের কাছে নতুন পোশাক এখনও স্বপ্নের মতো। আয়োজকরা বিশ্বাস করেন, একটি নতুন পোশাক শুধু বাহ্যিক সাজ নয়; এটি একটি শিশুর আত্মমর্যাদা, আনন্দ এবং উৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার অনুভূতিকেও জাগিয়ে তোলে।
গত ১৫ মার্চ এই কার্যক্রমের সূচনা হয় জাতীয় শহীদ মিনার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেখানে উপস্থিত অসংখ্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হয় ঈদের নতুন পোশাক। ১৬ মার্চ এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে করাইল বস্তিতে আয়োজন করা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের বিতরণ কার্যক্রম। দুই দিনের এই কর্মসূচিতে মোট এক হাজার পোশাক বিতরণ করা হয়; নতুন পোশাক প্রতিটি শিশুর মুখে ফুটিয়ে তোলে অনাবিল হাসি।
এই আয়োজন বাস্তবায়নে ক্লোদেন ছিল ওয়ারড্রোব পার্টনার হিসেবে, যারা পোশাক সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে ট্যাড গ্রুপ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে পুরো কার্যক্রমকে শক্তিশালী করেছে। শুধু প্রতিষ্ঠানগত অংশগ্রহণই নয়, ট্যাড গ্রুপের কর্মীরাও ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্যোগে অবদান রেখে এক অনন্য মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
“হাজার হাসির ধারা” শুধুমাত্র একটি দান কার্যক্রম নয়; এটি এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। “আমরা বদলালে, বাংলাদেশ বদলাবে”— এই বিশ্বাস থেকেই ট্যাড গ্রুপ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে।
ঈদের আনন্দ যখন ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে, তখনই তা হয়ে ওঠে সত্যিকারের অর্থবহ উৎসব। “হাজার হাসির ধারা” সেই উৎসবেরই এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যেখানে এক হাজার শিশুর হাসিতে প্রতিফলিত হয়েছে ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং একটি সুন্দর সমাজ গড়ার অঙ্গীকার।
ছবি: ট্যাড গ্রুপ